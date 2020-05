Bất cứ ai ở trong căn nhà kỳ lạ này đều từng nhìn thấy hình bóng ẩn hiện trong căn nhà như người phụ nữ mặc đồ đen hay nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang mỗi đêm.

Tuy nhiên sự thật đã được sáng tỏ khi căn hầm mở ra.

William Wilmer là bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng nhất ở thế kỷ 20 đã hành nghề ở Washington DC, Mỹ vào đầu những năm 1900. Bệnh nhân của ông có rất nhiều người nổi tiếng và có cả những chính trị gia như 8 tổng thống khác nhau, từ William McKinley đến Franklin Roosevelt. Ông cũng từng điều trị cho phi công nổi tiếng Charles Lindbergh, ông trùm báo chí New York và là người tạo ra Giải thưởng Pulitzer Joseph Pulitzer,...

Nhưng có lẽ, điều gây ấn tượng nhất trong sự nghiệp của ông chính là câu chuyện về căn nhà ma đăng tải trên tạp chí Nhãn khoa Hoa Kỳ xuất bản vào năm 1921.

Bác sĩ nhãn khoa William Wilmer.

Câu chuyện do một bệnh nhân kể lại với bác sĩ Wilmer, người này được tạm gọi là "quý bà H" hay "bà H" nhằm giữ kín danh tính. Đây là câu chuyện xảy ra với chính gia đình của bà H bắt đầu từ năm 1912 khi gia đình bà chuyển đến một căn nhà cũ, không có người ở từ lâu. Ngôi nhà không có điện, phải dùng đèn đốt bằng gas và có một cái lò cũ trong tầng hầm được đốt lên để sưởi ấm.

Bà H kể lại rằng ngôi nhà cũ tồi tàn ấy rất kỳ lạ, mọi người gần như khó có thể nghe thấy tiếng bước chân của người hầu hay các thành viên trong gia đình nhưng lại có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ những thứ không nhìn thấy.

"Một buổi sáng, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở tầng trên", bà H kể lại." Tôi vội vã bước lên cầu thang nhưng khi mở cửa ra, căn phòng trống rỗng. Tôi đi vào tất cả các phòng ở tầng đó, rồi lên tầng trên, nhưng rùng mình nhận ra không có một ai. "

Sau một thời gian sống trong căn nhà cũ, cả gia đình bà H bắt đầu gặp tình trạng đau đầu và kiệt sức. Nhưng bất cứ khi nào các thành viên trong gia đình lên giường để nằm nghỉ, cơn đau đầu và mệt mỏi chỉ tồi tệ hơn. Trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất, da dẻ chúng luôn nhợt nhạt, cơ thể mệt mỏi và ăn không ngon miệng.

Ở trong căn nhà khiến mọi người lúc nào cũng cảm giác bất an, chồng bà H khi ngồi ăn không dám ngồi quay lưng lại phía hành lang vì cảm giác có người đang theo dõi. Các con của bà cũng không dám lên tầng cao nhất để chơi dù đồ chơi của chúng ở đó.

Cả gia đình bà H sau một thồi gian sống trong căn nhà cũ đều bị suy yếu sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Đến tháng 12, bà H và các con đã mệt mỏi nên quyết định đi ra ngoài nghỉ dưỡng một thời gian ngắn còn chồng bà H vẫn ở nhà. Suốt thời gian này, người chồng thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm khiến ông không thể ngủ. Có những đêm ông nghe thấy tiếng chuông cửa, chuông điện thoại hay còi xe cảnh sát nhưng khi chạy ra đều không thấy ai.

Đầu tháng 1, bà H và các con trở về nhà, nhưng chẳng mấy chốc mọi rắc rối lại bắt đầu. Những đứa trẻ bị cảm lạnh, lẽ ra chúng nên ở nhà nhưng các triệu chứng của chúng dường như chỉ giảm bớt khi ra ngoài và tái phát khi họ quay trở lại nhà. Chẳng mấy chốc, bà H, giống như chồng mình, bị đánh thức vào ban đêm bởi những tiếng động lạ - tiếng cửa đóng sầm lại, nồi và chảo bị ném khắp bếp, và tiếng bước chân nặng nề trèo lên cầu thang.

Theo lời kể của bác sĩ William Wilmer, mọi người trong gia đình bà H đều nghe thấy những tiếng động không thể giải thích được và cảm giác kỳ lạ, nhưng không ai thực sự nhìn thấy bất kỳ linh hồn ma quỷ nào cho đến tháng 1/1913.

Bà H nhớ lại: "Vào một buổi sáng, khi tôi đi từ phòng vẽ vào phòng ăn, tôi ngạc nhiên khi thấy ở phía xa hơn có một người phụ nữ lạ, tóc đen và mặc đồ đen. Nhưng khi tôi tới gần thì người phụ nữ biến mất". Một đêm khác, một trong những người hầu thức dậy và thấy một ông già và một phụ nữ trẻ ngồi dưới chân giường, nhìn chằm chằm vào giường nằm. Một đêm khi đang ngủ, chồng bà H đột nhiên bị đánh thức bởi cảm giác như có những ngón tay ma quái đang cố gắng bóp cổ ông.

Các thành viên trong gia đình và người hầu đều nhìn thấy những hình bóng và nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong nhà. (Ảnh minh họa)

Nếu chỉ có một người nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều bất thường trong nhà, họ có thể dễ dàng bỏ qua bởi đó có thể chỉ là trí tưởng tượng. Tuy nhiên khi tất cả mọi người đều cảm thấy có thế lực vô hình nào đó trong nhà thì họ thực sự sợ hãi.

Khi gia đình bà H liên lạc với người từng sống ở căn nhà thì biết được họ cũng gặp vấn đề tương tự. Tất cả họ đều nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ và cảm thấy ốm yếu, thường phải gặp bác sĩ dù chẳng tìm ra được bệnh.

Mọi chuyện chỉ dần thay đổi khi bà H kể lại với anh trai và người anh nghi ngờ gia đình bà H có thể đã bị đầu độc. Tuy nhiên, người anh nghi ngờ thứ đầu độc gia đình họ không phải ma quỷ mà là khí carbon monoxide. Bởi anh đã từng đọc về một trường hợp tương tự như vậy.

Sau đó, gia đình bà H đã nhờ bác sĩ và chuyên gia tới nhà kiểm tra. Ngay khi kiểm tra cái lò cũ dưới tầng hầm, nghi ngờ của người anh đã được xác nhận. Lò đốt đã quá cũ, quá trình đốt cháy không hoàn hảo, khói bốc lên, thay vì đi lên ống khói, khí carbon monoxide đã đổ ngược vào trong căn nhà. Bác sĩ còn cảnh báo gia đình nếu tiếp tục sống ở đây có thể một ngày nào đó họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Không giống như hầu hết các câu chuyện ma, câu chuyện này kết thúc với gia đình sống hạnh phúc mãi mãi. Ông bà H đã nghe lời khuyên của bác sĩ và chuyển ra khỏi nhà cho đến khi lò đốt có thể được sửa chữa. Khi họ quay trở lại, những cảnh tượng và âm thanh kỳ lạ đã biến mất.

Gia đình bà H đã bị ngộ độc khí CO từ lò đốt dưới tầng hầm. (Ảnh minh họa)

Khí CO - "sát thủ" trong phòng kín nguy hiểm thế nào?

Ngộ độc khí CO là tình trạng ngộ độc do hít phải khí CO. Carbon monoxide (viết tắt là CO) là một khí độc không màu, không mùi không gây kích thích cho da và mắt nhưng cực kì nguy hiểm. CO trong không khí có thể được hít vào và hấp thụ dễ dàng qua phổi. CO kết hợp với huyết sắc tố trong hồng cầu tốt hơn so với oxy, từ đó khiến cho ít oxy đến được các mô cơ thể hơn.

Những dấu hiệu và triệu chứng của ngộ độc khí CO:

Những triệu chứng thông thường khi bị ngộ độc khí CO thường khá giống với một số bệnh khác, chẳng hạn như bệnh cúm. Chúng bao gồm:

- Nhức đầu;

- Buồn nôn;

- Yếu người;

- Chóng mặt;

- Khó tập trung;

- Đau ngực;

- Khó thở;

- Các vấn đề về thị lực;

- Môi ửng đỏ;

- Tay chân hơi xanh;

- Chảy máu đằng sau mắt (võng mạc);

- Các thay đổi về tinh thần bao gồm lơ mơ, hôn mê.

Bạn có thể bị ngất hoặc thậm chí mất mạng nếu hít phải quá nhiều khí CO. Những nạn nhân bị ngộ độc khí CO khi đang ngủ hoặc say có thể tử vong mà không biểu hiện triệu chứng gì.

Đốt than trong nhà là một trong những nguyên nhân gây ra ngộ độc khí CO.

Phòng ngừa ngộ độc khí CO trong sinh hoạt:

Cách tốt nhất để kiểm soát ngộ độc khí CO là thực hiện những biện pháp phòng tránh như sau:

- Tránh xa các ga-ra khép kín có máy móc đang vận hành.

- Kiểm tra và bảo trì đúng cách máy nước nóng, bếp gas, lò sưởi hoặc bất kỳ thiết bị chạy bằng gas, dầu và than trong nhà thường xuyên.

- Cài đặt máy báo động mức độ khí CO trong nhà và tại nơi làm việc.

- Chỉ mua các thiết bị sử dụng gas (bếp gas, lò sưởi…) ở những công ty uy tín.

- Kiểm tra và làm sạch ống khói mỗi năm.

- Không bao giờ được sử dụng bếp gas hoặc bếp lò để sưởi ấm vì chúng có thể làm tích tụ khí CO trong nhà bạn.

- Không bao giờ đốt than trong nhà vì than khi đốt sẽ sản sinh ra khí CO.

- Không bao giờ sử dụng máy phát điện trong nhà, tầng hầm, và nhà để xe hoặc cách cửa sổ, cửa ra vào, lỗ thông gió ít hơn 6 mét.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn