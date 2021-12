Phiên đấu giá lô đất hơn 10.000m2 ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm diễn ra khá hấp dẫn khi các doanh nghiệp so kè nhau qua từng bước giá, thời điểm cuối cùng là cuộc so kè của 2 doanh nghiệp.

Ngày 10/12, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản TP.HCM đã hoàn tất bán đấu giá 4 lô đất tại khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức.

Cả 4 lô đất này đều có vị trí đắc địa khi toạ lạc cạnh Đại lộ Vòng Cung thuộc khu trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đã phê duyệt quy hoạch 1/500 và cơ sở hạ tầng được xây dựng hoàn chỉnh.

Cả 4 lô đất đưa ra bán đấu giá công khai đợt này đều được đông đảo doanh nghiệp bất động sản quan tâm, mức trúng đấu giá đều cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Cụ thể: Lô đất 3-5 diện tích 6.446m2 có giá khởi điểm 728 tỷ đồng, Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá với mức 2.820 tỷ đồng, cao gấp 6,6 lần giá khởi điểm;

Lô đất 3-8 diện tích 8.568m2 có giá khởi điểm 1.018 tỷ đồng đã “về tay” Công ty CP Sheen Mega với mức 4.000 tỷ đồng, gấp 4 lần giá khởi điểm;

Lô đất 3-9 diện tích 5.000m2 có giá khởi điểm 729 tỷ đồng, sau 140 lượt trả giá, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà thương mại Bình Minh trúng đấu giá với mức 5.026 tỷ đồng, cao gần 7 lần giá khởi điểm.

Buổi đấu giá 4 lô "đất vàng" ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp bất động sản. (Ảnh: Trà Giang)

Lô đất cuối cùng đưa ra bán đấu giá trong ngày 10/12 là lô đất 3-12 có diện tích 10.059m2. Vì có diện tích lớn nhất nên lô đất này có giá khởi điểm cao nhất trong 4 lô đất đưa ra đấu giá đợt này, lên đến 2.942 tỷ đồng.

Sở dĩ lô đất 3-12 nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản bởi mục đích sử dụng đất của lô đất này là đất ở đô thị, được xây dựng khi nhà ở chung cư hỗn hợp có bố trí kết hợp chức năng thương mại – dịch vụ.

Không giống như các phiên đấu giá 3 lô đất trước khi các bên tham gia chỉ trả từ vài tỷ đồng đến chục tỷ đồng cho mỗi bước giá, cuộc đấu giá lô đất 3-12 mang đến sự kịch tính khi các doanh nghiệp chịu chi hơn, sẵn sàng trả vài trăm tỷ đồng đến cả ngàn tỷ đồng cho mỗi bước giá.

Khởi điểm là 2.942 tỷ đồng, đến lượt thứ 3 đã có doanh nghiệp trả 3.500 tỷ đồng. Đến lượt thứ 4, giá của lô đất 3-12 đã được đẩy lên 4.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến lượt thứ 5 đã có nhà đầu tư đưa ra mức giá nhảy vọt, lên 8.800 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND TP.HCM chúc mừng ông Đỗ Anh Dũng, người đại diện Công ty Ngôi Sao Việt trúng đấu giá lô đất 3-12. (Ảnh: Trà Giang)

Sự kịch tính được đẩy lên cao khi có sự nhập cuộc của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt). Đây là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đích thân Chủ tịch Đỗ Anh Dũng trực tiếp tham gia đấu giá.

Từ mức 8.800 tỷ đồng ở lượt trả giá thứ 5, ông Đỗ Anh Dũng đã trả mức giá 9.000 tỷ đồng. Không giấu diếm tham vọng sở hữu lô “đất vàng” ở Thủ Thiêm, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên tục đưa ra mức giá cao hơn mỗi khi có nhà đầu tư nào ra giá.

Phiên đấu giá lô đất 3-12 càng trở nên gay cấn hơn khi bước vào những bước trả giá cuối cùng. Lúc này, phiên đấu giá chỉ còn là cuộc đấu tay đôi giữa Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty CP Capital One Financial (Capital One Financial).

Trong khi đại diện Capital One Financial chỉ đưa ra mức giá cao hơn từ 100 – 200 tỷ đồng thì ông Đỗ Anh Dũng liên tục gây sức ép cho đối thủ khi bỏ giá cao hơn từ 400 – 500 tỷ đồng.

Đến lượt trả giá 69, đại diện Capital One Financial ra giá 23.800 tỷ đồng cho lô đất 3-12. Thời điểm này, ông Đỗ Anh Dũng trả mức giá cao hơn Capital One Financial 700 tỷ đồng, lên mức 24.500 tỷ đồng.

Cuối cùng, phiên đấu giá lô đất 3-12 kết thúc với phần thắng thuộc về Công ty Ngôi Sao Việt với mức giá 24.500 tỷ đồng, cao gấp 8 lần giá khởi điểm.

Như vậy, lô đất có diện tích 10.059m2 nằm ở vị trí đắc địa Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã thuộc về công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Với mức giá này, mỗi mét vuông có giá 2,4 tỷ đồng.

Vào năm 2016, Tập đoàn Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng đã trúng đấu giá khu đất 3.000m2 tại địa chỉ 23 Lê Duẩn, Q.1. Khu đất này vốn là trụ sở của Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM.

Có giá khởi điểm 558 tỷ đồng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã vượt qua 15 doanh nghiệp để trở thành chủ sở hữu khu “đất vàng” này khi trả mức giá 1.430 tỷ đồng.

Sau khi UBND TP.HCM có quyết định công nhận kết quả đấu giá thì Tập đoàn Tân Hoàng Minh lại đề nghị huỷ kết quả đấu giá. Sau đó, doanh nghiệp này bất ngờ có văn bản đề nghị tiếp tục mua khu đất 23 Lê Duẩn. Hiện khu đất này đang được xây dựng cao ốc.

Lô đất ký hiệu 3-12 với diện tích 10.059,7m2 được Tập đoàn Tân Hoàng Minh đấu giá thành công với 24.500 tỷ đồng, thuộc một phần thửa số 2, tờ bản đồ số 64, bộ địa chính phường An Khánh, quận 2 (nay là phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) xác định tại bản đồ vị trí số 8503-3-9/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM phê duyệt ngày 9/12/2019.



Đây là lô đất có diện tích lớn nhất trong số 4 lô "đất vàng" tại Thủ Thiêm được đấu giá ngày 10/12 và cũng có mức giá khởi điểm cao nhất, lên tới 2.942 tỷ đồng.



Theo thông tin Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản, lô đất Tân Hoàng Minh vừa đấu giá thành công có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị có kết hợp chức năng thương mại - dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm với nhà đầu tư kể từ thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Còn người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.



Tập đoàn Tân Hoàng Minh được biết đến là một trong những doanh nghiệp về phát triển bất động sản cao cấp với những sản phẩm “siêu sang”, định vị ở phân khúc cao cấp.



Với giá trị đấu giá cao kỷ lục vượt giá đất ở Mỹ, Hong Kong… nhiều ý kiến đặt ra việc doanh nghiệp có thể bán sản phẩm bất động sản với giá cao như vậy? Và định vị sản phẩm trên khu “đất vàng” này đang là một ẩn số đối với thị trường.

Anh Phương