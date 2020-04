Khách hàng khi mua thường thắc mắc vì sao các căn hộ cùng một dự án nhưng giá bán trên 1m2 lại khác nhau Dưới đây là 5 nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch đó.

1. Tầng căn hộ

Cùng thuộc một dự án chung cư nhưng những căn hộ thuộc khoảng giữa tòa nhà thường được lựa chọn nhiều hơn và có mức giá nhỉnh hơn so với những căn hộ ở tầng khác. Lý do vì căn hộ ở tầng quá thấp dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn. Căn hộ ở tầng quá cao thì mất thời gian hơn trong việc di chuyển, chưa kể sẽ bất tiện và gặp nhiều nguy cơ hơn nếu xảy ra sự cố như hỏa hoạn, mất nước…

Về quan niệm tâm linh, nhiều người mua nhà, thậm chí cả chủ đầu tư đều e ngại và kiêng kị tầng số 13. Do đó, tại không ít dự án, căn hộ ở tầng 13 thường có giá rẻ hơn so với các căn hộ ở tầng khác. Một số chung cư còn không có tầng 13, thay vào đó là tầng 12A để tránh con số mà nhiều người cho là số “xấu”.

Có nhiều lý do khiến giá bán các căn hộ trong cùng 1 dự án chênh lệch nhau. Ảnh minh họa

2. Vị trí căn hộ trong tòa nhà

Ngoài việc chọn khoảng tầng, những căn hộ có vị trí đẹp (căn góc, không quá gần thang máy và chỗ đổ rác để tránh tiếng ồn) cũng thu hút được người mua, do đó giá bán thường cao hơn những căn hộ khác. Với những dự án lớn, có nhiều tòa nhà thì những căn hộ gần trung tâm, dễ kết nối với các tiện ích nội khu cũng có giá nhỉnh hơn những căn hộ ở xa khu trung tâm, rìa dự án.

3. View căn hộ

View căn hộ là khoảng không, tầm nhìn bên ngoài (không gian, cảnh quan, tiện ích…) mà gia chủ có thể nhìn thấy từ “tổ ấm” của mình. Những căn hộ có view đẹp là nơi nhìn ra được khoảng không thoáng đãng, dễ chịu như công viên, sông, hồ, cảnh quan cây xanh…

Không chỉ mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp và dễ chịu, các nhà khoa học còn chỉ ra rằng việc phóng tầm mắt vào khoảng không rộng lớn, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hữu tình còn giúp con người giảm stress, trẻ nhỏ nâng cao cảm xúc và trí thông minh. Do đó, trong cùng một dự án nhưng các căn hộ view đẹp thường sẽ có giá bán cao hơn hẳn so với những căn hộ thông thường.



Những căn hộ view đẹp thường có giá bán cao hơn so với những căn khác trong cùng dự án. Ảnh minh họa: Internet

4. Hướng căn hộ

Do những đặc điểm về vị trí địa lý và khí hậu của Việt Nam nên xưa nay, số đông người dân thường ưa chuộng nhà có hướng đón gió, nắng dịu như Đông, Nam, Đông Nam. Những căn hộ ở hướng này vì thế thường có giá bán cao hơn so với căn ở hướng nắng gắt như hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, hoặc gió lạnh như hướng Bắc. Nhưng cũng có trường hợp căn hộ hướng Tây, Bắc sở hữu view đẹp, vị trí lý tưởng thì giá bán vẫn có thể cao hơn một chút so với căn hộ ở hướng khác trong cùng tòa nhà.

Tuy nhiên, mức chênh lệch về giá giữa những căn hộ ở khác hướng thường không quá cao. Người mua hoàn toàn có thể khắc phục điểm yếu về hướng của căn hộ phía Tây bằng cách trồng cây cảnh, treo rèm hoặc bố trí thêm yếu tố nước vào không gian sống,…

5. Phong thủy căn hộ

Những căn hộ có phong thủy không tốt thường có giá bán thấp hơn so với những căn hộ khác cùng dự án. Theo quan niệm phong thủy, những căn hộ có phong thủy không tốt khi cửa chính đối diện thẳng với cửa thang máy, hành lang, gần hố rác... Ngoài ra, những căn hộ bị khuyết góc, diện tích méo mó cũng không tốt về mặt phong thủy vì ảnh hưởng đến sự cân bằng các dòng năng lượng trong nhà, khó bày trí nội thất.

Theo thanhnienViet