Là dự án căn hộ “vừa túi”, giảm áp lực cho khách có nhu cầu ở thực, mới đây dự án căn hộ Bcons Green View còn gây ấn tượng khi thông báo nhận được xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Mua nhà “thông minh”: tìm hiểu pháp lý dự án

Dù mua căn hộ để ở hay mua đầu tư, pháp lý cũng là yếu tố trọng yếu cần cân nhắc. Một căn hộ có giá đắt hay rẻ vẫn là tài sản không hề nhỏ. Nhiều người phải tích góp gần như cả cuộc đời mới chọn mua được một chốn an cư.

Vị trí đắc địa ngay khu thương mại phát triển

Theo quan niệm của nhiều người, mua các sản phẩm BĐS là mua bán “niềm tin” với doanh nghiệp. Những chủ đầu tư muốn đi lâu cùng thị trường sẽ đặc biệt coi trọng uy tín từ trong kế hoạch và sự tính toán cho từng dự án. Ngược lại, những chủ đầu tư chọn hình thức “ăn xổi” sẽ dễ khiến khách hàng rơi vào nhiều tình thế rủi ro. Hệ lụy là một số dự án vẫn đang “đắp chiếu” dù đã công bố bán.

Trước thực trạng “vàng thau lẫn lộn” trên thị trường BĐS, nhiều chuyên gia phân tích rằng, dù mua ở hay đầu tư người mua cũng cần lưu ý kiểm chứng và tỉnh táo lựa chọn dự án.

Bcons nỗ lực khẳng định uy tín trên thị trường BĐS

Mong muốn thể hiện “tâm huyết” vào các dự án phát triển, Bcons luôn khẳng định chiến lược cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có vị trí tốt, thiết kế không gian sống chất lượng và thủ tục rõ ràng. Và động thái mới nhất của đơn vị phát triển dự án để chứng minh chiến lược này là thông báo nhận văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai dự án Bcons Green View (tên pháp lý: chung cư Tân Hòa) vào đầu tháng 8/2020.

Căn hộ Bcons Green View đáp ứng nhu cầu cho người ở thực

Bcons Green View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp (Thành viên công ty Bcons) đầu tư. Với vai trò công ty mẹ, Bcons đảm bảo các sản phẩm căn hộ trong chuỗi dự án công ty đi phát triển đầu tư đều theo chuẩn chung.

Thuộc dòng sản phẩm phân khúc trung bình khá, Bcons Green View sẽ là nơi giải quyết phần nào áp lực nhà ở cho người có nhu cầu ở thực vốn đang thiếu nguồn cung trên thị trường.

Để số đông có thể mua được căn hộ, các căn hộ Bcons Green View có thiết kế diện tích trung bình 50 m2, với giá từ 1,5 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. Dự án xây dựng trên khu đất 9.298 m2, cao 25 tầng với 916 căn hộ, cùng hàng loạt tiện ích, nằm cạnh quốc lộ 1K, đối diện trung tâm thương mại Big C Dĩ An, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bcons Green View đầu tư tiện ích phục vụ cư dân

Từ dự án vào TP.HCM chỉ ít phút di chuyển, thông qua tuyến đường quốc lộ 1K kết nối với Phạm Văn Đồng. Vị trí dự án còn nằm kề bên Khu đại học Quốc gia Tp.HCM, 2/3 quận của khu Đông Tp.HCM là Thủ Đức và Quận 9. Với khoảng cách này, dự án thu hút đông đảo khách hàng đang làm việc tại các quận trên địa bàn TP.HCM tìm hiểu và đặt mua căn hộ..

