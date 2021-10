Hơn 19 năm phát triển, Cen Land ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực môi giới bất động sản (BĐS) thông qua sự nhanh nhạy với nhiều chiến dịch ấn tượng.

Khi “Home now” là xu thế

Những ngày cả xã hội thu mình bởi việc giãn cách, hạn chế tập trung đông người, mọi hoạt động đều bị gián đoạn, Cen Land đã nhanh chóng triển khai chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” với thông điệp: Ở nhà là yêu nước - ở nhà là đang góp sức giúp Chính phủ, đất nước và đồng bào mình chiến thắng đại dịch. Phát biểu tại sự kiện kích hoạt chiến dịch vào ngày 2/9, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Group - người khởi xướng chiến dịch chia sẻ: “Với 'Home now for Vietnam stronger', chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường và chiến thắng đại dịch”.

“Home now for Vietnam Stronger” được tổ chức với kỳ vọng góp phần thay đổi thị trường BĐS trong thời kỳ “khủng hoảng”, thúc đẩy hoạt động bán hàng online trên nền tảng Cenhomes.vn sôi nổi, chủ đầu tư - môi giới - khách hàng kết nối với nhau chỉ qua các điểm chạm trên không gian mạng. Đây là cơ hội lớn để môi giới của Cen Land cùng các khách hàng chuyển đổi số một cách quyết liệt.

Nhiều chính sách được phát động trong chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger”.

Theo đại diện Cen Land, chiến dịch gây ấn tượng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng, giúp khách hàng hiện thực hóa ước mơ sở hữu căn nhà bằng chính sách mua nhà trúng nhà. Môi giới cũng nhận được phần thưởng hấp dẫn lên tới 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi tuần chương trình thưởng nóng 5 triệu đồng/giao dịch cho 5 giao dịch đầu tiên. “Đây là động lực cho môi giới, vừa chốt deal thành công nhưng cũng thể hiện bản lĩnh của người tiên phong. Sau hơn 7 tuần triển khai, đến nay đã có đến 35 môi giới nhận thưởng. Cuộc đua còn tiếp diễn, việc giành một trong 5 suất thưởng càng trở nên hấp dẫn” - đại diện Cen Land cho biết.

Những thay đổi kịp thời đã mang lại “trái ngọt”, quý III/2021, doanh thu của Cen Land ước tính tăng 40% so với cùng kỳ, hoàn thành 93% kế hoạch cả năm; trong quá trình diễn ra chiến dịch, Cen Land ghi nhận giao dịch mỗi tuần đạt khoảng 250 giao dịch, doanh số đạt gần 100 tỷ đồng. Nhận thấy đây là lực đẩy cho thị trường khởi sắc hơn trong giai đoạn nước rút cuối năm, Cen Land quyết định gia hạn chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” đến ngày 30/11/2021.

Và sự trở lại mạnh mẽ hơn

“Think outside the box” (Bước ra khỏi vùng an toàn) là thông điệp mà Cen Land đưa vào chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” để gửi đến gần 5000 môi giới BĐS trong hệ thống vào thời điểm này. Khi những ngày tháng khó khăn đã qua, một mùa xuân mới sẽ mở ra những trang phát triển với trạng thái “bình thường mới”. Và khi đã được “thử lửa”, tôi luyện trong gian khó, thì sự trở lại càng trở nên có ý nghĩa hơn cùng tinh thần mạnh mẽ hơn.

Theo đại diện Cen Land, những ưu tiên hàng đầu tại thời điểm này là thiết lập quy trình xanh để đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động, tiếp đến là khởi động lại các hoạt động kinh doanh trực tiếp. Tiếp đó là sự hỗ trợ đã làm nên thương hiệu của Cen Land đến từ các khóa đào tạo, chính sách, tài liệu bán hàng và đặc biệt là những công cụ làm việc hiện đại trên nền tảng Cenhomes.vn.

Với vị thế tiên phong và kinh nghiệm dẫn đầu trong lĩnh vực số hóa BĐS, Cenhomes.vn xây dựng và cung cấp hệ thống giải pháp công nghệ hiện đại, giúp cho việc mua bán BĐS vận hành trôi chảy. Với một giao diện hoàn toàn mới, được cải tiến liên tục để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cùng với hệ thống tìm kiếm chuyên sâu, đa lọc, hệ thống này giúp môi giới và khách hàng dễ dàng tiếp cận được kho thông tin sản phẩm khổng lồ với hơn 2 triệu căn nhà, trên 500 dự án trên toàn quốc. Đặc biệt, bảng hàng trực tuyến cập nhật theo thời gian thực (đối với các dự án độc quyền) sẽ giúp việc nắm bắt thông tin và hỗ trợ giao dịch hiệu quả hơn.

Cenhomes.vn cũng cung cấp nền tảng để môi giới có thể linh hoạt làm việc từ xa: mở bán online, đặt cọc online, làm việc với các bộ phận nguồn hàng và thủ tục một cách thuận tiện. Hay công cụ CRM & Task management giúp quản lý công việc và tập khách hàng một cách ưu việt.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nền tảng và công cụ bán hàng, Cenhomes.vn còn có bộ phận Support làm việc 24/7, trực tiếp giải quyết các vấn đề của môi giới, khách hàng, đảm bảo hiệu quả công việc đạt hiệu suất tối đa, góp phần vào sự trở lại mạnh mẽ hơn của toàn bộ hệ thống.

Khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết chiến dịch “Home now for Vietnam stronger”, xem tại: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/

Doãn Phong