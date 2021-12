Bên dòng Vàm Cỏ Tây, dự án Taka Garden Riverside Homes là bức tranh đa sắc màu hài hòa với thiên nhiên miền Tây Nam Bộ, mang đến không gian sống chuẩn Nhật, hứa hẹn “chăm sóc” toàn diện sức khỏe cư dân, giải bài toán “wellness living” trọn vẹn.

Xu hướng bất động sản “wellness living”

Những năm gần đây, cùng với “wellness tourism” thì “wellness living” đã và đang trở thành xu hướng nổi bật trên thế giới. Cùng với đó, “wellness living” trong bất động sản cũng “lên ngôi” và giữ vững vị thế riêng của mình bởi ý nghĩa tạo nên lối sống cân bằng thông qua các hoạt động tốt cho thể chất, tinh thần, tình cảm, xã hội và môi trường sống.

Theo thông tin từ Viện sức khỏe toàn cầu (GWI), dự kiến vào năm 2022, bất động sản “wellness living” tại Mỹ có thể đạt tới 180 tỷ USD.

Taka Garden Riverside Homes “được lòng” người mua bởi dự án đề cao giá trị sức khỏe cư dân

Đại dịch Covid-19 kéo dài cùng những ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh khiến “khẩu vị” mua nhà của đại đa số khách hàng hiện nay cũng dần thay đổi, yếu tố sức khỏe được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn chốn an cư bền vững.

Bên cạnh đó, thực tế tại các thành phố lớn như TP.HCM đang chịu áp lực lớn với lượng dân cư đông đúc, tình trạng mất cân bằng dân số, quá tải các khu công nghiệp, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… càng làm quan niệm về không gian sống của con người thay đổi rõ rệt.

Anh Minh Luân (TP.HCM), người đã sở hữu nhiều sản phẩm bất động sản ở các dự án khác nhau cho biết: “Một sản phẩm bất động sản thu hút tôi đầu tiên phải hướng đến xu hướng “wellness living”; kế nữa mới là vị trí, pháp lý và cuối cùng là chính sách ưu đãi. Với cá nhân tôi một ngôi nhà như một nơi nghỉ dưỡng, có thể trở thành niềm tự hào của gia chủ, một thứ tài sản truyền đời đó mới là một ngôi nhà đúng nghĩa”.

Taka Garden Riverside Homes bắt nhịp xu hướng “wellness living”

Kiến tạo bởi “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam”, “Top 10 nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu Việt Nam 2021” - Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group); Taka Garden Riverside Homes là dự án tiên phong bắt nhịp xu thế “wellness living” tại TP. Tân An (Long An). Dự án là kết quả của quá trình nắm bắt tốt xu thế thị trường, đặc biệt là hiểu rõ giá trị của “chỉ số sức khỏe” của bất động sản trong bối cảnh “bình thường mới” sau dịch bệnh.

Tại Taka Garden Riverside Homes, cư dân tương lai sẽ được tận hưởng không gian sống hài hòa cùng thiên nhiên, thừa hưởng các giá trị mới từ hệ thống tiện ích hiện đại chuẩn Nhật.

Đại diện Cát Tường Group chia sẻ: “Đây là khu dân cư biệt lập được Cát Tường Group định hướng trở thành một tổ hợp đa tiện ích từ an cư, trải nghiệm đến giáo dục trẻ nhỏ, nơi vui chơi giải trí và kết nối cộng đồng văn minh không chỉ tại TP. Tân An mà còn đặt kỳ vọng trở thành biểu tượng mở ra nhịp sống mới trong khu vực”.

Taka Garden Riverside Homes sở hữu lợi thế kế sông, cận lộ, giao thông thuận tiện, nhất là khi đề án xây dựng cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây được phê duyệt

Ngoài những giá trị nội tại vừa được nhắc đến, dự án Taka Garden Riverside Homes còn sở hữu vị trí đẹp bậc nhất khu vực khi ôm trọn dòng sông Vàm Cỏ Tây vượng khí. Trong phong thủy “đắc thủy là thượng sách”, những dự án bất động sản đề cao tiêu chí “cận giang” luôn mang đến những giá trị phong thủy tốt cho người mua, dù là đầu tư hay để ở.

Đặc biệt, được quản lý và vận hành bởi “Đơn vị quản lý bất động sản tốt nhất 2021” Anabuki đến từ Nhật Bản, Taka Garden Riverside Homes cũng hứa hẹn mang đến không gian sống chất lượng, giúp cư dân sống vui, khỏe trọn vẹn.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Long An vừa khởi công dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây - cận kề dự án Taka Garden Riverside Homes. Bên cạnh đó, Long An đang tập trung triển khai 8 công trình đột phá và 3 công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, bao gồm: ĐT 826E, đoạn từ giao ĐT 826C đến cầu Cần Giuộc; Trục động lực Đức Hòa; Nâng cấp, mở rộng ĐT 824 đoạn từ ngã ba Mỹ Hạnh đến cầu Kênh Ranh; Đường Tân Tập - Long Hậu, đoạn từ đường Vành đai 4 đến ĐT 830 và cuối cùng là nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62, TP. Tân An; đường vành đai TP.Tân An...

Đông đảo khách hàng đến tham quan, tìm hiểu dự án Taka Garden Riverside Homes

Theo đại diện Cát Tường Group, để khách hàng có thể dễ dàng mua nhà cuối năm, an tâm đón Tết, Taka Garden Riverside Homes có giá bán hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng; đi kèm chính sách thanh toán 30%, tương đương khoảng 540 triệu đồng, 70% còn lại sẽ được ngân hàng đối tác Vietcombank cho vay trong 20 năm.

“Ngoài ra, người mua còn được hỗ trợ trả góp với mức lãi suất 0% trong thời hạn 18 tháng. Đặc biệt, khách hàng mua nhà tại Taka Garden Riverside Homes vào dịp cuối năm còn có cơ hội trở thành chủ nhân của những giải thưởng có giá trị như: xe ô tô Honda HRV 2021, xe Honda SH Mode, tủ lạnh thông minh Samsung, TV Samsung 4K 65 inch...”, đại diện chủ đầu tư nói.

Sức hấp dẫn của khu dân cư chuẩn Nhật đang được chứng minh qua sự quan tâm và trải nghiệm của cư dân tương lai. Theo đó, giá trị nhân văn và bền vững đã giúp Taka Garden Riverside Homes “được lòng” không chỉ người mua để ở mà còn cả những nhà đầu tư nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thị trường.

Bùi Huy