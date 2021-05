Với tốc độ hiện đại hóa đô thị nhanh chóng, sau 2 năm “bùng nổ” phân khúc căn hộ, thị trường BĐS Bình Dương đang chứng kiến sự phát triển của phân khúc mới - căn hộ cao cấp, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Giá căn hộ TP.HCM ngày càng tăng cao

Thống kê của DKRA Vietnam cho thấy, trong quý I/2021, thị trường căn hộ TP.HCM đón nhận nguồn cung mới chủ yếu ở căn hộ hạng A (cao cấp), có giá bán từ 49 - 74 triệu đồng/m2; Căn hộ hạng sang, siêu sang có giá bán từ 100 - 150 triệu đồng/m2 cũng tăng đáng kể; Căn hộ hạng B có giá 34 - 38 triệu đồng/m2; Căn hộ hạng C (bình dân) tiếp tục vắng bóng.

Bình Dương đang hướng đến chuẩn sống mới cao cấp hơn

Tuy nhiên, theo DKRA Vietnam, mức giá căn hộ hạng B hiện nay vẫn “mềm” so với các nước xung quanh như Thái Lan, Malaysia… do đó, việc tăng giá được nhận định là tất yếu do tăng trưởng kinh tế và khan hiếm quỹ đất sạch.

Mặt khác, về phía các chủ đầu tư, do nhiều yếu tố tác động đến chi phí đầu vào và mục tiêu tối ưu lợi nhuận, loại hình căn hộ cao cấp được ưu ái lựa chọn để phát triển. Dự án cao cấp cũng phù hợp với quy hoạch, diện mạo đô thị nhờ kiến trúc, cảnh quan, hệ thống tiện ích của dự án.

Khảo sát từ CBRE cũng cho thấy, tỷ lệ hấp thụ căn hộ cao cấp và hạng sang đạt trung bình khoảng 80%. Thực tế, ngoài vấn đề về tài chính, yêu cầu của khách hàng dù để ở hay đầu tư ngày càng khắt khe hơn.

Thu nhập bình quân đầu người của TP.HCM và các tỉnh lân cận thuộc nhóm cao trong nước. Một tầng lớp trung lưu mới tăng nhanh, kéo theo tiêu chuẩn sống cũng tăng theo. Đây là lý do mà căn hộ cao cấp, căn hộ hạng sang đang chuyển sang “dẫn dắt” thị trường.

Căn hộ cao cấp - lựa chọn mới của thị trường các tỉnh ven TP.HCM

Gần đây, căn hộ cao cấp không chỉ là xu hướng riêng của TP.HCM mà đang trở thành xu hướng tại các thị trường lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Tại Bình Dương, sau khoảng 2 năm phát triển; phân khúc căn hộ tăng giá liên tục từ khoảng 26 - 35 triệu đồng/m2 (năm 2019) lên khoảng 38 - 45 triệu đồng/m2.

Bên cạnh tỷ trọng lớn thuộc phân khúc căn hộ trung cấp, một số chủ đầu tư nhanh nhạy đã đón đầu thị trường với những dự án căn hộ cao cấp. Những dự án này thường có vị trí nằm trong khu vực CBD (Central Business District) và cạnh TP. Thủ Đức nên liên tục thu hút sự chú ý.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực TPHCM đánh giá, Bình Dương đang có sự thay đổi lớn về chất lượng căn hộ, khi đô thị ngày càng được hiện đại hóa để kịp thời đáp ứng chuẩn sống mới của người dân.

Ông Trần Hiếu - Phó Tổng Giám đốc khối Tiếp thị và Kinh doanh DKRA Vietnam phân tích: “Cùng mặt bằng giá, nhưng ở Bình Dương, khách hàng có thể sở hữu căn hộ cao cấp với nhiều tiện ích hiện đại, còn ở TP.HCM họ chỉ với tới căn hộ trung cấp ở các quận, huyện vùng ven. Ngoài ra, căn hộ cho thuê ở TP.HCM gần đây có dấu hiệu chững lại, trong khi thị trường căn hộ cao cấp cho thuê tại Bình Dương lại nóng lên do lượng lớn đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật cao”.

TP.HCM gấp rút mở rộng quốc lộ 13 Sở GTVT TP.HCM cho biết, sở vừa trình HĐND thành phố xin chủ trương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu. Dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025. Quốc lộ 13 được xem là "xương sống" nối tỉnh Bình Dương với TP.HCM. Hiện phía tỉnh Bình Dương đã mở rộng 6 làn xe, sắp tới chuẩn bị tăng lên 8 làn xe nên việc mở rộng phía TP.HCM là cần thiết để tránh tình trạng "thắt cổ chai". Dự kiến tổng mức đầu tư dự án này khoảng 9.992 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 8.176 tỷ đồng.

P.V