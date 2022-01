Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, nguyên nhân tạo nên cơn sốt đất xuất phát từ nhiều yếu tố chứ không phải do riêng đấu giá đất.

Trao đổi thêm về cuộc đấu giá đất Thủ Thiêm đang được dư luận quan tâm, tại cuộc họp báo do Bộ Xây dựng tổ chức hôm nay (ngày 21/1), ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) thông tin, sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường đánh giá cụ thể tác động của vụ đấu giá đất cao bất thường đến thị trường.

Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thông tin nhiều vấn đề nóng ngành Xây dựng (ngày 21/1)

Bộ Xây dựng đã làm việc với Bộ Tài nguyên và môi trường, và có văn bản gửi các địa phương đề nghị đánh giá cụ thể giá đất thay đổi thế nào sau hàng loạt vụ đấu giá đất tại các địa phương, trong đó có vụ đấu giá đất tỷ đô tại Thủ Thiêm.

“Đến nay, có hơn 20 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo về Bộ Xây dựng, các tỉnh còn lại đang tiếp tục gửi báo cáo. Từ báo cáo của địa phương gửi về, Bộ Xây dựng đang tập hợp để báo cáo Thủ tướng”, ông Khởi nói.

Ở góc độ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, ông Khởi cho rằng, giá đất ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như nguồn cung, giao dịch, phát triển hạ tầng và trong đó có đấu giá đất... Để biết được rõ cần đánh giá kỹ lưỡng, bài bản.

Trả lời câu hỏi của báo chí về cơn sốt đất ảnh hưởng đến giá nhà đất, đặc biệt là các chương trình phát triển nhà ở thương mại giá thấp, theo ông Khởi vừa qua thị trường bất động sản có phát triển và tăng so với năm 2018-2019 do năm 2020 có những văn bản pháp luật tháo gỡ cho thị trường.

Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản việc nhà đất tăng giá có ảnh hưởng đến chiến lược phát triển giá nhà ở giá thấp thấp

Vị Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản dẫn ra tại một số phân khúc giá giao dịch trên thị trường tăng như căn hộ cao cấp tăng 0/5%, căn hộ trung cấp tăng 3%, đất nền tăng 3-5%. Cá biệt một số nơi có hoạt động tách, nhập đơn vị hành chính, xây dựng hạ tầng tăng trên 10% trong đó có TP.HCM.

Đánh giá về việc tăng giá này, ông Khởi cho rằng, so với hai năm trước tăng nhưng đây là tăng do xu hướng chung. Theo vị này, năm 2020 nguồn cung bất động sản hạn chế do Covid-19, nhiều dự án chưa hoàn thành sản phẩm trong khi nhu cầu cả người có nhu cầu thực và đầu tư vẫn tăng. Nguồn cung chưa đáp ứng nguồn cầu cũng dẫn đến việc tăng giá.

Ông Khởi thừa nhận, việc nhà đất tăng giá có ảnh hưởng đến chiến lược phát triển giá nhà ở giá thấp thấp. Chính vì vậy, vừa qua Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu và tìm ra các giải pháp để phát triển nhà ở thương mại giá thấp để giúp các đối tượng không tiếp cận được nhà ở xã hội có thể tiếp cận nhà ở. Cơ chế này sẽ được Bộ Xây dựng lồng ghép vào nội dung sửa Luật Nhà ở thời gian tới.

Thông tin về các giải pháp kiểm soát giá bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết đang triển khai hàng loạt giải pháp như kiểm soát chặt về tài chính, tín dụng, đồng thời thúc đẩy tăng nguồn cung nhà ở xã hội và quản chặt việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản…

Đồng thời, Bộ đã đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, công khai các dự án bất động sản, quản lý môi giới để kiểm soát giá bất động sản, không để tiếp diễn tình trạng “đẩy giá”.

Vừa qua, cả Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong đó đề nghị các địa phương kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 21/12/2021, Thủ tướng đã ban hành công điện chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đấu giá đất, ngăn chặn lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường.

Hồng Khanh