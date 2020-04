Đại dịch Covid 19 đã làm thay đổi nhiều quan điểm về không gian sống của giới nhà giàu Hà Nội với xu hướng bỏ chung cư cao cấp, mua biệt thự, nhà vườn.

Làm việc online, giãn cách xã hội trở thành xu hướng tất yếu khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. “Work from home” đã làm thay đổi quan điểm, chuẩn mực sống của nhiều người, đặc biệt là giới nhà giàu.

Họ có xu hướng tìm kiếm những không gian sống mới khoáng đạt thay vì những căn hộ cao cấp vị trí trung tâm nhưng quẩn quanh và bó hẹp trong 4 bức tường. Dù thực trạng này chưa phổ biến và mang tính cá biệt nhưng đây cũng là một hiện tượng đáng chú ý của thị trường bất động sản.

Anh Nguyễn Trường Giang, nhân viên kinh doanh một sàn giao dịch tại Thanh Xuân cho biết, đầu tháng 4 anh nhận được điện thoại của khách hàng cũ. Đây là vị khách mà 2 năm trước anh đã môi giới thành công một căn hộ cao cấp tại trung tâm Hà Nội.

Vị khách chia sẻ với anh đã làm việc tại nhà từ tháng 3 và cảm thấy bức bối trong căn hộ cao cấp, đến cả các tiện ích chung cư từ gym, spa, bể bơi bốn mùa cũng hạn chế hoạt động do dịch bệnh. Vị khách đề nghị anh Giang bán giúp căn hộ đang ở và muốn anh giới thiệu một bất động sản liền thổ (biệt thự, liền kề) trong một khu đô thị phức hợp có nhiều không gian xanh, tích hợp tiện ích, dịch vụ đầy đủ hoặc một căn nhà vườn cách trung tâm không quá 15km. Khách xác định đó sẽ là không gian sống lâu dài, không phải ý muốn nhất thời do bí bách vì dịch bệnh.

Cũng theo anh Giang, thực ra từ cuối năm ngoái, vị khách này từng liên hệ với anh về việc tìm mua nhà vườn hoặc biệt thự, liền kề trong một khu đô thị mà cây xanh và mặt nước chiếm tỷ lệ cao. Nhưng khi anh Giang liên hệ báo có hàng thì vị khách lại báo hoãn do đã quen ở trung tâm, ngại di chuyển xa, ngại tắc đường và quan trọng là cũng đang cần tiền đầu tư cho một việc khác.



Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhiều quan điểm về không gian sống của giới nhà giàu Hà Nội.

Một khảo sát với 15 môi giới chuyên bán hàng cao cấp cho nhóm khách giàu, siêu giàu tại Hà Nội cũng đưa ra kết quả khá thú vị. Đó là dù chưa quá đông đảo nhưng nhiều khách hàng sống ở những chung cư cao cấp thuộc trung tâm Hà Nội đang quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm chung cư, nhà liền thổ tại các khu đô thị phức hợp xa trung tâm nhưng có cảnh quan, có cây xanh, mặt nước và sự đồng bộ trong tiện ích, dịch vụ.

Chị Hải Hà, một môi giới chuyên bán dòng liền kề, biệt thự cao cấp cho biết giới siêu giàu đang sống tại các chung cư cao cấp hay nhà riêng trung tâm thủ đô để tiện cho di chuyển đang quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện không gian sống sau khoảng thời gian dài cách ly xã hội.

Theo chị Hà, dịch bệnh chỉ giống như giọt nước tràn ly, còn trước đó, vấn đề ô nhiễm không khí trầm trọng, các vấn đề bất cập khi ở chung cư hay nhà riêng nội đô đã tích tụ khiến ở thời điểm này, khi phải ở nhà 24/24, họ nhận ra tầm quan trọng của một nơi sống không đơn thuần là căn nhà bó hẹp ngột ngạt trong 4 bức tường. Họ cần các không gian chung rộng lớn, có thiên nhiên để con người trải nghiệm, tương tác cùng nhau trong chính không gian rộng ấy.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), một nhà đầu tư vừa mới chốt mua căn biệt thự tại một dự án lớn ở ngoại ô Hà Nội cho biết, trước đó bà vẫn còn cân nhắc về thời điểm xuống tiền với căn biệt thự do muốn dùng nguồn tiền cho việc khác nhưng dịch bệnh khiến bà quyết định mua luôn vì cho rằng những căn biệt thự không chỉ có không gian sống tốt hơn mà tính biệt lập sẽ đảm bảo an toàn hơn so với việc ở chung cư.

Khi dịch bệnh phức tạp, ở chung cư, ngày nào bà cũng thủ sẵn giấy ăn khi ra khỏi nhà để nhấn thang máy và luôn nơm nớp lo chỉ một người ở một căn hộ nào đó mắc bệnh có thể khiến cả chung cư phải cách ly. Ngoài ra, cũng theo bà Kim Anh, mua nhà vào thời điểm này còn là một kênh tích trữ tài sản hợp lý khi kinh tế có nguy cơ khủng hoảng, lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá.

Theo thị