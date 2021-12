Dự án The Zei - toà nhà cao bậc nhất Mỹ Đình và thuộc Top 10 Hà Nội đang được Chủ đầu tư - Tập đoàn HDMon Holdings hoàn tất công tác bàn giao cho những khách hàng cuối cùng đủ điều kiện nhận nhà trước dịp cuối năm.

The Zei là dự án tổ hợp chung cư cao cấp và trung tâm thương mại, toạ lạc tại quỹ đất vàng số 8 Lê Đức Thọ, nơi tập trung dân trí cao với đa dạng các tiện ích ngoại khu. Đây cũng là dự án có ý tưởng thiết kế sáng tạo về tiện ích theo chiều thẳng đứng, nhằm đem lại cho cư dân một không gian sống, vui chơi, làm việc và giải trí đẳng cấp với những trải nghiệm khác biệt về một cuộc sống đương đại đầy say mê và giàu năng lượng tích cực.

The Zei bàn giao từ quý III/ 2021

Tinh tế, trau chuốt đến từng chi tiết

Điểm cộng của dự án The Zei là các căn hộ đều được thiết kế và hoàn thiện tỉ mỉ, tinh tế đến từng chi tiết. Dự án được thiết kế bởi những đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu quốc tế hàng đầu đến từ Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc. Với phong cách kiến trúc mở độc đáo, tối ưu không gian sinh hoạt chung lên tới 40% diện tích căn hộ, cùng công nghệ xây dựng tiên tiến nhất từ Hàn Quốc - Gangform cốp pha trượt cho 100% bê tông từ khối đế lên tầng áp mái, giúp hạn chế sự xuất hiện của các lớp dầm, cột mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và tối ưu hóa công năng sử dụng cho từng phòng chức năng của căn hộ.

Tất cả các căn hộ của The Zei đều sở hữu từ 2-3 mặt thoáng, dễ dàng đón ánh sáng tự nhiên và lưu thông khí tươi để căn hộ luôn thoáng đãng, mát mẻ và tiết kiệm năng lượng.

Nội thất phong cách tối giản tinh tế tại căn hộ mẫu của The Zei

Trang thiết bị nội thất được sử dụng đều là hàng nhập khẩu hoặc những thương hiệu cao cấp hàng đầu như: kính hộp phủ Low-E cao cấp của Eurowindow, gạch ốp thương hiệu Ceramic, cửa khóa từ Hafele, Adel, chuông hình Femax hoặc tương đương, hệ thống điều hòa âm trần hai chiều, đồ vệ sinh âm tường nhập khẩu từ Grohe, Kohler…

Cuộc sống thời thượng nơi trái tim Mỹ Đình

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp có thể “dọn nhà ở ngay” phía Tây Thủ đô đang khan hiếm, The Zei được đánh giá là một trong những dự án tiêu biểu về đích đúng tiến độ và chất lượng cam kết. Theo HDMon Holdings, dự án bàn giao từ đầu quý III năm nay, tính đến nay, hơn 633 căn hộ đã hoàn tất công tác nhận nhà theo đúng nguyện vọng, trong đó gần 800 cư dân đã dọn về an cư tại tổ ấm mới.

Là dự án chung cư phân khúc cao cấp hiếm hoi tại Mỹ Đình đã bàn giao, The Zei có mọi lợi thế để trở thành điểm sáng mới cho không gian sống đáng mơ ước, khẳng định đẳng cấp của người thành đạt. Phía Tây Hà Nội vốn là khu vực phát triển năng động, thu hút được nhiều người trẻ thành đạt cũng như đội ngũ chuyên gia và người nước ngoài với tiêu chuẩn sống cao đến an cư và làm việc. Bên cạnh những cư dân tinh hoa người Việt, gần 1/3 khách hàng của The Zei hiện tại là người nước ngoài, góp phần xây dựng một điểm đến mang tinh thần và bản sắc quốc tế.

HLV Park Hang Seo - cư dân quốc tế tiêu biểu tại The Zei

Nhiều người nổi tiếng cũng đã tiên phong gia nhập vào cộng đồng cư dân tinh hoa của The Zei như: HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang Seo, nghệ sĩ Xuân Hinh, nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, hậu vệ Văn Hậu cùng một số nghệ sĩ và cầu thủ nổi tiếng khác…

Trong ngày nhận bàn giao, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho hay: “Bước vào nhà mình, tôi đã cảm nhận được sự an nhiên với những khoảng không rất riêng nhưng không bị tách biệt quá với các tiện ích thẳng đứng trong toà nhà. Chủ đầu tư của dự án này không xây dựng nhiều, mà để những khoảng trống để chúng ta có thể chơi, có thể tận hưởng và giao tiếp với thiên nhiên”.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trong ngày nhận tổ ấm mới The Zei

Là một trong những gia đình đầu tiên nhận nhà và dọn đến an cư tại dự án từ tháng 7/2021, cô Nguyệt cho biết: “Tôi cũng đã tham khảo nhiều chung cư, nhưng khi về The Zei, tôi thực sự rất hài lòng. Mọi thứ ở đây từ nội thất căn hộ, tiện ích, quản lý vận hành đều được chủ đầu tư để tâm chăm chút cẩn thận. Tôi đặc biệt thích tầm view thông thoáng của dự án, đứng ở vị trí ban công nhà tôi, buổi chiều nhìn xuống khu biệt thự phía sau, tôi có cảm giác mình đang ở châu Âu”.

HDMon Holdings cho biết, song song với công tác bàn giao, chủ đầu tư cũng hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), để cư dân hoàn toàn an tâm khi dọn về tổ ấm mới.

Không gian cộng đồng - điểm đến yêu thích của Cư dân The Zei

Không gian cộng đồng tại tầng 4 toà nhà cũng đã ra mắt từ tháng 11/2021, bao gồm: phòng sinh hoạt cộng đồng, thư viện với 2.000 đầu sách, không gian làm việc chung co-working. Các tiện ích mang tính độc bản của thành phố thẳng đứng The Zei dành riêng cho cư dân như: phòng thiền và bộ tứ vườn xanh tại tầng 42, khu vui chơi trẻ em và khu vực cảnh quan xung quanh tầng 1 tòa nhà, hệ thống vườn treo cách ba tầng...

Với những nỗ lực kiến tạo một dự án cao cấp chuẩn quốc tế và tâm huyết, sự chỉn chu, cầu toàn trong từng chi tiết, The Zei hứa hẹn mang đến cho khách hàng và cư dân sự hài lòng về một tổ ấm đúng nghĩa với những trải nghiệm hơn cả mong đợi.

Thông tin liên hệ: Hotline: 0971 19 91 91. Website: https://thezei.vn/

Xuân Thạch