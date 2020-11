Ngày 14/11/2020, Sun Group ký hợp tác cùng tập đoàn hàng đầu thế giới Rosewood Hotel Group để quản lý và vận hành khu nghỉ dưỡng 5 sao New World Phu Quoc Resort tại Bãi Kem, Nam Phú Quốc.

‘Cú bắt tay’ đầy triển vọng

Theo đại diện Sun Group, Rosewood sẽ bước đầu tiếp nhận và khai thác 375 biệt thự New World Phu Quoc Resort (trước đây là Sun Premier Village Kem Beach Resort). Dự kiến, khu nghỉ dưỡng sẽ chính thức đón khách từ quý I/2021.

New World Phu Quoc Resort là quần thể biệt thự nghỉ dưỡng, giải trí tọa lạc bên Bãi Kem - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo công bố của Công ty du lịch Flight Network năm 2018. Với thiết kế truyền thống pha trộn hiện đại, New World Phu Quoc Resort hiện lên như một “ngôi làng biển nghỉ dưỡng”. Những căn biệt thự mái lá theo thiết kế 3 gian như nếp nhà truyền thống của người Việt.

Trên tổng diện tích 59,6 ha, New World Phu Quoc Resort có mật độ xây dựng từ 17-21%. Tất cả biệt thự đều có hồ bơi riêng với tầm nhìn khoáng đạt hướng đại dương. Từ khu nghỉ dưỡng, du khách có thể dễ dàng kết nối tới quảng trường biển rộng 8.500m2 - nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện quy mô lớn, cũng như khu phố mua sắm sôi động Boutique Shophouse Melodia.

New World Phu Quoc Resort Resort là dự án đầu tiên Sun Group hợp tác với Rosewood Hotel Group để quản lý, vận hành.

Phát biểu tại lễ kí kết, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Sun Group nhấn mạnh: “Chọn hợp tác với Rosewood Hotel Group tại dự án New World Phu Quoc Resort, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng với bề dày kinh nghiệm cùng phong cách kinh doanh năng động, sáng tạo, dịch vụ tinh tế, Rosewood Hotel Group sẽ cùng với Sun Group đưa New World Phu Quoc Resort trở thành khu nghỉ dưỡng hút khách bậc nhất Phú Quốc. Sự hợp tác này cũng là tiền đề vững chắc, góp phần đưa đảo Ngọc trở thành điểm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, với những trải nghiệm đẳng cấp từ các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, đồng thời tạo bệ phóng tăng giá cho các BĐS ở đây”.

Đánh giá cao vị trí đắc địa của khu vực Bãi Kem cũng như những cơ hội lớn mở ra từ sự hợp tác giữa 2 doanh nghiệp, bà Sonia Cheng - CEO Rosewood Hotel Group chia sẻ: “New World Phu Quoc Resort sở hữu vị trí hiếm có trên thế giới, với thiết kế vô cùng độc đáo. Vì vậy, chúng tôi hết sức trân trọng sự tin tưởng của Sun Group cũng như cơ hội hợp tác giữa 2 tập đoàn. Rosewood muốn cùng với Sun Group lan tỏa cách làm dịch vụ từ trái tim, bắt đầu từ khu nghỉ dưỡng nằm giữa thiên nhiên tuyệt vời và sự nồng hậu của con người nơi đây”.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, Sun World - thương hiệu vui chơi giải trí thuộc hệ sinh thái Sun Group cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với New World Hotels & Resorts trên nhiều lĩnh vực; trong đó có triển khai các chương trình ưu đãi kết hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng.

2 cái tên phát triển dự án nổi bật

Có lịch sử hơn 40 năm, sở hữu hơn 40 khách sạn tại 19 quốc gia, Rosewood Hotel Group nằm trong top 5 thương hiệu khách sạn sang trọng nhất thế giới do The Luxury Travel Expert bình chọn năm 2019. Rosewood Hotel Group nổi tiếng với 3 thương hiệu: Rosewood Hotels & Resorts, New World và KHOS.

Trong đó, New World Hotels & Resorts với tuổi đời 23 năm, hiện sở hữu 9 khách sạn, resort quy mô lớn tại Hồng Kông, Bắc Kinh... Ở Việt Nam, New World Phu Quoc Resort là khu nghỉ dưỡng thứ 3 đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu Rosewood Hotel Group, sau New World Sai Gon và New World Hoiana.

Với 13 năm phát triển tại Việt Nam, Sun Group hiện đang sở hữu 3 thương hiệu thành viên là: Sun World, Sun Hospitality, Sun Property. Đặc biệt, Sun Hospitality Group đang là thương hiệu giá trị trong ngành khách sạn nghỉ dưỡng của Việt Nam khi sở hữu hàng loạt công trình đẳng cấp quốc tế như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Hotel De La Coupole Sapa - Mgallery…

Ở Nam Phú Quốc, những công trình của tập đoàn như: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort… hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng Marriott International, Accor Hotels… đã và đang tạo vị thế, đưa Nam đảo thành điểm đến của các tỷ phú, người nổi tiếng trong, ngoài nước.

Song song với nâng cấp các tiêu chuẩn nghỉ dưỡng ở Nam đảo, Sun Group tiếp tục đầu tư nhiều trải nghiệm giải trí mới như: các chương trình biểu diễn sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại Vortex, những tổ hợp mua sắm, chợ đêm, các lễ hội sôi động quanh năm...

Sau những cái tên như JW Marriott, AccorHotels…, sự có mặt của những thương hiệu tầm cỡ như Rosewood tại Bãi Kem được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch Nam Phú Quốc, đưa nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Doãn Phong