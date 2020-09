Các chủ đầu tư BĐS tại Hà Nội đã và đang tập trung phát triển các dự án theo xu hướng sống tiện nghi, đẳng cấp. Nổi bật trong dòng sản phẩm cao cấp này có thể kể đến dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển.