Với mô hình phố biển thương mại 2 mặt tiền độc đáo, phân khu The Sound nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, làm sôi động thị trường BĐS Kê Gà (Bình Thuận).

Kê Gà đầy tiềm lực phát triển du lịch

Với sự phát triển mạnh mẽ, khu vực biển Kê Gà - Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) ngày một thu hút khách hàng trong và ngoài nước. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, vị trí đắc địa (tam giác du lịch), Kê Gà hiện đang nắm giữ cơ hội phát triển du lịch mạnh mẽ của vùng Nam Trung Bộ.

Toàn cảnh The Sound với đường bờ biển dài 1,7km xanh mát

Trong bán kính khoảng 30km từ Kê Gà, du khách có thể trải nghiệm hàng loạt danh thắng và các khu du lịch nổi tiếng như: Đồi Sứ, Vườn Đá, khu du lịch Hòn Lan, Khe Mú, suối nước nóng Bưng Thị, làng chài ven biển, những vườn thanh long bạt ngàn…

Cú hích được kỳ vọng giúp thị trường du lịch nghỉ dưỡng Kê Gà phát triển là sân bay quốc tế Long Thành và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 2 công trình trọng điểm đón lượng khách quốc tế cũng như trong nước.

Sân bay Long Thành dự kiến đi vào vận hành chính thức giai đoạn 1 vào năm 2025. Với công suất lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm, sân bay quốc tế Long Thành sẽ bổ sung lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến Bình Thuận, biến Kê Gà trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn.

Bên cạnh đó, khi sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động, thời gian di chuyển đến phân khu The Sound - Thanh Long Bay sẽ được rút ngắn chỉ còn khoảng 2 giờ. Đặc biệt, theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, trong tương lai không xa khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành, Kê Gà sẽ vươn lên trở thành “thủ đô resort mới” của Việt Nam. Chính vì vậy, phân khu The Sound của Thanh Long Bay hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch tại khu vực.

The Sound - “thanh âm mới” ở Kê Gà

The Sound là 1 trong 4 phân khu thuộc tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay được ra mắt vào ngày 7/11/2020.

Sức hút của phân khu The Sound chính là những rặng dừa xanh ngát rì rào, những bức tranh núi non tự nhiên hùng vĩ và bờ biển dài thoai thoải phù hợp cho nhiều môn thể thao biển. Cùng với đó, ở giữa bầu khí hậu ôn hoà, nắng ấm quanh năm cũng chính là “điểm cộng” cho phân khu The Sound.

Sở hữu vị trí đắt giá, phân khu The Sound tọa lạc ngay giao lộ đường ven biển DT719B và đường nối thẳng ra bến du thuyền. Tại đây, hơn 300 căn nhà phố ven biển The Sound đều được thiết kế 2 mặt tiền giúp gia tăng giá trị sản phẩm.

Sở hữu mặt tiền trước là đường nội khu lớn, sầm uất, thuận lợi cho kinh doanh dịch vụ; cùng mặt tiền sau là công viên gần 2000m2 đem đến không gian nghỉ dưỡng và tầm nhìn xanh mát; phân khu The Sound mang lại kiến trúc tối ưu công năng, tối đa lợi nhuận cho gia chủ. Bên cạnh đó, không chỉ khai thác được nhiều loại hình kinh doanh như: nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, cà phê, bar... gia chủ của The Sound cũng có thể thu lợi nhuận hấp dẫn từ việc sử dụng các tầng trên để khai thác cho thuê homestay, airbnb…

Với lợi thế nhiều tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí của một 1 khu tổ hợp, phân khu The Sound được định hướng sẽ trở thành một phố đêm sôi động bên vịnh biển Kê Gà.

Lấy cảm hứng từ mô hình kinh tế đêm sôi động trên thế giới như Seoul, Tokyo,… Tập đoàn Nam Group phát triển 4 cụm phân khu nhà phố tại dự án Thanh Long Bay với diện tích đa dạng từ 108-300m2.

Doãn Phong