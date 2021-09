Trong bối cảnh dịch bệnh, sau thời gian gián đoạn thi công vì giãn cách xã hội, GP.Invest quyết tâm tăng tốc để đảm bảo tiến độ, giữ cam kết bàn giao dự án The Nine (số 9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy) đúng hạn.

Hình ảnh căn hộ mẫu 2 phòng ngủ (75m2) tại dự án The Nine

Dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội vào giữa tháng 7, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong suốt 2 tháng vừa qua, toàn bộ công trình xây dựng trên địa bàn phải tạm dừng thi công nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cam kết của các chủ đầu tư về tiến độ triển khai dự án.

Với tinh thần chủ động mọi phương án, GP.Invest quyết tâm giữ vững cam kết với khách hàng tại dự án The Nine (số 9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy). Chủ đầu tư này cho biết đang tăng tốc để không ảnh hưởng đến tiến độ chung, giữ vững cam kết bàn giao dự án vào đúng tháng 2/2022.

“Ngay sau khi hết thời gian giãn cách xã hội và được phép triển khai thi công lại bình thường, chúng tôi lập tức triển khai thi công 3 ca/ngày (thi công cả ngày lẫn đêm) và áp dụng tuân thủ 5K tại công trường, nhằm hiện thực hoá hai mục tiêu: Đưa dự án về đích theo kế hoạch và đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho toàn bộ công nhân tại công trường”, đại diện chủ đầu tư GP.Invest chia sẻ.

Dự án The Nine đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bàn giao

Chia sẻ về sự thích ứng trong giai đoạn dịch bệnh, đại diện GP.Invest cho biết: “Ngay thời điểm dự án The Nine khởi công (tháng 2/2020) cũng là lúc dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Trong hơn một năm triển khai, với quyết tâm đương đầu mọi khó khăn, chúng tôi đã phối hợp hiệu quả cùng các nhà thầu tổ chức thi công linh hoạt với tình hình bệnh dịch theo từng giai đoạn”.

Theo chủ đầu tư dự án The Nine, tính đến thời điểm hiện tại, GP.Invest đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc tại dự án. Ngay trước thời điểm Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16, tầng căn hộ thực tế tại The Nine đã được chủ đầu tư hoàn thiện chỉn chu, bao gồm 15 căn hộ tại tầng 8 dự án.

Hình ảnh khách hàng tham quan tầng căn hộ thực tế dự án The Nine

Hiện tại, The Nine đã sẵn sàng mở cửa đón các chủ nhân tương lai đến trải nghiệm tầng căn hộ thực tế để có thể trực tiếp kiểm chứng tiến độ và chất lượng công trình. GP.Invest cũng cam kết bàn giao căn hộ cho khách hàng với diện tích, trang thiết bị nội thất đúng như những gì được bố trí tại căn hộ thực tế.

Thị trường bất động sản hai năm vừa qua đối mặt với nhiều thách thức, tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để các doanh nghiệp đo lường “sức khỏe" của mình. Xuất phát từ tâm huyết mang đến tổ ấm bền vững, GP.Invest vẫn mạnh mẽ “vượt bão” Covid-19, đảm bảo các tiến độ đã cam kết nhằm khẳng định năng lực cũng như bề dày kinh nghiệm, đồng thời duy trì niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp.

