Sau những dấu ấn trong phân khúc căn hộ tầm trung, An Gia tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường bất động sản phía Nam khi đổ bộ vào lĩnh vực nhà ở thấp tầng với thương hiệu The Standard.

Kiến tạo chuẩn mực riêng trong lĩnh vực nhà ở thấp tầng

Tại sự kiện công bố thương hiệu The Standard, ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch HĐQT An Gia phát biểu: “The Standard là chuỗi dự án đại diện cho dấu ấn của An Gia trong lĩnh vực nhà ở thấp tầng, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới. Thương hiệu này sẽ thiết lập nên chuẩn mực sống mới tại các khu biệt lập nằm trong các vùng dân cư hiện hữu liền kề TP HCM.”

Ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BĐS An Gia

Ông Nguyễn Trung Tín cũng cho biết, thương hiệu The Standard ra đời cùng với triết lý 3W đại diện cho những chuẩn mực riêng của An Gia trong thiết kế, xây dựng và bàn giao dự án, bao gồm: Wealthy - kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, mang đến các trải nghiệm thượng hạng, khẳng định & nâng tầm đẳng cấp trong phong cách sống của các chủ nhân; Wellbeing - chốn đi về ngập tràn thiên nhiên đánh thức các giác quan, nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn con người và Wisdom - không gian sống lý tưởng ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo không giới hạn đồng thời là lựa chọn đầu tư thông minh.

Tại sự kiện, An Gia cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu như Ricons (lĩnh vực thi công xây dựng), Hoosiers (lĩnh vực quản lý), VPBank (ngân hàng) và Nam Hưng Land, DKRS (đối tác phân phối chiến lược)… khẳng định chuỗi dự án The Standard sẽ thừa hưởng trọn vẹn các giá trị của An Gia, đảm bảo tiến độ và chất lượng của dòng sản phẩm cao cấp với những chuẩn mực vượt trội.

Tập trung phát triển khu biệt lập tại thị trường lân cận TP HCM

Ông Tín chia sẻ thêm, An Gia theo đuổi chiến lược phát triển các khu biệt lập vì đây là loại hình bất động sản còn thiếu vắng tại các địa phương mà công ty đang hướng tới. Trong khi đó, nhóm khách hàng thành đạt, có thu nhập cao đang ngày một tăng khiến nhu cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng, an ninh và nhiều dịch vụ và tiện ích cao cấp dần trở nên cấp thiết.

An Gia nhắm tới thị trường TP HCM và các tỉnh đang phát triển lân cận có dân số đông, hạ tầng kết nối thuận lợi về thành phố. Hiện nay, bên cạnh 70 ha quỹ đất tại Bình Chánh (TP HCM), Long An và Bình Dương, An Gia dự kiến sẽ chi từ 3.000 - 5.000 tỷ mỗi năm để phát triển thêm quỹ đất có quy mô lớn triển khai các khu phức hợp biệt lập.

Nhận diện “điểm nóng”

Là một doanh nghiệp bất động sản trẻ, tập trung vào phân khúc căn hộ vừa túi tiền và trung cấp, tuy nhiên An Gia cho thấy sự nhạy bén với thị trường cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong bước đi đầu tiên vào lĩnh vực nhà ở thấp tầng biệt lập.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc CBRE Việt Nam, nguồn cung nhà ở tại TP.HCM lao dốc đã tạo cơ hội cho các tỉnh giáp ranh bứt phá mạnh mẽ. Cùng quan điểm, TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, các địa phương lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai đang là các địa bàn nổi bật trong năm 2020 và tiếp diễn một vài năm tới.

Báo cáo Nghiên cứu thị trường của batdongsan.com.vn cũng cho thấy Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, Cần Thơ và Kiên Giang là 7 tỉnh khu vực phía Nam đang ghi nhận sự quan tâm nhiều nhất của người mua trong 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, mức độ quan tâm đến Bình Dương tăng 21%, Long An tăng 54%, Kiên Giang tăng 42%, Đồng Nai - Vũng Tàu tăng 40%.

An Gia thiết lập chuẩn mực riêng về thiết kế và xây dựng cho chuỗi dự án The Standard

Lý giải cho xu hướng này, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường của đơn vị này cho biết, mức độ quan tâm tới bất động sản công nghiệp tại một số khu vực đang kéo theo mức độ quan tâm tới bất động sản nhà ở.

Theo đó, Bình Dương sở hữu đến 28 KCN và tỷ suất di cư thuần giai đoạn 2009 - 2019 lên đến 200%, cao nhất Việt Nam. Tỷ lệ người di cư không có nhà riêng lên tới 44%, chứng tỏ nhu cầu nhà ở tại đây còn khá lớn.

Tương tự, trong bản đồ quy hoạch thì Đồng Nai hiện có 31 KCN đang hoạt động, và dự kiến sẽ có đến 43 KCN nằm ở các huyện, thành phố. Long An với quy hoạch lên đến 32 KCN và hệ thống hạ tầng đang phát triển cũng đang được đánh giá là có nhiều tiềm năng. Các khu công nghiệp hoạt động kéo theo hàng chục ngàn chuyên gia, nhân viên cấp cao làm việc tạo nên nguồn cầu nhà ở cao cấp tại địa phương.

Cũng theo batdongsan.com.vn, trong quý II, biệt thự liền kề và nhà riêng có nhu cầu tìm mua tiếp tục tăng mạnh, với mức tăng 59% và 44%, trong khi đó nguồn cung sản phẩm chất lượng còn hạn chế. Do đó, chiến lược phát triển khu biệt lập thấp tầng định hình chuẩn mực sống riêng biệt tại các địa phương này được xem là hướng đi phù hợp, bắt đúng mạch thị trường của An Gia.

Thu Hằng