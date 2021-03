Để tránh xảy ra những tai nạn rơi lầu đáng tiếc, Sở Xây dựng TP.HCM vừa chỉ đạo UBND quận - huyện và TP.Thủ Đức kiểm tra hệ thống lan can tại các chung cư đang sử dụng.

Từ những phản ánh về tình trạng mất an toàn tại khu vực lan can chung cư và mới đây nhất là vụ việc bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội, Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị các quận – huyện và TP.Thủ Đức kiểm tra hệ thống lan can tại các chung cư.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, do số lượng chung cư trên địa bàn Thành phố nhiều và được xây dựng trong nhiều giai đoạn, trong đó quy định về pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng khác nhau.

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCVN 05:2008/BXD về “Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ” có quy định về lan can và rào chắn công trình nhà ở. Trong đó, công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ dễ trèo qua và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm.

Ngoài ra, chiều cao lan can tại vị trí lô-gia và sân thượng các công trình ở nơi cao từ 9 tầng trở lên tối thiểu là 1,4m. Những vị trí khác trong công trình, chiều cao lan can phải tối thiểu từ 0,9m – 1,1m.

Sở Xây dựng TP.HCM chỉ đạo kiểm tra hệ thống lan can tại chung cư đang sử dụng.

Lấy mốc thời gian từ khi Quyết định ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCVN 05:2008 có hiệu lực, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị UBND quận – huyện và TP.Thủ Đức kiểm tra hệ thống lan can tại các chung cư xây dựng trước và sau năm 2008.

Trong đó, phải kiểm tra, đánh giá và phân loại lan can tại lô-gia, sân thượng, ban công, giếng trời… tại các chung cư đang sử dụng. Báo cáo và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn chống ngã hệ thống lan can tại các chung cư phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, gửi Sở Xây dựng trước ngày 30/6/2021 để báo cáo UBND TP.HCM.

Sau vụ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội, nhiều chủ căn hộ chung cư đã chú ý hơn đến vấn đề an toàn khu vực lan can và lô-gia, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Các phụ huynh có giải pháp lắp thêm lưới ngăn hoặc dây thép ở lan can hoặc cửa sổ căn hộ.

Theo kinh nghiệm, với những căn hộ chung cư có trẻ nhỏ, phụ huynh không nên để bàn ghế ở ban công, hạn chế kê giường tủ, bàn kế quá gần cửa sổ. Các cửa chính và cửa sổ căn hộ phải có chốt khoá an toàn để trẻ không mở được. Giải pháp được nhiều người lựa chọn nhất vẫn là lắp lưới ngăn hoặc dây thép ở khu vực ban công và cửa sổ.

Bé gái rơi từ tầng 12A: Chuyên gia vạch lỗ hổng từ các ‘tử huyệt’ chung cư Theo chuyên gia Lê Văn Thịnh chung cư cao tầng không đảm bảo quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn chất lượng xây dựng cơ quan quản lý nhà nước phải kiên quyết không nghiệm thu, không thể quản lý theo kiểu mắt nhắm, mắt mở.

Phương Anh Linh