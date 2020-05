Năm 2020, Văn Phú - Invest tiếp tục đầu tư các dự án ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, TP.HCM…Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, công ty nhắm đích tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 10-15%

Sáng 15/05/2020 tại Hà Nội, CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HOSE: VPI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, kết quả kinh doanh 2019.

Năm 2020 VPI đặt mục tiêu đạt 2.002 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và 302 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Trong năm 2019 lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPI đạt 511 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018. Tổng tài sản hợp nhất của VPI cũng tăng hơn 33% so với năm 2018, đạt mức 8.972 tỷ đồng. Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền vào thời điểm cuối năm 2019 đã được cải thiện đáng kể, đạt 651 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với thời điểm cuối năm 2018.

Với kết quả kinh doanh trên, HĐQT trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là 25% bằng cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 1.600 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng trong năm 2020. Đây là mức cổ tức cao nhất của Văn Phú - Invest trong nhiệm kỳ 2015-2019, đồng thời cũng cao hơn so với mức kế hoạch 20% đề ra trước đây.

Ban lãnh đạo VPI cho biết, năm nay cổ tức sẽ trả bằng cổ phiếu để tận dụng nguồn tiền mặt đã tích lũy, nắm cơ hội phát triển và dự phòng nguồn tài chính trong trường hợp rủi ro; thời gian dự kiến trả trong quý III/2020, phụ thuộc vào thời gian hoàn tất các thủ tục.

2020, đặt mục tiêu 302 tỷ đồng lợi nhuận

Chủ tịch VPI- ông Tô Như Toàn cho biết định hướng của công ty sẽ là bất động sản đô thị và nhà ở.

Ông Đoàn Châu Phong - Tổng giám đốc Văn Phú - Invest cho biết: năm 2020 VPI đặt mục tiêu đạt 2.002 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và 302 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Theo ông Phong, dù đạt lợi nhuận tốt năm 2019 nhưng từ giai đoạn 2016 - 2019 công ty đã dự báo về việc thị trường sẽ có sự suy thoái vào năm 2020, lại cộng thêm ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19. Do vậy, VPI đưa ra kế hoạch 2020 tập trung đẩy mạnh bán hàng đối với các dự án đang thi công và đã đi vào vận hành để nắm cơ hội phục hồi thị trường sau dịch.

Ông Phong cũng cho biết công ty đã đạt 100% kế hoạch kinh doanh trong quý I. Các quý tới nguồn hàng dồi dào sẽ đưa ra thị trường. Nguồn thu năm nay sẽ đến từ dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, dự án The Terra - An Hưng, một số dự án khác bao gồm cả các dự án M&A.

Tiếp tục mở rộng quỹ đất

Tại ĐHĐCĐ năm 2020, VPI nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông.

Ngay từ năm 2019, Văn Phú - Invest cũng hướng đến mở rộng quỹ đất và đây cũng vẫn là mục tiêu phát triển của 2020, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để bứt phá, chiếm lĩnh thị phần khi thị trường phục hồi trở lại.

Phản hồi những thắc mắc của cổ đông về số lượng, chất lượng quỹ đất và kế hoạch phát triển quỹ đất, ông Tô Như Toàn - Chủ tịch VPI cho biết, công ty có quỹ đất hơn 700 ha, tập trung ở các tỉnh thành lớn, là các khu đô thị đông dân cư. Quỹ đất này có thể giúp công ty hoạt động trong vòng 10 năm. Ông Toàn khẳng định, công ty cùng lúc vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc tích lũy quỹ đất.

Theo Tổng giám đốc Đoàn Châu Phong, trong năm 2020, theo phân kỳ đầu tư, Văn Phú - Invest dự kiến hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư theo phân kỳ và tổ chức động thổ, khởi công một số dự án như Lộc Bình, Cồn Khương, Yên Phong cũng như một số M&A khác.

Tăng trưởng lợi nhuận bình quân 2020-2025 nhắm đạt 10-15%

Hình ảnh các thành viên HĐQT VPI nhiệm kỳ 2015-2020 và Tổng Giám đốc Đoàn Châu Phong (thứ 3 từ phải sang)

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ, Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn nhấn mạnh hai cột mốc quan trọng đã được thực hiện trong giai đoạn 2015-2019 là trở thành công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán và từ thị trường Hà Nội tiến ra hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu ở giai đoạn 5 năm tới là xác định chiến lược giữ ổn định trong năm 2020, tận dụng thời cơ trong năm 2021 và cất cánh khi kinh tế phục hồi trong các năm tiếp theo, thông qua tăng tốc tích lũy quỹ đất nội đô tại đô thị lớn, sở hữu thêm các quỹ đất lớn tại các khu vực đông dân cư khác.

Ông Toàn cho biết: "Định hướng của công ty sẽ là bất động sản đô thị và nhà ở. Trong quá trình tìm hiểu quỹ đất, công ty thấy có nhiều nơi rất tốt cho du lịch nghỉ dưỡng và đây cũng là cơ hội giúp tăng lợi nhuận cho công ty và các cổ đông. Công ty có thể hợp tác với các doanh nghiệp khác để triển khai dự án. Tuy nhiên, bất động sản đô thị và nhà ở vẫn là định hướng xuyên suốt".

Tăng trưởng tổng tài sản bình quân giai đoạn năm 2020 - 2025 dự kiến là 10%/năm. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 10% -15%/ năm.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, tổng tài sản của Văn Phú - Invest đã tăng 456%, tương ứng với mức tăng trưởng bình quân năm là 41%. Tổng tài sản đến cuối năm 2019 đạt 8.972 tỷ đồng. Nguồn vốn tự có cũng liên tục được tích lũy với giá trị vốn chủ sở hữu đạt 2.691 tỷ đồng, tăng 334 % sau 5 năm dù vẫn duy trì mức thanh toán cổ tức đều đặn.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng lần lượt hơn 12 lần và 22 lần so với thời điểm đầu, duy trì mức tăng tưởng bình quân 69% và 120%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt bình quân 33%/năm.

Doãn Phong