Các chuyên gia BĐS cho biết, năm 2020, giá căn hộ cao cấp tại Bình Dương cán mốc 38 - 45 triệu/m2, tương đương mức giá căn hộ ngoại thành TP.HCM.

Giá cán mốc 45 triệu/m2 vẫn “cháy hàng”

Năm 2020, thị trường BĐS Bình Dương đón nhận nguồn cung “nóng”, lên tới gần 20.000 căn hộ đến từ các chủ đầu tư lớn. Đáng chú ý, mặt bằng giá các dự án dao động từ 38 - 45 triệu đồng/m2. Mức giá này ngang bằng với giá dự án căn hộ tại quận 9, quận 12, Bình Chánh, Hóc Môn. Mặc dù có mức giá tương đương căn hộ ngoại thành TP.HCM, nhưng theo báo cáo của CBRE, các dự án cao cấp tại Bình Dương đều sở hữu mức tiêu thụ trên 80% - 90%.

Nhận định về sức nóng của thị trường căn hộ ở Bình Dương, TS. Trần Minh Hoàng - Phó Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam lý giải: “Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, có ít điểm sáng về cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, Bình Dương có thành phố công nghiệp, hiện nay có bước chuyển sang dịch vụ. Đồng thời, Bình Dương có lợi thế nằm sát TP.HCM; có hạ tầng tốt; có nhiều chuyên gia nước ngoài sinh sống… Nhiều nhà đầu tư xây dựng các chung cư cao cấp, đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia làm việc tại Bình Dương.

Ngoài ra, thị trường nhà ở, BĐS công nghiệp là thế mạnh của Bình Dương; nên Bình Dương trở thành thị trường nổi lên như “chỗ trũng của trũng” trong thị trường BĐS hiện nay.”

Đồng thời, theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh TP.HCM Property Guru Vietnam, các căn hộ ở Bình Dương tăng giá dựa trên nhiều động lực.

Về hạ tầng, nhiều dự án ở Bình Dương được triển khai, giúp cho quãng đường di chuyển ngắn đi. Về nhu cầu nhà ở, tỷ suất nhập cư đến Bình Dường tăng 200% mỗi năm. Cùng với đó Bình Dương có lượng chuyên gia nước ngoài lớn, phù hợp với phân khúc cao cấp.

Không những vậy, thị trường BĐS TP.HCM dần khan hiếm nguồn cung, dẫn đến chuyển hướng đầu tư sang Bình Dương. Ở Bình Dương, tỉ suất lợi nhuận cho thuê ở Bình Dương được ông Minh Tuấn đánh giá tốt, từ 8 - 9%, cao hơn so với TP.HCM hay Hà Nội.

Ông Minh Tuấn lý giải thêm về sự tăng giá là vì các nhà đầu tư dự án đang thiết lập “chuẩn” trung cao cấp ở thị trường Bình Dương. Nếu so sánh mức giá khoảng 38 triệu/m2 ở TP.HCM, thì dự án có thể ngang mức trung cấp, cách trung tâm TP.HCM từ 12-14km. Nhưng với cùng mức giá đó, ở TP. Thuận An hoặc Dĩ An (Bình Dương), thì sẽ ở ngay trung tâm.

Sức hấp dẫn của căn hộ cao cấp

Mới đây, dự án Astral City do Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư vừa ra mắt tòa tháp đầu tiên. Tuy được công bố vào thời điểm cuối năm nhưng Astral City được đánh giá là dự án nổi bật của 2020, kỳ vọng xác lập những tiêu chuẩn sống mới cho người dân Bình Dương.

Theo DKRA Vietnam, lễ giới thiệu tòa tháp đầu tiên The Sirius diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua đã đón nhận “sức nóng”; với gần 1.500 khách tham dự, tìm hiểu thông tin dự án, trong khi chương trình chỉ giới thiệu 700 căn hộ cao cấp trong đợt này.

Astral City tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13. Trong bán kính 1km xung quanh dự án là 2 trung tâm thương mại lớn: Lotte Mart và Aeon Mall; Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Becamex, Columbia; sân Golf Sông Bé...

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13

Là dự án phát triển loại hình phức hợp thương mại kết hợp căn hộ cao cấp, Astral City sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp như:hệ thống trung tâm thương mại; shophouse; officetel;rạp chiếu phim hiện đại; hồ bơi vô cực; hệ thống vườn yoga, vườn thiền… được bố trí tại tầng 20 dự án.

Ngoài ra, Astral City còn là một trong những dự án hiếm hoi tại Bình Dương được quản lý và vận hành bởi CBRE - thương hiệu quản lý và vận hành danh tiếng trên thế giới trong lĩnh vực BĐS.

