Giới hạn về không gian sống đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Đâu mới là điểm đến kiến tạo nên những ý nghĩa sống đích thực, hướng đến những giá trị nhân văn và bền vững.

Không gian sống kết nối giá trị cộng đồng

Hiện nay, tiêu chuẩn về không gian sống ngày một cao hơn. Không chỉ quan tâm đến vị trí, giá bán, người mua nhà để ở còn chú trọng chất lượng không gian sống. Một không gian sống chất lượng phải là nơi đảm bảo phục hồi, nuôi dưỡng và phát triển thể chất cũng như tinh thần con người một cách cân bằng; là không gian lành mạnh cho “cư dân nhí” sống trọn với bầu trời tuổi thơ; là môi trường đáng sống và bền vững dành cho mọi lứa tuổi.

Dự án Taka Garden Riverside Homes “đánh thức” nhịp sống mới bên dòng Vàm Cỏ Tây xanh mát

Bên cạnh đó, nếu như trước đây, tâm lý chung của nhiều người là lựa chọn sống và làm việc tại các thành phố lớn; thì trong vài năm trở lại đây, nhất là sau giai đoạn dịch bệnh, mọi người thường có xu hướng tìm kiếm không gian sống gần gũi với thiên nhiên, có nhiều tiện ích để rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần, cân bằng cảm xúc và đặc biệt đề cao giá trị kết nối cộng đồng.

Chọn Taka Garden Riverside Homes là chọn đầu tư vào không gian sống, đầu tư vào tương lai

Tuy nhiên, việc tìm kiếm được không gian sống chan hòa thiên nhiên, đầy đủ tiện ích dịch vụ, kết nối giao thông tiện lợi, gần trung tâm nhưng vẫn tách biệt, yên tĩnh là điều không dễ có, nhất là tại các thành phố lớn như TP.HCM. Vì vậy, đã có sự “di cư” của những cư dân thành thị dời ra các vùng ven đô, đô thị vệ tinh.

Ở đó, cư dân vừa thỏa mãn được không gian sống, vừa có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố để làm việc, tận hưởng các tiện ích dịch vụ hiện đại, đặc biệt con trẻ sẽ có không gian sống trọn vẹn tuổi thơ.

Taka Garden Riverside Homes “đánh thức” nhịp sống mới

Với vị trí cận kề sông Vàm Cỏ Tây mát lành, dự án Taka Garden Riverside Homes không chỉ thổi “làn gió mới” vào trung tâm TP. Tân An (Long An) bằng một tiêu chuẩn sống đậm chất Nhật với không gian mở giao hòa thiên nhiên; mà còn mang đến nơi an cư như nghỉ dưỡng cho cư dân.

Tọa lạc ngay trung tâm TP. Tân An, dự án có kết nối hạ tầng giao thông dễ dàng, mang đến những thuận lợi và tiềm năng lớn cho dự án trong tương lai.

Được biết, Long An đang tập trung triển khai 8 công trình đột phá và 3 công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, bao gồm: ĐT 826E, đoạn từ giao ĐT 826C đến cầu Cần Giuộc; Trục động lực Đức Hòa; Nâng cấp, mở rộng ĐT 824 đoạn từ ngã ba Mỹ Hạnh đến cầu Kênh Ranh; Đường Tân Tập - Long Hậu, đoạn từ đường Vành đai 4 đến ĐT 830 và cuối cùng là nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62, TP. Tân An; đường vành đai TP.Tân An...

Thu trọn tầm mắt hình ảnh đẹp nổi bật mùa lễ hội năm nay tại khu dân cư chuẩn Nhật - Taka Garden Riverside Homes

Tại Taka Garden Riverside Homes, mọi chuẩn mực sống đều được đáp ứng trọn vẹn, từ sự yên bình, thư thái trong không gian giao thoa cùng thiên nhiên trù phú của Tây Nam Bộ; đến nhịp sống sôi động, thời thượng giữa “thành phố sát thành phố”.

Chị Mai Trang - cư dân tương lai của dự án Taka Garden Riverside Homes chia sẻ: “Trước khi chọn Taka Garden Riverside Homes sinh sống, tôi và chồng mình đã phải đắn đo khá nhiều vì một phần 2 vợ chồng đều làm việc tại TP.HCM, một phần vì tâm lý luôn muốn có không gian mở để bé con ở nhà vui chơi và học hỏi kết hợp.

Chủ nhật tuần vừa qua, chúng tôi quyết định tham quan dự án, đúng lúc nơi đây vừa hoàn thành trang trí Noel, không gian rất đẹp và hoành tráng như tại các khu đô thị trên TP.HCM, gia đình tôi “kết” ngay và quyết định xuống tiền luôn để có thể tận hưởng niềm vui tân gia ngay trước thềm Tết 2022”.

Khách tham quan Taka Garden Riverside Homes hân hoan “check-in” tại dự án

Theo đại diện nhà phát triển dự án Cát Tường Group - Nhà phát triển BĐS tốt nhất miền Nam (Dot Property Award 2021), Top 10 nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu Việt Nam 2021 (BĐS tiêu biểu), giá trị cộng dồn của dự án còn nằm ở quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản từ “Đơn vị quản lý BĐS tốt nhất 2021” Anabuki, kết nối cộng đồng nhưng vẫn đề cao giá trị riêng tư, đảm bảo an ninh.

Đại diện Cát Tường Group chia sẻ: “Để giảm bớt áp lực tài chính dành cho người mua dự án Taka Garden Riverside Homes, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% (khoảng 540 triệu đồng), 70% còn lại ngân hàng đối tác Vietcombank hỗ trợ vay lên đến 20 năm. Cát Tường Group còn hỗ trợ khách hàng trả góp với mức lãi suất 0% trong thời hạn 18 tháng.

Đặc biệt, cư dân tương lai còn có cơ hội nhận nhiều giải thưởng có giá trị lớn như: xe ô tô Honda HRV 2021, xe Honda SH Mode, tủ lạnh thông minh Samsung, TV Samsung 4K 65 inches...”.

Bùi Huy