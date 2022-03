Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) bước đầu xác định việc hàng trăm người dân tụ tập mua bán đất tại xã Triệu Ái là chiêu trò thổi giá, các giao dịch mua bán chưa được thực hiện.

Thông tin với VietNamNet, ông Lê Hài – Chủ tịch UBND xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương vừa có báo cáo gửi UBND huyện liên quan đến hoạt động phân lô, bán nền trên địa bàn thôn Hà Xá (xã Triệu Ái) gây xôn xao dự luận trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch UBND xã Triệu Ái, thửa đất này được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1999 cho hộ ông Trịnh S. (trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái) gồm đất ở lâu năm và đất vườn, sau đó ông S. tặng cho con là Trịnh Th.B. với diện tích 1.552m2, trong đó có 150m2 đất ở.

Hình ảnh người dân đi mua bán đất như "trẩy hội" ở Quảng Trị. Ảnh cắt clip

Năm 2021, ông B. tách phần đất trên thành 3 thửa, trong đó 2 thửa đã chuyển nhượng cho ông Phan T.A. (trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) và ông Lê Đ.N.Q. trú tại xã Triệu Trạch). Cả 3 ông này sau đó làm thủ tục chuyển thêm 1.280m2 sang đất ở.

Ngày 27/01/2022, các hộ này lần lượt chuyển nhượng 3 thửa đất cho cho bà Bùi T.H. (trú TP Đông Hà); ông Văn C. D. (trú huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) và ông bà Nguyễn Đ.H. – Trần Thị M.N. (cùng trú Phong Điền, tỉnh TT-Huế).

Như tin đã đưa, vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm người kéo nhau đông nghịt tại một con đường bê tông nằm sâu trên vùng đồi, xung quanh là rừng tràm, lăng mộ để tham gia buổi “đấu giá” đất.

“Đi mua đất mà đông như trẩy hội, kẻ mua người bán náo loạn cả làng quê”, nội dung của một tài khoản đăng tải clip lên mạng xã hội chia sẻ.

Khu đất được chủ đầu tư tự ý cắm cọc, phân lô

Theo tìm hiểu của PV, các đoạn clip được ghi lại tại buổi đấu giá đất diễn ra vào ngày 6/3 tại thôn Hà Xá (xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị).

Nội dung trong các clip cho thấy, một khu đất trống diện tích khoảng 1.500m2 tại đây đã được chủ đất san phẳng, dùng các cọc bê tông để cắm mốc, phân thành 12 lô.

Trên đoạn đường bê tông dẫn vào làng, hàng loạt xe máy, ô tô đậu kín đường. Hơn trăm người tay cầm giấy tờ, tay cầm điện thoại chạy đôn chạy đáo, lâu lâu lại lên tiếng “chốt, chốt”.

Cứ vài phút, những người tổ chức bán lại ra giá. Theo đó, mỗi lô đất với diện tích từ 120 – 150m2 có giá từ 650 triệu đến 790 triệu đồng.

Theo nội dung trên clip, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ, toàn bộ 12 lô đất đã được “chốt”.

“Tại hiện trường, các chủ sử dụng đất đã san gạt mặt bằng, cắm cọc phân định ranh giới, khoảng cách các cọc 5-6m bám theo đường, có đánh số thứ tự từ 1 -12 nhưng theo hồ sơ địa chính chỉ có 3 thửa đất…”, ông Hài thông tin.

Cũng theo Chủ tịch xã Triệu Ái, các nhóm người trong clip là ngoài địa bàn thôn, xã đến mua bán xong thì đi và không rõ giao dịch thành công hay không và hình thức bán như thế nào, đến nay UBND xã vẫn chưa xác minh được cá nhân nào đứng ra tổ chức sự việc mua bán nói trên.

“Ngay sau sự việc xảy ra, UBND xã đã gửi giấy mời 3 người dân đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến làm việc nhưng họ không hợp tác”, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng Công an huyện Triệu Phong, sau khi UBND huyện chỉ đạo, Công an huyện đã cử cán bộ an ninh vào cuộc tìm hiểu, điều tra có hay không hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Trưởng công an huyện Triệu Phong cho rằng không có chuyện 12 lô đất đã được "chốt" vì trên thực tế đây là trò thổi giá

Theo ông Minh, việc người dân tiến hành giao dịch, mua bán đất với đầy đủ thủ tục pháp lý, tuân thủ các quy định hiện hành pháp luật không cấm.

“Bước đầu xác minh, chúng tôi nhận thấy đây chỉ là chiêu trò thổi giá, nghi tạo thị trường giả để thực hiện mục đích bán những lô đất xung quanh vì thực tế, không có hồ sơ nào trong số 12 lô đất nói trên được gửi đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục chuyển nhượng, tách thửa.

Tuy nhiên, để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự và tránh hậu quả người dân bị lừa, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra”, Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho VietNamNet biết.

Trọng Bình