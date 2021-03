Dự án Five Star West Lake và Five Star Garden do Tập đoàn GFS là chủ đầu tư phát triển đã xuất sắc dành cú đúp giải thưởng tại lễ trao giải Thương hiệu BĐS dẫn đầu tại Việt Nam.

2 năm liên tiếp nhận giải

Trong khuôn khổ lễ trao giải Thương hiệu BĐS dẫn đầu tại Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 26/3/2021, do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Tập đoàn GFS được xướng danh tại 2 hạng mục giải thưởng với lượt bình chọn lớn từ độc giả và đánh giá cao từ các chuyên gia trong ngành.

Theo đó, dự án Five Star West Lake lọt Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất 2020 và dự án Five Star Garden đạt giải thưởng Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất 2020. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, dự án do Tập đoàn GFS là chủ đầu tư phát triển được vinh danh trong Chương trình Thương hiệu BĐS dẫn đầu tại Việt Nam.

Ông Phạm Hải Đăng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GFS nhận giải thưởng Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất 2020

Thương hiệu BĐS dẫn đầu tại Việt Nam là một trong những giải thưởng danh giá, được sự tín nhiệm cao từ cộng đồng. Giải thưởng là kết quả bình chọn từ 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn (Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam) và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm: 150 nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế - xây dựng - bất động sản; 30 chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Với tiêu chí khắt khe và sự bình chọn công tâm từ các độc giả, Hội đồng bình chọn trực tiếp và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, giải thưởng Thương hiệu BĐS dẫn đầu là một trong những thước đo ghi nhận giá trị và thương hiệu của sản phẩm BĐS.

Khẳng định vị thế của nhà phát triển BĐS hàng đầu

Tính đến thời điểm hiện tại, Five Star West Lake - Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất 2020 là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường hiện nay sở hữu vị trí vàng, toạ lạc giữa trung tâm của Thủ đô Hà Nội.

Dự án nằm trên trục giao thông liên kết khu trung tâm hành chính và các khu vực kinh tế mới, với 2 mặt tiền thuộc 2 quận Tây Hồ và Ba Đình. Đây là tổ hợp chung cư cao cấp với số lượng căn hộ “giới hạn” khi chỉ sở hữu 14 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Để mang đến trải nghiệm đa dạng và trọn vẹn, bộ sưu tập căn hộ tại Five Star West Lake được chia thành các loại hình: Vip, Duplex và Penthouse. Một trong những điểm ấn tượng được giới đầu tư đánh giá cao, đó là 100% căn hộ của Five Star West Lake sở hữu tầm nhìn vô cực bao trọn mặt hồ và quang cảnh phía tây thành phố. Ánh đèn lung linh của phố phường khi đêm về, không gian trữ tình của hồ Tây… sẽ được view trọn từ lô gia của mỗi căn hộ Five Star West Lake.

Five Star West Lake - nơi hội tụ giới tinh hoa

Không dừng lại tại đó, những chủ nhân căn hộ Five Star West Lake được trải nghiệm không gian sống đẳng cấp mang phong cách Đông Dương thời thượng, sang trọng. Chỉ bằng một nút ấn thang máy, giới tinh hoa có thể chạm tới chuỗi dịch vụ đẳng cấp chuẩn 5 sao như bể bơi nước mặn 4 mùa, nhà hàng rooftop và skybar thời thượng, siêu thị thông minh… ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Mô hình trọn tiện ích đẳng cấp trên một mặt phẳng mang tới cuộc sống riêng tư và an toàn cho những chủ nhân tinh hoa.

Nếu như Five Star West Lake là dự án đầu tiên mà Tập đoàn GFS tiên phong kiến tạo chuẩn sống “quiet luxury” ở Việt Nam thì Five Star Garden là một sắc màu hoàn toàn khác biệt với không gian sống xanh và an yên giữa lòng Thủ đô.

Với quy mô rộng gần13000m2, một mật độ xây dựng thấp, chỉ với 40% đã giúp cho chủ đầu tư GFS có thể kiến tạo và xây dựng “khu đô thị xanh thu nhỏ” giữa Thủ đô. Five Star Garden được thiết kế với 30 tầng và 5 tầng khối cho văn phòng & các hoạt động thương mại.

Từng góc cạnh, từng khoảng không tại dự án đều được quy hoạch trở thành “công viên xanh mướt”, tích hợp hệ thống tiện ích đầy đủ. Bởi thiết kế xanh, hướng tới không gian sống chuẩn mực, giao hoà với thiên nhiên, Five Star Garden được mệnh danh là “chốn về mơ ước”, là “nơi cuộc sống giao hoà” của những cư dân Thủ đô. Đây cũng chính là lý do khiến dự án Five Star Garden trong 2 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm.

Kể từ thời điểm xuất hiện trên thị trường BĐS, Tập đoàn GFS đã xác định theo đuổi triết lý “Xây nhà cho khách như xây nhà cho mình”. Sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi triết lý này đã đưa Tập đoàn GFS đón nhận nhiều giải thưởng lớn, thương hiệu BĐS Five Star được đánh giá cao về chất lượng và uy tín, khẳng định định hướng phát triển bền vững “xây nhà bằng tâm để xứng tầm”.

Doãn Phong