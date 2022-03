20 năm phát triển, với tầm nhìn chiến lược và tâm huyết kiến tạo không gian sống mơ ước cho người dân Thủ đô, Tập đoàn An Lạc trở thành một trong những chủ đầu tư tiên phong phát triển các dự án BĐS bền vững cho cộng đồng.

BĐS bền vững - xu hướng tất yếu của thị trường địa ốc

Đại dịch Covid-19 là giai đoạn khó khăn với thị trường BĐS nói chung và cộng đồng doanh nghiệp BĐS nói riêng ở Việt Nam. Thách thức này khiến các nhà phát triển BĐS phải nhìn lại chiến lược phát triển, tìm hướng đi đúng đắn trước biến động thị trường. Giới chuyên gia nhận định, trong một tương lai bất định và nhiều rủi ro về sức khỏe thì phát triển bền vững sẽ luôn là xu hướng tất yếu mà thị trường BĐS hướng tới.

Về người tiêu dùng, theo khảo sát năm 2021 của Viện nghiên cứu Giá trị doanh nghiệp thuộc IBM với 14.000 người/ 9 quốc gia, 90% người được khảo sát trả lời rằng đại dịch đã làm thay đổi nhận thức của họ về tiêu dùng bền vững. Đặc biệt có tới 55% người sẵn sàng chi trả cao hơn để mua sản phẩm từ thương hiệu bền vững, có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và môi trường.

Để thích ứng với tình hình trên, nhiều nhà phát triển BĐS trong quá trình xây dựng và phát triển dự án mới đều đem đến lời hứa phát triển BĐS bền vững. “Bền vững” là gì, và yếu tố nào định hình nên tính chất bền vững của một sản phẩm BĐS?

Theo đó, yếu tố tiên quyết của BĐS bền vững là sự đầu tư vào hệ giá trị thực thay vì “chạy theo” thị trường. Những giá trị thực này đến từ môi trường sống kết nối, không gian sống xanh, trong lành, an ninh, cộng đồng cư dân tinh hoa, tiện ích chất lượng cao phục vụ tốt cho cuộc sống.

Thứ hai, BĐS chỉ phát triển bền vững khi sản phẩm gắn với mục tiêu tổng thể về kinh tế xã hội tại khu vực, góp phần phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại.

Từ những biến động của thị trường và nhu cầu của khách hàng, BĐS bền vững sẽ trở thành xu hướng phát triển tất yếu trong tương lai. Cùng chung tầm nhìn đó, ngay từ những ngày đầu tiên, chủ đầu tư An Lạc Group đã đặt ra và kiên định với sứ mệnh “phát triển BĐS bền vững cùng cộng đồng”.

Chủ đầu tư An Lạc Group với tư duy “Phát triển bất động sản bền vững” vì cộng đồng (Ảnh phối cảnh dự án Anlac Green Symphony)

Tập đoàn An Lạc tiên phong kiến tạo BĐS bền vững

Triết lý bền vững trong kinh doanh đã được thể hiện rõ trong hành trình 20 năm phát triển của Tập đoàn An Lạc. Bên cạnh các công trình BĐS, doanh nghiệp còn ghi dấu qua các dự án năng lượng như: dự án nhà máy năng lượng điện gió và mặt trời tại Bình Thuận (2019), nhà máy thuỷ điện Nậm Pông Nghệ An (2013), nhà máy thuỷ điện Za Hưng Quảng Nam (2009).

Năm 2022, Tập đoàn An Lạc tiếp tục khẳng định vị thế của nhà phát triển BĐS bền vững với dự án khu đô thị bán khép kín 5 sao Anlac Green Symphony. Nằm tại tâm điểm kết nối phía tây Hà Nội, với quy mô 75ha, Anlac Green Symphony kiến tạo phong cách sống xanh cân bằng cho cư dân tương lai. Dự án là dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của tập đoàn, khi tập trung vào hệ giá trị thực “vị nhân sinh”, hướng đến đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng.

Tại Anlac Green Symphony, “chất” sống bền vững của khu đô thị đã được chủ đầu tư định hình rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu hình thành thông qua việc xây dựng một môi trường sống đủ đầy tiện ích.

Dự án Anlac Green Symphony có hạ tầng giao thông nội khu quy hoạch bài bản; nổi bật với tuyến đường Đại lộ Ánh Trăng xuyên tâm dự án, kết nối đường Vành đai 3.5, đường 70 và nội đô chỉ trong 10 - 15 phút di chuyển. Tính bền vững còn được thể hiện ở hệ thống 40 tiện ích chất lượng cao bao gồm: trường học liên cấp, trung tâm thương mại, 3 công viên xanh nội khu, quảng trường, hồ điều hoà…

Môi trường sống tiện nghi tại Anlac Green Symphony (Ảnh phối cảnh dự án)

Đặc biệt, chủ đầu tư cho biết đã ứng dụng công nghệ xử lý nước thải, tái sử dụng làm nước tưới cây xanh và công viên, sử dụng đèn năng lượng mặt trời lắp đặt ở các công trình công cộng nội khu; nhờ đó tận dụng tối đa yếu tố thiên nhiên, phát triển đô thị hài hòa với môi trường.

Bên cạnh đó, dự án Anlac Green Symphony khi hoàn thiện sẽ đóng góp tích cực vào cơ sở hạ tầng khu Tây Hà Nội. Hiện khu Tây thành phố tập trung hàng loạt cơ quan, trụ sở các Bộ, ban, ngành; có hệ thống trường học trọng điểm quốc gia. Nhờ đó, nơi đây đã thu hút một lượng lớn cư dân thuộc tầng lớp tri thức, chuyên gia hội tụ, tạo nên cộng đồng quốc tế sôi động.

Sự xuất hiện của dự án khu đô thị tích hợp Anlac Green Symphony tại tâm điểm kết nối phía tây sẽ đáp ứng được nhu cầu an cư, học tập, làm việc của người dân trong khu vực. Đặc biệt, những sản phẩm tại dự án như biệt thự thương mại, shophouse... sẽ góp phần cung ứng cho thị trường những mô hình khai thác thương mại tiềm năng và vững bền.

Biệt thự Anlac Green Symphony - sản phẩm giàu tiềm năng thương mại (Ảnh phối cảnh dự án)

Đại diện An Lạc Group bày tỏ: “Xây dựng môi trường sống chất lượng, gia tăng giá trị kinh tế cho cư dân và khu vực là mục tiêu mà Tập đoàn An Lạc luôn hướng đến. 20 năm phát triển với tâm thế kiên định theo đuổi ước mơ BĐS bền vững, Tập đoàn An Lạc đang tận lực phát triển dự án Anlac Green Symphony trở thành khu đô thị vị nhân sinh bền vững ở phía tây Hà Nội”.

Dự án khu đô thị 5 sao Anlac Green Symphony gồm các sản phẩm: biệt thự, biệt thự thương mại, liền kề, căn hộ, shophouse, liên kết trực tiếp đến trung tâm Mỹ Đình và Trung Hòa - Nhân Chính.

Dự án Anlac Green Symphony Địa chỉ: Vân Canh - An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội Website dự án: https://anlacgreensymphony.vn/ Chủ đầu tư: Tập đoàn An Lạc Liên hệ: 0909.70.8686

Doãn Phong