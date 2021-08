Ngày 13/8/2021, Cen Land bất ngờ chiến thắng 3 hạng mục, trở thành một trong những đơn vị sở hữu nhiều giải thưởng nhất trong Lễ vinh danh Sàn giao dịch - Công nghệ - Dự án Bất động sản.

Năm nay, trước tình hình giãn cách, phòng chống dịch, sự kiện Lễ vinh danh Sàn giao dịch - Công nghệ - Dự án Bất động sản được tổ chức dưới hình thức online - livestream.

Tại sự kiện, Cen Land được vinh danh với 3 danh hiệu: Top 10 sàn giao dịch BĐS xuất sắc nhất năm 2020 - Dành cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land; Top 5 Đơn vị công nghệ hỗ trợ tốt nhất cho thị trường giao dịch BĐS - Dành cho Nền tảng công nghệ Bất động sản Cenhomes.vn và Nhà môi giới BĐS tiêu biểu Việt Nam năm 2020 - Dành cho các Giám đốc, Trưởng phòng, Chuyên viên Kinh doanh của Cen Land.

Cen Land đạt Top 10 sàn giao dịch BĐS xuất sắc nhất năm 2020

Cenhomes.vn với khoảng 2 triệu căn nhà, 500 dự án lọt Top 5 Đơn vị công nghệ hỗ trợ tốt nhất cho thị trường giao dịch BĐS

Một số Giám đốc, trưởng phòng, Chuyên viên Kinh doanh tiêu biểu đạt danh hiệu Nhà môi giới BĐS tiêu biểu Việt Nam năm 2020

Lễ vinh danh Sàn giao dịch - Công nghệ - Dự án bất động sản là chương trình vinh danh, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực môi giới bất động sản và một số lĩnh vực liên quan năm 2020, 2021. Kết quả vinh danh được công bố cũng giúp khách hàng, nhà đầu tư có cơ sở vững chắc để lựa chọn sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt từ những doanh nghiệp và các cá nhân môi giới được vinh danh uy tín trên thị trường; đồng thời thúc đẩy sự nỗ lực hơn nữa tại mỗi tổ chức, đơn vị, cá nhân để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm được gửi trao.

Năm 2020, với 8.416 giao dịch tương đương 32.303 tỷ giá trị bất động sản, Cen Land đạt doanh thu thuần cả năm là 2.113 tỷ đồng.

Hiện với đội quân bán hàng hùng hậu hơn 4000 nhân sự và hơn 15.000 cộng tác viên, Cen Land có mặt trên 33 tỉnh trên khắp cả nước, là cánh tay nối dài cho các chủ đầu tư đối với đa dạng loại hình sản phẩm đất nền, biệt thự, liền kề, chung cư.

Năm 2020, Cen Land cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực bất động sản như Công ty Phân phối Bất động sản tốt nhất - Dot Property Vietnam Awards 2020; Công ty Tư vấn phát triển Bất động sản tốt nhất - Dot Property Vietnam Awards 2020; Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2020; Best Under a Billion do Forbes Asia bình chọn,…

Doãn Phong