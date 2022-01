Tại thành phố lớn thứ hai tỉnh Quảng Ninh - tâm điểm giao thương, mua sắm, vui chơi giải trí đẳng cấp của Quảng Ninh, nhà phố thương mại là kênh đầu tư đầy triển vọng cho những người nhạy bén với thời cuộc.

“Lợi thế vàng” phát triển nhà phố ở Uông Bí

Phân khúc bất động sản nhà phố thương mại bắt đầu xuất hiện tại thành phố Uông Bí từ năm 2019 và nhanh chóng lấp đầy quanh trục quốc lộ 18, khu vực trung tâm thành phố, những nơi có thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển.

Sự lên ngôi mạnh mẽ của nhà phố thương mại là nhờ sức tăng trưởng thần tốc và vượt bậc của nền kinh tế. Trong bối cảnh TP. Uông Bí đang dần được tỉnh Quảng Ninh và Chính phủ định hướng đầu tư tập trung với chiếc lược rõ ràng trong trung và dài hạn thì đây cũng là điều tất yếu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Uông Bí giai đoạn 2015-2020 đạt 13,12%/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh Quảng Ninh, GDP bình quân đạt 8.000 USD/người/năm. Với định hướng mới giai đoạn 2020 - 2030, tỉnh đã đầu tư, thu hút phát triển kinh tế, hạ tầng, phát triển công nghiệp để Uông Bí trở thành trọng điểm phát triển kinh tế ven biển miền Bắc.

Uông Bí còn được mệnh danh là trung tâm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh với các khu di tích Yên Tử, chùa Ba Vàng, chùa Hang Son, hay khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Shophouse là kênh đầu tư triển vọng tại TP. Uông Bí

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của TP. Uông Bí, mặc dù du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng tính đến 31/10/2021, toàn thành phố đã đón được 796 ngàn lượt khách, doanh thu trên 398 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ, phần lớn tập trung ở khu di tích danh thắng Yên Tử và chùa Ba Vàng. Về thương mại và dịch vụ, tổng mức luân chuyển hàng hóa lưu thông trên thị trường ước thực hiện năm 2021 đạt 18.580 tỷ đồng, tăng 7,94% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hòa và dịch vụ ước tăng 10,11% so với cùng kỳ.

Bất chấp đại dịch Covid-19, thương mại, dịch vụ và du lịch TP. Uông Bí vẫn có những sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên, chứng minh tiềm năng của một đô thị loại II đang dần vươn mình trở thành đô thị loại I trong vài năm tới.

Các quyết sách đầu tư hạ tầng của tỉnh Quảng Ninh như quyết định phê duyệt 9.500 tỷ giai đoạn 2021-2022 để hoàn thiện tuyến đường cao tốc ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn qua TP. Uông Bí cũng là một trong những nỗ lực cần thiết cho mục tiêu tăng trưởng thương mại, dịch vụ và du lịch của Uông Bí.

Tất cả những yếu tố thuận lợi trên đã lý giải cho sự phát triển của sản phẩm nhà phố thương mại tại TP. Uông Bí.

Midtown One - “tâm điểm” thu hút đầu tư

Sự xuất hiện của trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza tại phường Yên Thanh tuy phần nào đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí của người dân nhưng như vậy là chưa đủ. Uông Bí vẫn “khát” những sản phẩm bất động sản kinh doanh đẳng cấp với thiết kế ấn tượng.

Trong bối cảnh đó, shophouse Midtown One độc tôn với thiết kế chuẩn phong cách Địa Trung Hải đã trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư tại TP. Uông Bí.

Mới đây Midtown One đã tổ chức ra mắt phân khu shophouse Santorini Vibes, với 32 căn shophouse 5 tầng với 2 mặt tiền lớn, mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Tọa lạc tại phường Yên Thanh, trung tâm TP. Uông Bí, phân khu shophouse Santorini Vibes sở hữu vị thế độc tôn khi nằm trên trục đường quốc lộ 18, gần TTTM Vincom Plaza, được chia sẻ lượng khách đến mua sắm, giải trí mỗi ngày tại đây.

Dự án Midtown One ra mắt phân khu 32 căn shophouse phân khu Santorini Vibes

Shophouse Midtown One sở hữu vị trí tiềm năng giao thương bậc nhất Uông Bí, giáp hành lang quốc lộ 18 - trục đường đi qua 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh với lưu lượng di chuyển giao thông cực lớn và đại lộ Tây Nam - con đường huyết mạch trong tương lai gần.

Xét về thiết kế, shophouse Midtown One gây ấn tượng mạnh bởi phong cách Địa Trung Hải, lấy cảm hứng từ Mediterranean house, miền nam châu Âu với sự lãng mạn, những nét thẩm mỹ đơn giản cùng những vật liệu mộc mạc như gỗ, gốm, sắt... cũng như lối kiến trúc trải dài theo bờ biển từ Hy lạp, Ý, Tây Ban Nha và cả Marocco. Nơi tràn ngập bầu không khí thoải mái và vui vẻ trong màu lam của biển, của màu olive, trắng của cát và sự sặc sỡ trong những bụi hoa giấy, những giỏ hoa vươn mình đón nắng bên balcony.

Với những uy tín từ chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án cùng ưu điểm từ thiết kế, vị trí đến sự chắc chắn trong pháp lý, Midtown One đầy cơ hội trở thành “điểm sáng” tại thị trường bất động sản Uông Bí trong thời gian tới.

Thế Định