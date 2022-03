Ngày 21/3, Sun Group ra mắt hợp phần đầu tiên thuộc Siêu Tổ hợp Giải trí - Nghỉ dưỡng -Đầu tư Hon Thom Paradise Island trên đảo Hòn Thơm (Phú Quốc) với tên gọi Sun Iconic Hub.

Sun Iconic Hub tọa lạc tại Bãi Trào - một trong những bãi biển đẹp trứ danh của Phú Quốc, là 1 trong 3 hợp phần quan trọng của Hon Thom Paradise Island gồm: Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue và Sun Retreat Village.

Ra mắt hợp phần Sun Iconic Hub

Với vị trí nằm trọn bên bãi biển cong hình cánh cung tuyệt mỹ ở bờ Tây đảo Hòn Thơm, nơi có hàng dừa cổ thụ nghiêng mình trên bãi cát trắng mịn, làn nước lam ngọc cùng những ghềnh đá kỳ thú, Sun Iconic Hub được kiến tạo bởi những tâm hồn duy mỹ, yêu nghệ thuật và trân quý thiên nhiên. Những công trình tại đây được thiết kế tôn vinh vẻ đẹp sẵn có của thiên nhiên, với những dấu ấn nghệ thuật độc đáo, tạo nên bức họa phẩm quyến rũ của Đảo Thiên Đường - Hon Thom Paradise Island.

Tòa nhà Cánh Buồm biểu tượng tại Sun Iconic Hub. Ảnh phối cảnh minh họa

Sun Iconic Hub sở hữu 2 phân khu: The Sailing Bay và The Santo Port. Trong đó, phân khu The Sailing Bay là nơi có Tòa nhà Cánh Buồm - niềm kiêu hãnh của Hon Thom Paradise Island. Tọa lạc ở nơi tiếp giáp giữa núi đồi, biển cả và những ghềnh đá thiên tạo, tòa nhà Cánh Buồm được Sun Group cùng đội ngũ kiến trúc sư tài ba của 10 Design - đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng toàn cầu lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm no gió căng tràn sức sống. Toàn bộ tòa nhà mô phỏng hình dáng một con tàu đang vươn ra biển lớn, biểu tượng cho sự trỗi dậy của Hòn Thơm.

Tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại gồm các phòng khách sạn sang trọng cùng tầm nhìn xuyên suốt ra đại dương, hệ thống cầu cảng ngắm hoàng hôn, bể bơi vô cực, sky club… nơi đây sẽ trở thành điểm đến xa hoa, khác biệt, thu hút dòng khách thượng lưu đến Sun Iconic Hub trong tương lai.

Cũng nằm trong phân khu The Sailing Bay, chạy dọc theo đường cong của bãi biển hình cánh cung là hệ thống Commercial Villa và Boutique Hotel siêu sang với thiết kế đương đại. Hệ thống tường kính lớn được sử dụng cùng đường nét sắc sảo, tinh tế, vừa đem đến cá tính riêng cho từng biệt thự, vừa tạo không gian mở đưa con người đến gần với thiên nhiên.

Không chỉ quy tụ những kiệt tác kiến trúc độc đáo, nắm giữ tiềm năng sinh lời hấp dẫn, phân khu The Sailing Bay còn sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp, đa trải nghiệm, đa sắc màu như mega mall, trung tâm giải trí trong nhà, wellness center, night club và vô số trò chơi giải trí trên mặt nước…hứa hẹn đem đến những kỳ nghỉ trong mơ cho du khách.

Hoạt động giải trí trên mặt nước tại Hon Thom Paradise Island. Ảnh: Sun Property

Đem cảm hứng Santorini đến Hòn Thơm

Tại phân khu The Santo Port, Sun Group cũng ra mắt hệ thống shophouse sát biển phong cách Santorini bên bến du thuyền đẳng cấp. Nếu ví Bãi Trào là một cánh cung khổng lồ, thì Tòa nhà Cánh Buồm và khu shophouse phong cách Santorini chính là 2 đầu cánh cung - nơi sở hữu địa hình độc đáo cùng những ghềnh đá vươn ra đại dương.

“Địa hình của Hòn Thơm rất tương đồng với Santorini nhờ các ghềnh đá nhô ra biển tạo độ chênh lớn. Về màu sắc, biển Hòn Thơm màu xanh ngọc kết hợp với ánh hoàng hôn vàng đặc trưng cũng rất tương đồng với Santorini ở Hy Lạp. Để phù hợp hơn với khí hậu nhiệt đới tại Hòn Thơm, chúng tôi thiết kế phần mái, ban công, cửa sổ lớn hơn để tạo ra khoảng đệm giữa trong và ngoài nhà, hòa quyện tối đa với thiên nhiên. Các bức tường cũng thanh mảnh hơn, vì ở Santorini là kiểu khí hậu sa mạc nên tường rất dày. Chúng tôi muốn đem cảm hứng Santorini đến Hòn Thơm”, ông Nguyễn Tiến Hồng Dương - Giám đốc thiết kế dự án chia sẻ.

Khu shophouse phong cách Santorini tại The Santo Port. Ảnh phối cảnh minh họa

Những tiện ích đẳng cấp của cư dân Đảo Thiên Đường

Thừa hưởng trọn bộ tiện ích, dịch vụ cao cấp của toàn hợp phần Sun Iconic Hub, chuỗi shophouse sát biển phong cách Santorini còn sở hữu loạt tiện ích đỉnh cao nội khu như clubhouse, đài quan sát, VIP lounge, quảng trường, bãi đỗ trực thăng, đường dạo bộ ven biển... làm dày thêm hệ thống tiện ích all-in-one tại Bãi Trào, đem đến những giá trị sống, nghỉ dưỡng, giải trí bất tận cho chủ sở hữu và du khách.

Không chỉ tọa lạc tại vị trí đắc địa, nơi kết nối dễ dàng tới Tòa nhà Cánh Buồm biểu tượng, hệ thống Commercial Villa, Boutique Hotel cũng như tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park và các hợp phần Sun Festival Avenue, Sun Retreat Village trên đảo, phân khu The Santo Port còn sở hữu bến du thuyền ngay trung tâm - nơi đón những siêu du thuyền triệu đô khắp thế giới đến Đảo Thiên Đường.

The Santo Port chính là “cửa ngõ giao thương” sầm uất của Hon Thom Paradise Island, hút trọn dòng khách khổng lồ từ cả 3 hướng: khách du lịch tại Sun World, khách đến Đảo Thiên Đường bằng du thuyền, khách trải nghiệm Tòa nhà Cánh Buồm và hợp phần Sun Iconic Hub. Từ đó đem đến nguồn lợi nhuận kinh doanh thương mại khổng lồ cho các shophouse tại đây.

Tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park. Ảnh Sun Property

Là dấu ấn mở màn tiên phong của Hon Thom Paradise Island, Sun Iconic Hub cùng 3 “mảnh ghép” tòa nhà Cánh buồm, hệ thống Commercial Villa và Boutique Hotel, shophouse phong cách Santorini đã cho thấy độ bề thế, dấu ấn kiến trúc nghệ thuật, bề dày trải nghiệm cũng như giá trị thương mại hiếm có của từng hạng mục công trình tại Hon Thom Paradise Island.

“Sun Group đang dồn sức đưa Hon Thom Paradise Island thành Siêu Tổ hợp Giải trí - Nghỉ dưỡng - Đầu tư, điểm hẹn xa xỉ của tất cả các thương hiệu chủ lực của Sun Group như Sun World, Sun Hospitality, Sun Property, Sun Air… Từ đó, không chỉ tạo nên Đảo Thiên Đường thịnh vượng - trung tâm mới của Phú Quốc, thu hút dòng khách du lịch khổng lồ, Hon Thom Paradise Island còn kiến tạo một huyền thoại mới cho du lịch Phú Quốc và Việt Nam, đồng thời đem đến niềm tự hào, kiêu hãnh cho các cư dân danh giá”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) khẳng định.

Doãn Phong