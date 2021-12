Là tác phẩm hình thành từ ý tưởng độc đáo kết hợp giữa các kiến trúc sư Mỹ và Việt Nam, dự án The Nine - số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội mang dấu ấn đặc sắc về kiến trúc đương đại.

Giao thoa kiến trúc phương Tây và phương Đông

Thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng trong quan điểm kiến trúc cả về mặt công năng và thẩm mỹ, nhất là khi công nghệ xây dựng đã trở thành một cú hích quan trọng, khiến việc thực hiện các công trình quy mô lớn, đòi hỏi tính kỹ thuật phức tạp trở nên dễ dàng hơn, đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng và đảm bảo tính bền vững trong đô thị hóa. Không thể phủ nhận rằng, dù ở bất cứ thời đại nào thì sự táo bạo - sáng tạo trong ý tưởng và đầu tư nghiêm túc vẫn luôn là yếu tố tiên quyết để kiến tạo nên một công trình với vẻ đẹp và sức sống vượt thời gian.

The Nine sở hữu vị trí đắt giá tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội

Dự án The Nine được hiện thực hóa dựa trên ý tưởng của một công trình mang hơi thở đương đại, lĩnh hội những tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc phương Tây và phương Đông. Dưới góc nhìn của KTS Eric Morrison, “The Nine sở hữu một vị trí rất đắt giá, đó là nền móng quan trọng cho những sáng kiến táo bạo được hình thành”.

Dự án The Nine là một tòa tháp bao quanh bởi lớp kính Low E cực đại, nơi cấu trúc đóng khung truyền thống được cách tân thành những đường xẻ khe sắc sảo bao quanh tòa nhà đã tạo nên chất cá tính, mạnh mẽ, góc cạnh. Điều này, ông Morrison cho biết “cần phải ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại bậc nhất cùng đội ngũ kỹ sư thi công rất chuyên nghiệp thì mới có thể thực hiện được ý tưởng kiến trúc The Nine”.

Căn hộ thực tế với góc kính panorama cực đại là thế mạnh nổi bật của The Nine

Là người được “chọn mặt gửi vàng” để triển khai ý tưởng kiến trúc cho dự án The Nine tại Việt Nam, KTS. Lê Trương - tác giả của nhiều công trình 5 sao nổi tiếng tại Việt Nam đã trau chuốt từng đường nét thiết kế để hình thành một “kiệt tác đương đại giữa lòng Hà Nội”.

“The Nine là một dự án sở hữu nhiều dấu ấn đặc sắc, khác biệt, bởi nó đã gắn kết một cách hoàn hảo của ý tưởng giữa các kiến trúc sư ở hai nền văn hóa khác nhau. Không mô phỏng một cách thụ động theo bất cứ hình mẫu công trình nào tại Mỹ, nhưng The Nine lại mang sức hút kỳ lạ giống như sự hoa lệ của Thành phố Miami - nơi được mệnh danh là thiên đường cuộc sống”, KTS. Lê Trương cho biết.

Không gian bếp phong cách Shaker thể hiện dấu ấn đương đại Mỹ

Trải nghiệm chuẩn mực sống mới

Tại dự án The Nine, đội ngũ kiến trúc sư và chủ đầu tư tin rằng, cộng đồng cư dân có thể khởi đầu những trải nghiệm sống mới thực sự đẳng cấp, như một món quà xứng đáng cho tất cả những mong mỏi, và nỗ lực về một không gian đáng sống, nơi họ có thể được thỏa mãn cả về vật chất và đời sống tinh thần.

Một lối sống hiện đại, phóng khoáng, nhưng vẫn “khỏe” (healthy) đã được tạo dựng ngay tại khu cảnh quan sân vườn tầng 1, với tên gọi “Đại lộ The Nine” - nơi đây tái hiện không gian phồn hoa, nhộn nhịp, tràn đầy nhựa sống của nước Mỹ. “Đại sảnh The Nine” với nghệ thuật chiếu sáng ấn tượng, phản chiếu mạnh mẽ trên nền của những vật liệu đặc trưng của thiết kế đương đại, nối liền với sảnh thang máy rộng 100m2 chính là điểm lôi cuốn, tạo nên sức hút ban đầu cho bất cứ ai đặt chân đến tòa nhà The Nine.

Đại lộ The Nine với thiết kế Mỹ hiện đại. Ảnh phối cảnh

Khám phá vào sâu bên trong, bản sắc của 350 căn hộ The Nine cũng khiến cho những người đặt chân vào cảm nhận được những giá trị khác biệt, dù ở góc nhìn tổng thể, hay đi vào chi tiết. Không chỉ được bao quát bởi tầm nhìn triệu đô giữa trung tâm quận Cầu Giấy, tầng căn hộ thực tế còn cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng từ trần, tường, sàn, đến các hệ thống và thiết bị vận hành căn nhà.

Thiết kế khoẻ khoắn cùng màu sơn tường gam ghi sáng trung tính, cửa ra vào và nền gỗ cao cấp tệp màu ghi tạo nên vẻ đẹp sang trọng, lịch lãm. Từng trang thiết bị được lựa chọn kỹ lưỡng theo ý tưởng tổng thể từ những thương hiệu quốc tế không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ về một không gian sống tối giản đẳng cấp mà còn mang đến những công năng sử dụng hiện đại, tối ưu cho mỗi gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest chia sẻ: “Kinh nghiệm gần 50 năm trong nghề và sự trăn trở với những mong mỏi của khách hàng đã khiến chúng tôi trân trọng khi thiết kế mọi chi tiết trong căn hộ, để đảm bảo gia chủ được tận hưởng cuộc sống cao cấp đúng nghĩa”.

Kiến trúc độc đáo không chỉ bộc lộ từ bên ngoài, mà nó còn kể một câu chuyện về phong cách sống, và tái hiện những dấu ấn của thời đại. Trong bối cảnh của đô thị hóa nơi rất nhiều giá trị, sản phẩm được sản xuất một cách công nghiệp, thì dự án The Nine không chỉ là một dự án nhà ở cao cấp với kiến trúc đột phá đương đại, mà còn lưu giữ những giá trị cốt lõi về tâm huyết của kiến trúc sư và chủ đầu tư, với mong muốn tạo nên không gian đẳng cấp, nơi khởi đầu của những chuẩn sống mới.

Theo GP.Invest, dự án The Nine, 9 Phạm Văn Đồng sẽ chính thức bàn giao vào tháng 2/2022.

Hotline Dự án: 0975 388 068 Website: www.thenine9.com.vn

Ngọc Minh