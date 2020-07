Tự vẽ dự án đất nền rồi thu hàng chục tỷ đồng của nhiều khách hàng, Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Phú An Thịnh Land đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1/7, thông tin từ cơ quan CSĐTCông an TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Minh Khâm – Tổng giám đốc công ty CP Địa ốc Phú An Thịnh Land (gọi tắt là Phú An Thịnh Land, trụ sở Q.Tân Bình, TP.HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an TP.HCM nhận được gần 50 đơn tố cáo của khách hàng đối với Phú An Thịnh Land. Những khách hàng này tố cáo bị lừa khi mua đất nền tại các dự án như: Eco Garden, Eco Garden 3, Eco Garden 5… ở huyện Cần Đước và huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được quảng cáo do Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư.

Khu đất được Phú An Thịnh Land quảng bá dự án Eco Garden 3 ở huyện Cần Đước, Long An.

Theo nội dung tố cáo, từ năm 2017 đến năm 2018, các khách hàng nhiều lần đóng cho Phú An Thịnh Land từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng để nhận chuyển nhượng các nền đất tại 3 dự án trên. Thế nhưng chờ hoài vẫn không thấy Phú An Thịnh Land làm thủ tục chuyển nhượng.

Khách hàng thắc mắc thì đại diện Phú An Thịnh Land trả lời rằng do dự án không phù hợp với quy hoạch nên không thể làm thủ tục chuyển nhượng. Sau nhiều lần đòi tiền, Phú An Thịnh Land mới chịu trả lại một phần tiền cho một số khách hàng.

Sơ đồ phân lô của dự án "ma" Eco Garden 3.

Về pháp lý của các dự án, vào tháng 4/2019, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, huyện chưa tiếp nhận hồ sơ dự án Eco Garden và Eco Garden 3 của Phú An Thịnh Land. Tương tự, UBND huyện Bến Lức xác nhận không có dự án Eco Garden 5 nào trên địa bàn do Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư.

Ông L.T.H, một khách hàng trót bỏ tiền mua đất của Phú An Thịnh Land cho hay, ông và nhiều người khác đều thanh toán tiền mua đất theo đúng hợp đồng nhưng công ty liên tục thất hứa làm thủ tục chuyển nhượng. Cực chẳng đã, khách hàng đã phải nhờ luật sư để “nói chuyện” với lãnh đạo công ty Phú An Thịnh Land nhưng công ty vẫn chây ỳ không trả tiền.

Từ đơn tố cáo của nhiều khách hàng, Công an TP.HCM đã vào cuộc và đến nay đã xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lãnh đạo Phú An Thịnh Land. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Phương Anh Linh