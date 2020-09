The Grand Sapphire - phân khu sở hữu những tiện ích và lợi thế đắt giá tại Vinhomes Smart City sắp ra mắt cuối tháng 9/2020, hứa hẹn trở thành thỏi nam châm thu hút giới đầu tư BĐS miền Bắc.

Vinhomes Smart City “lội ngược dòng” bán hàng

Dịch Covid-19 khiến thị trường BĐS có những biến động nhất định. Chỉ tính riêng quý II/2020, Hà Nội có 16 dự án với tổng số 7.408 căn hộ cung cấp ra thị trường, giảm 21,3% so với quý trước đó.

Hình ảnh công trường hoạt động tấp nập ngày lẫn đêm tại Vinhomes Smart City

Tuy nhiên vẫn có những dự án “lội ngược dòng” với con số bán hàng và thời gian bàn giao ấn tượng. Điển hình như dự án Vinhomes Smart City với khoảng 6.000 căn hộ tại phân khu Sapphire 1 và 2 đã có chủ, bắt đầu nhận bàn giao từ cuối tháng 8 đến cuối năm 2020. Các phân khu Sapphire 3 & Sapphire ParkVille đã ra mắt vẫn đang thi công khẩn trương để tiếp tục bàn giao đúng hạn vào 2021.

Hình ảnh công viên Nhật Bản Zen Park tại Vinhomes Smart City

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sức hút các phân khu đã mở bán dự án Vinhomes Smart City có được nhờ hạ tầng và hệ thống tiện ích nổi bật bậc nhất hiện nay. Mô hình đại đô thị mang tầm vóc quốc tế, cùng hệ sinh thái tiện ích vượt trội mang thương hiệu Vingroup được chủ đầu tư chú trọng, mang đến một cuộc sống đủ đầy cho cư dân.

Tiếp nối không khí bán hàng và nhận nhà sôi nổi, tới đây, chủ đầu tư Vinhomes tiếp tục ra mắt khu căn hộ được ví như “viên Sapphire đắt giá” tại cửa ngõ đại dự án - The Grand Sapphire. Phân khu sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt này hứa hẹn trở thành thỏi nam châm đặc biệt trên thị trường BĐS.

Viên sapphire đắt giá của đại đô thị

Nằm tại toạ độ hoàng kim ngay cửa ngõ dự án, Grand Sapphire kết nối thẳng ra trục đường Lê Trọng Tấn và Đại lộ Thăng Long, thừa hưởng trọn vẹn quy hoạch hạ tầng giao thông phía tây Thủ đô, chỉ với 7 phút lái xe để tới với trung tâm hành chính - văn hoá - giải trí khu Mỹ Đình.

Cách The Grand Sapphire vài phút di chuyển là trường phổ thông liên cấp Vinschool và hàng loạt trường công lập, dân lập nội khu. Từ phân khu, đi qua cầu vượt thẳng theo tuyến đường cây ánh sáng là bộ ba công viên liên hoàn 16,3 ha đã ra mắt và hoạt động nhộn nhịp cùng hàng loạt tiện ích nền tảng như bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường liên cấp Vinschool, TTTM Vincom Mega Mall với tiến độ thi công thần tốc, sẵn sàng ra mắt vào năm 2021.

Công viên Central Park với các điểm nướng BBQ ngoài trời, đã sẵn sàng phục vụ cư dân

Đúng như tên gọi The Grand Sapphire, phân khu sở hữu biểu tượng đá Sapphire quý giá ngay tại lối vào, mang ý nghĩa phong thuỷ tốt đẹp, may mắn, mang lại tài lộc và sự thịnh vượng cho chủ nhân sở hữu. Viên đá cũng là biểu trưng cho 6 giá trị sống hoàn mỹ và cuộc sống trọn vẹn cho cư dân: đủ đầy may mắn, sức khoẻ căng tràn, trọn vẹn tiện ích, an nhiên thư thái, trí tuệ thông minh, cộng đồng gắn kết.

Biểu tượng viên đá Sapphire tại lối vào phân khu The Grand Sapphire

Sở hữu cấu phần sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường với diện tích linh hoạt từ 25,6 - 93.4m2: studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN, The Grand Sapphire đáp ứng đa dạng nhu cầu từ người độc thân, giới trẻ năng động, gia đình trẻ, gia đình nhiều thế hệ hay cộng đồng người nước ngoài mong muốn tận hưởng trọn vẹn giá trị cuộc sống.

Đặc biệt, The Grand Sapphire sở hữu công viên nội khu đậm chất resort mở ngay thềm nhà với chuỗi tiện ích trải nghiệm quy mô lớn, mang lại nguồn năng lượng tích cực giữa không gian an nhiên, trong lành cho cư dân.

Dự kiến, viên ngọc quý The Grand Sapphire sẽ ra mắt cuối tháng 9/2020 cùng với chính sách bán hàng hấp dẫn bậc nhất thị trường, đón đầu nhu cầu an cư đang tăng mạnh của người dân thủ đô sau khi dịch bệnh đang được kiểm soát hiệu quả.

Minh Tuấn