Xuất hiện từ cuối năm 2019, đến nay dự án căn hộ hạng sang The Matrix One vẫn là tâm điểm của giới đầu tư lẫn người mua nhà để ở không chỉ bởi những giá trị nội tại mà còn nhờ lợi thế vượt trội về vị trí.

Thực tế cho thấy, trong đầu tư bất động sản, việc lựa chọn được vị trí phù hợp, tiềm năng là một trong những điều kiện tiên quyết giúp cạnh tranh và tôn giá trị của mỗi dự án, đặc biệt là với phân khúc nhà ở cao cấp. Dự án căn hộ hạng A The Matrix One hội tụ đầy đủ những lợi thế đắc địa nhất về vị trí mà không phải dự án nào cùng phân khúc cũng có được.

Tầm nhìn panorama ôm trọn khu công viên và hồ điều hòa 14ha mang lại cho cư dân The Matrix One trải nghiệm vô giá

Tọa lạc nơi địa lợi - nhân hòa

Nằm ngay mặt đường Lê Quang Đạo thông thoáng rộng 40m được thiết kế 6 làn xe, The Matrix One được đánh giá là có vị trí đắc địa bậc nhất của quận Nam Từ Liêm. Dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông “không thể tốt hơn” với vô số những thuận lợi bởi sự quy hoạch đồng bộ, nâng cấp ngày càng hiện đại, kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch trong địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận như: Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, vành đai 3 trên cao, tuyến đường sắt trên cao Metro…

Đây cũng là trung tâm hành chính - kinh tế, thể thao giải trí mới của Hà Nội với hàng loạt các bộ ngành quan trọng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình… nên mức độ an toàn và chất lượng dân sinh vượt trội.

Bao quanh dự án là các tiện ích dịch vụ phong phú, hấp dẫn và tiện lợi cho cư dân, trong đó không thể không kể đến hệ thống các trường giáo dục hàng đầu và danh tiếng như: Trường liên cấp Amsterdam, Marie Curie, Lomonoxop, ĐH Quốc gia Hà Nội. Hệ thống trung tâm thương mại đẳng cấp như: TTTM The Garden, Vincom Center. Dự án cũng tiệm cận các bệnh viện hiện đại đầu ngành của cả nước như: Bệnh viện 19-8, Bệnh viện huyết học TW, Bệnh viện An Sinh (Hồng Ngọc).

Nhưng, có một lợi thế “độc nhất vô nhị” của The Matrix One mà hiếm dự án nào có được, đó chính là dự án ôm trọn view đường đua F1 danh tiếng. Với vị trí nằm ngay cạnh khúc cua 6, 7, 8 và 9, The Matrix One trở thành “khán đài” đặc biệt nhất khi cư dân được sở hữu trọn vẹn “tấm vé” miễn phí trọn đời xem các giải đua xe F1 hấp dẫn nhất hành tinh ngay từ ban công nhà mình.

Ngoài ra, dự án còn sở hữu “lá phổi xanh” đặc biệt - khu công viên quy mô hơn 14ha nằm ngay đối diện dự án. Đây là lợi thế vượt trội giúp nâng cao giá trị căn hộ tại The Matrix One. Với tầm nhìn ôm trọn công viên hồ điều hòa, cư dân The Matrix One được hưởng đặc quyền đẳng cấp không khác gì khu nghỉ dưỡng trong một không gian xanh tươi mát.

Bên cạnh lợi ích về lọc không khí cũng như vẻ đẹp cảnh quan, hồ điều hòa 2,5ha tại công viên còn có ý nghĩa lớn cho phong thủy của The Matrix One bởi từ xa xưa, cha ông ta luôn xem nước là một trong những yếu tố phong thủy tốt nhất, mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ.

Theo kế hoạch sẽ có một đường hầm riêng được xây dựng, nối từ dự án sang công viên, giúp cư dân được tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích của công viên như: đường chạy bộ chuẩn quốc tế, hệ thống máy tập ngoài trời, khu tập yoga, khu vui chơi trẻ em, sân bóng rổ…

Một chuyên gia của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam từng nhận định, khó dự án nào có được một vị trí mà “địa cũng lợi và nhân cũng hòa” như The Matrix One bởi nơi đây được đánh giá là cộng đồng cư dân thuộc tầng lớp thượng lưu, tạo nên một khu vực vừa trí thức, vừa sầm uất và giàu có.

Tiềm năng sinh lời “hấp dẫn” từ việc cho thuê

Không phải ngẫu nhiên mà chủ đầu tư chọn cho The Matrix One một vị trí đắc địa như vậy. Hơn 10 năm qua, diện mạo khu vực Mỹ Đình đã thay đổi nhiều lần. Ngoại trừ khu vực trung tâm hành chính Ba Đình và khu vực phố cổ của Hà Nội, thì Mỹ Đình đang được nhìn nhận là trung tâm mới cả về kinh tế - hành chính của Thủ đô. Thậm chí, mức độ sầm uất và năng động của khu vực này còn được đánh giá là triển vọng hơn cả nhiều khu nội thành cũ.

Căn hộ thuộc dự án chung cư cao cấp được trang bị đầy đủ nội thất có giá cho thuê lên tới hàng chục triệu đồng

Đặc biệt, khu vực Mễ Trì gần Dự án từ vài năm trở lại đây đã trở thành điểm đến sinh sống, làm việc ưa thích của giới doanh nhân, chuyên gia Hàn Quốc, qua đó tạo nên một “Korean Town” vừa có tính cộng đồng, vừa góp phần nâng cao giá trị, chất lượng sống nơi đây. Không ít khách nước ngoài sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho nơi an cư và đưa ra tiêu chuẩn khá cao khi lựa chọn căn hộ để ở hoặc thuê.

Theo báo cáo của CBRE về thị trường BĐS Hà Nội, phía Tây Thủ đô (trong đó có Mỹ Đình) là khu vực có tỷ suất sinh lời về cho thuê nhà ở đạt mức cao nhất. Có giai đoạn, con số này đạt tới 5,7% so với mức trung bình của Hà Nội là 5%.

Thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh, các căn hộ 2 - 3 phòng ngủ tại đây có giá cho thuê trung bình lên tới 1.500 - 2.000$/tháng đối với căn hộ cao cấp. Mức giá cho thuê căn hộ tại Mỹ Đình ngày càng tăng là do tỷ lệ cư dân sinh sống trong các dự án rất cao, nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, sử dụng dịch vụ nhiều dẫn đến giá trị thương mại của bất động sản tăng cao.

Do đó, nhà đầu tư có thể khai thác căn hộ The Matrix One để cho thuê lâu dài, đem về lợi nhuận ổn định. Dự báo trong tương lai gần, nhờ vào vị trí và hạ tầng giao thông tốt sẽ giúp nâng cao giá trị căn hộ tại The Matrix One. Với những ưu thế về vị trí như trên, The Matrix One được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho việc tìm kiếm một chốn an cư đúng nghĩa và cho cả những nhà đầu tư bất động sản.

