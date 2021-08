Thời dịch bệnh, ngôi nhà càng trở nên gắn bó với mỗi người. Đó có thể là 24/24h ở nhà để giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh. Ở nhà là yêu nước và cũng là để yêu hơn căn nhà của chính mình.

Đi đâu cùng không bằng về nhà

Thi hào Goethe từng nói: “Dù vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự bình an trong gia đình, kẻ ấy là người sung sướng nhất”.

Nhà không đơn thuần chỉ là một không gian kiến trúc, hay là địa chỉ định danh trên bản đồ. Nhà còn là “chứng nhân” cho cả quãng đời của một con người, từ khi ra đời, lớn lên, trưởng thành cho đến lúc già yếu rồi nhắm mắt xuôi tay. Nhà là nơi có ông bà, cha mẹ, anh em, có những người thân thương luôn là điểm tựa vững chắc nhất để ta có thể vươn xa, cũng như sẵn sàng dang rộng vòng tay đón ta trở về.

Nhà là nơi mang trọn buồn vui, chở che ta lúc thành công cũng như khi thất bại với tất cả sự yêu thương và bao dung. Trở về nhà là về với bình yên, nơi mọi giông bão đều sẽ dừng lại sau cánh cửa. Chỉ còn tình thân, sự thấu cảm và hạnh phúc sẽ ở lại, dù đó là căn nhà cấp 4 đơn sơ hay một biệt thự nguy nga, sang trọng. Nhà chính là nơi có gia đình đợi ta ở đó, là tổ ấm vô giá không gì có thể đánh đổi.

Nhà là nơi sum vầy ấm áp và bình yên nhất đối với mỗi người

Đặc biệt, trong khoảng thời gian dịch bệnh phức tạp, giãn cách lâu ngày, nhà lại càng gắn bó và quan trọng hơn với mỗi người. Ngôi nhà lúc này chính là “tấm khiên” an toàn và thân thuộc nhất để giúp ta chống đỡ dịch bệnh, vượt qua khó khăn. Trong lúc này, có một căn nhà để trở về là điều thật đáng trân quý, khi mà ngoài kia còn biết bao người phải ngủ tạm ở gầm cầu, vỉa hè, bao mảnh đời còn lang thang không nơi nương tựa.

Và ở nhà nhiều cũng không hề buồn chán hay vô nghĩa. Sau những ngày giãn cách, nhiều người đã có thêm thời gian cho gia đình thay vì những chuyến công tác, những cuộc liên hoan triền miên; có thêm thời gian để quan tâm, chăm chút cho chính mình và những người thân. Không đi làm trực tiếp thì chuyển qua làm việc online, không tới phòng tập được thì chuyển qua tập yoga, tập thiền tại nhà, thay vì đi ăn hàng thì ta có cơ hội học hỏi các công thức nấu ăn mới để chiêu đãi gia đình… Ở nhà chính là khoảng thời gian thật sự hữu ích để ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và làm được nhiều điều ý nghĩa.

Để yêu nhà nhiều hơn!

Vậy đã khi nào bạn nói lời cảm ơn tới ngôi nhà của mình chưa? Bạn có thực sự trân trọng căn nhà nơi mình đang sinh sống?

An nhiên tận hưởng, vui sống khỏe mạnh ngay tại nhà là mong ước của nhiều người

Đối với gia đình chị Thu Trang (Long Biên, Hà Nội), căn hộ chung cư mới mua chính là một món quà tuyệt vời mà hai vợ chồng tự tay sắm sửa để hiện thực hóa mục tiêu “an cư lạc nghiệp” tại Thủ đô. Không yêu sao được khi căn hộ 2 phòng ngủ xinh xắn tại chung cư tại Long Biên chính là thành quả sau thời gian dài nỗ lực của hai vợ chồng, là bến đỗ yên bình để tận hưởng cuộc sống, tránh xa ô nhiễm, dịch bệnh. Vì vậy, hơn cả sự trân trọng, căn nhà được coi như “đứa con tinh thần” đối với cả gia đình chị Trang.

Hay với anh Mạnh Quân (Cầu Giấy, Hà Nội), căn biệt thự tại khu đô thị hiện đại lại thể hiện cho lòng thành và sự báo hiếu đối với bậc sinh thành. Anh Quân chia sẻ: “Bố mẹ đã vất vả cả đời vì con vì cháu, nay khi cao tuổi nên được nghỉ dưỡng, an vui trong không gian xanh với thiên nhiên chan hòa, trong lành. Ngôi nhà này là lời cảm ơn chân thành tới đấng sinh thành, là mái ấm bình yên nhất để con cháu quây quần sum vầm với ông bà”.

Một căn nhà riêng nho nhỏ đối với gia đình chị Ngọc Mai (TP.HCM) lại đang là giấc mơ dang dở, chưa biết khi nào thực hiện được. Bởi hai vợ chồng cùng ở tỉnh xa tới thành phố lập nghiệp, chỉ có đồng lương eo hẹp trong khi phải gánh nặng bao khoản chi phí. Trong ánh mắt chị, khi nhắc đến “nhà” là nghĩ đến một điều gì đó xa xôi, mơ hồ…

Ngôi nhà - đó không chỉ là tài sản lớn mà có khi còn là tâm huyết tích cóp cả đời người, là biết bao công sức, sự nỗ lực và chăm chút mới có được. Để có được căn nhà và vun đắp cho nơi ấy trở nên đáng sống thật không hề dễ dàng.

Thấu hiểu và mong muốn san sẻ những khó khăn đó với cộng đồng, Cenhomes.vn phát động chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” nhằm giúp khách hàng lựa chọn được căn nhà ưng ý, phù hợp trong thời gian nhanh chóng và hỗ trợ thực hiện giao dịch an toàn, tiện lợi ngay trong mùa dịch thông qua nền tảng công nghệ số. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho người mua nhà sẽ được tổ chức trên nền tảng Cenhomes.vn, giúp sức cho nhiều gia đình có thêm cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước.

"Home now for Vietnam Stronger” mang tới cơ hội sở hữu nhà cho hàng ngàn gia đình

Ngoài chính sách đặc biệt của từng dự án, khách hàng còn có cơ hội tham dự sự kiện “Trúng nhà quá đã - Quên ngay dịch giã” với hình thức bốc thăm trúng thưởng bất động sản với tổng giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

Thêm vào đó, từ 02/09 - 15/10/2021 mỗi giao dịch thành công trong chương trình sẽ đóng góp 5 triệu đồng để tiếp sức cho cộng đồng trong việc phòng chống Covid-19, giúp khôi phục đời sống kinh tế - xã hội.

Thông tin chi tiết xem tại: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/

Doãn Phong