Ngày 31/8, Cen TP.HCM - chi nhánh Công ty CP BĐS Thế Kỷ (CenLand) tặng Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp (quận 8) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (quận 2) trang thiết bị y tế trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Với mong muốn góp sức, sát cánh cùng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, Cen TP.HCM Minh đã trao tặng Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp 1 tủ bảo quản âm sâu - 40 độ C, 15 máy thử đường huyết, 2 monitor theo dõi bệnh nhân, 50 huyết áp kế điện tử, 15 bộ đặt nội khí quản, 8.000 găng tay, tổng giá trị hơn 877 triệu đồng; trao tặng Bệnh viện Lê Văn Thịnh 1 máy điện tim, 2 monitor theo dõi bệnh nhân, 10 bơm tiêm điện với tổng giá trị 665 triệu đồng.

Ban Giám đốc Cen TP.HCM tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp

Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận thiết bị y tế từ Cen TP.HCM

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và căng thẳng tại TP.HCM, Cen TP.HCM hy vọng số thiết bị y tế này sẽ giúp 2 bệnh viện trên nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, tiếp thêm sức mạnh để thành phố sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cen TP.HCM là chi nhánh của CenLand tại TP.HCM, chuyên phân phối các dự án BĐS của chủ đầu tư Vinhomes và Vinpearl (Tập đoàn Vingroup). Bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2020, Cen TP.HCM phân phối thành công các dự án nghỉ dưỡng và căn hộ trung - cao cấp tại khu vực phía Nam như: căn hộ cao cấp Vinhomes Grand Park, nhà phố thương mại Grand World Phú Quốc…

Bên cạnh các hoạt động bán hàng, Cen TP.HCM luôn nỗ lực chung tay cùng cộng đồng, xã hội. Cen TP.HCM đang tích cực hưởng ứng chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” do Cenhomes.vn phát động. Thông qua chiến dịch này, khách hàng có thể lựa chọn được căn nhà ưng ý, phù hợp trong thời gian nhanh chóng và hỗ trợ thực hiện giao dịch an toàn, tiện lợi ngay trong mùa dịch thông qua nền tảng công nghệ số.

Chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” kêu gọi khách hàng ở nhà và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển trên nền tảng Cenhomes.vn

Ngoài chính sách đặc biệt của từng dự án, khách hàng còn có cơ hội tham dự sự kiện “Trúng nhà quá đã - Quên ngay dịch giã” với hình thức bốc thăm trúng thưởng BĐS với tổng giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

Thêm vào đó, từ ngày 2/9 - 15/10/2021, mỗi giao dịch thành công trong chương trình sẽ đóng góp 5 triệu đồng để tiếp sức cho cộng đồng trong việc phòng chống Covid-19.

Hiện tại, Cen TP.HCM vẫn đang hoạt động online để duy trì hoạt động bán hàng và hỗ trợ khách hàng kịp thời. Trong thời gian tới, Cen TP.HCM sẽ tiếp tục các hoạt động vì cộng đồng để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Doãn Phong