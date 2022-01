LEED (Leadership In Energy And Environmental Design) là một bộ tiêu chuẩn trong thiết kế về năng lượng và môi trường do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển, nhằm tạo ra những công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống của con người. Với khả năng áp dụng cho nhiều loại công trình khác nhau, LEED trở thành một tiêu chuẩn hàng đầu được áp dụng cho các công trình xanh lớn trên toàn thế giới. Ra đời năm 1995, trải qua nhiều giai đoạn sửa đổi, bổ sung, đến nay LEED v4 đang là phiên bản cập nhật nhất, đồng thời cũng là phiên bản có yêu cầu cao nhất với 9 tiêu chí chấm điểm khắt khe. Để được trao chứng nhận LEED, các công trình cần đạt được tối thiểu 40 - 49 điểm (tương đương với chứng nhận Certified), và nếu muốn sở hữu chứng nhận Platinum cao nhất thì công trình phải đạt 80 điểm trở lên.