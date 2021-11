Đứng trước những xáo trộn của kinh tế - xã hội, nhiều sàn phân phối cùng môi giới BĐS tiên phong với "cái đầu lạnh tỉnh táo" tìm cách thích nghi với sự thay đổi.

Chủ động tạo cơ hội

Cũng như nhiều ngành nghề khác, 2020 - 2021 được coi là thời kỳ chật vật nhất của nghề môi giới BĐS. Sự xuất hiện của Covid-19 khiến mọi hoạt động đều bị đảo lộn. Thị trường BĐS gần như tê liệt, hoạt động kinh doanh rơi vào trạng thái “ngủ đông”. Theo Khảo sát của Hội môi giới BĐS, trong 2 năm qua, có tới hơn 80% sàn giao dịch không có doanh thu; 45% lao động trong số các sàn giao dịch thực hiện cắt giảm không còn thu nhập.

Lúc này, nhiều sàn phân phối cùng môi giới BĐS tiên phong với "cái đầu lạnh tỉnh táo" đã tìm cách thích nghi với sự bất ổn. Trong đó phải kể đến Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land, khi đối diện với những tác động tiêu cực của đại dịch, đơn vị này đã tái cơ cấu và xây dựng các mô hình kinh doanh theo hướng chủ động ứng phó, đưa ra các mô hình linh hoạt để môi giới BĐS an tâm “sống chung” với đại dịch nhưng vẫn đạt kết quả cao, bền vững.

Nổi bật hơn cả là chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” được Cen Land phát động vào tháng 9/2021 với nhiều tầng ý nghĩa. Với môi giới BĐS, đây là cơ hội để vừa đảm bảo an sinh vừa chống dịch hiệu quả, khi toàn bộ công việc đều được hỗ trợ trên không gian mạng với nền tảng Cenhomes.vn.

Đối với khách hàng, nhà đầu tư, chiến dịch là cơ hội vàng để mua nhà và đầu tư với nhiều giải thưởng giá trị, những sản phẩm thực chất. Bởi theo quy luật tất yếu, tương lai hậu dịch sẽ diễn ra lạm phát và khủng hoảng, khi đó việc đầu tư hay mua nhà sẽ trở nên khó khăn hơn.

Cen Land liên tiếp đưa ra các chương trình thưởng nóng nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần môi giới

Sau hơn 2 tháng triển khai, “Home now for Vietnam Stronger” vẫn duy trì được sức nóng khi trung bình mỗi tuần đạt khoảng 250 giao dịch, tương đương gần 100 tỷ đồng. Môi giới BĐS cũng nhận được phần thưởng hấp dẫn lên tới 300 triệu đồng, đặc biệt, mỗi tuần thưởng nóng 5 triệu đồng/giao dịch cho 5 giao dịch đầu tiên.

Với Cen Land, “Home now for Vietnam Stronger” không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực, khích lệ đến hàng nghìn môi giới tinh thần, bản lĩnh đương đầu mà còn mang đến kết quả kinh doanh ấn tượng, tăng thu nhập và phúc lợi cho gần 5.000 nhân viên. Sau 10 tháng, Cen Land đã đạt 5.008 (tạm tính) tỷ doanh thu thuần và 363 tỷ lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Bứt phá về đích cuối năm

Tiếp nối tinh thần mạnh mẽ, lạc quan của “Home now for Vietnam Stronger”, Cen Land luôn chủ động tìm ra những hướng đi mới để ứng phó với thời cuộc. Và bước đột phá lớn nhất là “Cyber Agent - Cộng đồng đại lý BĐS cá nhân quy mô lớn”. Với kỳ vọng sẽ xóa bỏ khoảng cách giữa cung và cầu trong BĐS, Cyber Agent được đánh giá là “vũ khí” quan trọng để đạt mục tiêu 10.000 tỷ trong năm 2022.

Theo đó, Cyber Agent là cộng đồng quy tụ những cá nhân mong muốn phát triển dòng thu nhập thứ hai từ hoạt động môi giới BĐS thông qua việc trở thành các đại lý BĐS cá nhân của Cen Land.

Trở thành Cyber Agent, đội ngũ này sẽ được thừa hưởng 5 đặc quyền, gồm: công nghệ BĐS, mentor hướng dẫn thực chiến, kho dự án khổng lồ, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, hoa hồng hấp dẫn và không giới hạn. Lúc này, Cenhomes.vn đóng vai trò kết nối hữu hiệu khi khách hàng thỏa mãn kỳ vọng về sản phẩm còn môi giới thu được lợi nhuận mong muốn.

Và vì vậy, “cuộc chơi” trong việc mua và bán BĐS đã thay đổi, khách hàng được nâng cao trải nghiệm ở mọi điểm tiếp xúc với một nút chạm; môi giới BĐS dần chuyên nghiệp hóa và đặc biệt tối đa hoa hồng ở mọi lúc, mọi nơi. Đây là cơ hội để môi giới bứt phá, gia tăng thu nhập nhưng đồng thời cũng là thách thức về việc cập nhật công nghệ, dịch vụ mới để mang đến tối đa trải nghiệm cho khách hàng.

Chị Phạm Thị Hồng, một Cyber Agent chia sẻ: “Mình từng là môi giới BĐS thổ cư, nhưng do Covid-19 nên bị thất nghiệp. Khi biết mô hình Cyber Agent, vì đã sẵn có nền tảng là môi giới nên mình quyết định tham gia. Nhưng thật sự, Cyber Agent đã mang đến cho mình một cái nhìn rất mới về nghề môi giới BĐS, mình còn được đào tạo và hỗ trợ rất nhiều từ Cenhomes.vn. Hiện giờ, chỉ cần ở nhà thôi mình vẫn có thể tương tác với khách, vẫn bán được hàng, vẫn có thu nhập và đặc biệt là có thêm thời gian ở nhà với 2 bạn nhỏ vì dịch mà vẫn chưa được đến trường”.

BMG Hà Nội - dự án có kết quả ấn tượng trong chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” với sự tham gia bán hàng của môi giới chuyên nghiệp và đội ngũ Cyber Agent

Thông điệp về ý chí mạnh mẽ của “Home now for Vietnam Stronger” tiếp tục vang lên một lần nữa trong bối cảnh hiện tại. Cen Land khẳng định quan điểm, dù không để ai bị bỏ lại phía sau, nhưng nhất định không được trở thành người về đích cuối cùng.

Khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/

Doãn Phong