“Cắt lỗ”, “bán tháo”, “vỡ nợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”… là những thông tin xuất hiện trên các website mua bán bất động sản trong thời gian gần đây khiến dư luận tỏ ra hoài nghi, liệu rằng đây là một chiêu trò nhằm thu hút người mua?

Khó có chuyện bán tháo

Sau khi đọc thông tin rao bán đất với nội dung “Vỡ nợ do ảnh hưởng Covid-19, chính chủ chấp nhận lỗ bán nhanh lô đất liền kề biệt thự tại Thanh Hà – cenco 5 do Mường Thanh với giá đầu tư, diện tích 134 m2, giá bán 28 triệu/m2,.. được rao bán trên một website chuyên về mua bán bất động sản, phóng viên đã liên lạc với anh Lê Văn Hải - một người quen làm môi giới bất động sản khu vực quận Hà Đông, anh Hải cho biết thị trường bất động sản khu vực này vẫn đang giao dịch khá ổn định kể từ sau tết.

Nhiều thông tin nhà đất được rao bán "cắt lỗ" nhưng mức giá không hề rẻ hơn so với giá thị trường

“Tất nhiên, kể từ khi có lệnh cách ly xã hội thì không có khách xem trực tiếp nhưng khách cần tư vấn qua điện thoại thì khá nhiều. Giá giao dịch tại khu vực này vẫn ổn định, ở mức 26 triệu/m2 đến 28 triệu/m2 tùy vào vị trí của từng lô đất. Thông tin rao bán cắt lỗ mà vẫn để mức giá 28 triệu/m2 thì hoàn toàn không phải là cắt lỗ” – anh Hải cho biết.

Không chỉ ở phân khúc đất nền, hàng loạt chung cư, nhà đất ở phân khúc tầm trung cũng đang ghi nhận nhiều tin rao cắt lỗ vì Covid-19. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, trên thực tế các tin rao này cũng chủ yếu đến từ các nhà đầu tư thứ cấp, các dự án đã đi vào hoạt động nhiều năm.

Trên thực tế, làn sóng cắt lỗ bán căn hộ chung cư đã xuất hiện từ nửa cuối năm 2019 do những dấu hiệu không mấy tích cực của thị trường.

Theo báo cáo quý IV/2019 của Hội Môi giới Bất động sản, các nhà đầu tư lướt sóng không mặn mà với thị trường bất động sản Hà Nội, giá bán căn hộ không biến động so với quý trước và chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Do đó, nhiều nhà đầu tư thứ cấp đã cắt lỗ nặng để thanh khoản nhanh các khoản đầu tư này.

Tương tự, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - ông Lê Hoàng Châu, nhận định: “Hiện bất động sản vẫn được coi là một trong những kênh cất giữ tài sản an toàn trong trường hợp khủng hoảng kinh tế. Bên cạnh đó, người dân có niềm tin dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát, khống chế và nền kinh tế cũng như thị trường bất động sản sẽ phục hồi, tăng trưởng trở lại nên bán tháo lúc này là rất khó”.

Chỉ là chiêu trò để đẩy hàng

Đánh giá về thị trường bất động sản thời gian vừa qua, Hội môi giới BĐS Việt Nam cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên giá bán ở các phân khúc thị trường vẫn chưa có sự dao động lớn so với quý IV/2019, về phía các chủ đầu tư vẫn chưa có đơn vị nào đưa ra chính sách giảm giá sản phẩm.

Theo các chuyên gia, hiện mới chỉ là giai đoạn thử thách, các nhà đầu tư có tiềm lực cần tỉnh táo nhận định thị trường thay vì bán tháo cắt lỗ nặng sản phẩm

Đồng quan điểm, TS. Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, khó khăn chủ yếu nằm ở động cơ mua nhà, các đối tượng mua để ở sẽ đắn đo, chậm lại, còn giới đầu tư có thể sẽ thoái lui bảo tồn nguồn vốn.

Tuy nhiên, theo TS. Sử Ngọc Khương vẫn còn khá sớm để đánh giá tổng quan, xu hướng của thị trường bất động sản nhà ở, bởi lẽ đây là nhu cầu thiết thực của người dân, có chăng COVID-19 chỉ là giai đoạn thử thách của thị trường

Bên cạnh đó, thực tế có thể thấy, trong tất cả các quốc gia có bệnh nhân nhiễm COVID-19, Việt Nam là Quốc gia duy nhất đang có số người thiệt mạng là 0, nhà nước đang kiểm soát khá tốt dịch bệnh này, và kinh tế cũng đang chứng kiến các dấu hiệu tích cực đơn cử thị trường chứng khoán vừa có dấu hiệu tăng giá trở lại trong tuần qua.

Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư cắt lỗ bán hiện tại chỉ đang mượn danh COVID-19 để đẩy bán căn hộ do gặp vấn đề về tài chính. Còn đối với các nhà đầu tư vẫn đủ tiềm lực, cần tỉnh táo nhận định thị trường thay vì bán tháo cắt lỗ nặng sản phẩm.

Nhìn ở góc độ tích cực, GS. Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng nhiều người sẽ mua được nhà với giá hợp lý trong thời điểm hiện nay, nhà đầu tư cũng dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm tiềm năng cho giỏ hàng của mình. Đó cũng là một điểm tốt cho thị trường.

