Thiết kế ấn tượng

Sở hữu ngôn ngữ thiết kế TWO độc đáo, The Aston Luxury Residence kiến tạo công trình biểu tượng mới bên vịnh Nha Trang vừa được vinh danh tại hạng mục “Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất” tại Lễ trao giải PropertyGuru Asia Property Awards 2021 - Giải thưởng bất động sản danh tiếng hàng đầu Châu Á.

Theo đó, hình ảnh tuyệt mỹ của thiên nhiên đã trở thành nguồn cảm hứng để sáng tạo nên ngôn ngữ TWO, là sự kết hợp hài hòa nhịp điệu của thủy triều (Tide), đường nét uyển chuyển của sóng biển (Wave) và sự khoáng đạt của đại dương (Ocean).

The Aston Luxury Residence kiến tạo biểu tượng mới bên vịnh Nha Trang

Để phát triển dự án này, Tập đoàn Danh Khôi đã hợp tác với nhiều thương hiệu uy tín như đơn vị giám sát xây dựng Apave đến từ Pháp, đơn vị tư vấn quản lý và vận hành Savills nổi tiếng thế giới, đối tác cung cấp thiết bị vệ sinh Kohler Hoa Kỳ… Trong đó, đơn vị thiết kế nội thất DKO đến từ Úc đã “thổi hồn” vào không gian sống sang trọng, mang đậm dấu ấn riêng của gia chủ tại mỗi căn hộ.

The Sol - Block đẹp nhất The Aston Luxury Residence

Là tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và giải trí độc đáo, The Aston Luxury Residence được xây dựng trên quỹ đất rộng hơn 11.000m2 trên cung đường Trần Phú sầm uất bậc nhất ngay trung tâm thành phố Nha Trang. Quy mô dự án gồm 3 block cao từ 24-27 tầng với tên gọi lần lượt là The Sol - The Sea - The Sand, cung ứng cho thị trường 1.341 căn hộ hạng sang đa dạng loại hình và diện tích.

Trong đó, nổi bật nhất là block The Sol khi sở hữu quy mô lớn nhất và vị trí đẹp nhất tại dự án. Đây cũng là block cao nhất dự án với 27 tầng, cung cấp 569 căn hộ Studio, căn hộ từ 1 - 3 phòng ngủ có diện tích từ 35m2 - 102m2 và 4 căn penthouse có diện tích từ 203m2 - 273m2/căn.

The Sol cao 27 tầng sở hữu vị trí đắc địa và tầm nhìn hoàn hảo

Đặc biệt, The Sol sở hữu hai mặt tiền đường lớn Trần Phú và Xóm Cồn, hưởng trọn cùng lúc view sông và view biển, gần kề với phố đêm du lịch trong tương lai. Từ đây, cư dân tương lai có thể dễ dàng di chuyển đến các tiện ích trọng điểm của thành phố, cũng như nguồn khí mát lành dồi dào từ sông biển.

Lấy cảm hứng từ ánh mặt trời rực rỡ vươn mình trên biển Nha Trang, The Sol là nơi khởi nguồn sức sống mới và được ví như “một bản giao hưởng tuyệt diệu” - nơi cuộc sống thăng hoa với căn hộ có thiết kế hiện đại, tầm nhìn “kề sông, cận biển” và hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu đẳng cấp.

Đường dạo bộ trên không kết nối 3 tòa tháp tại dự án. Hình phối cảnh

Nằm trong câu chuyện tiện ích “Rừng trầm - Biển yến” của dự án, hệ thống tiện ích tại The Sol mang chủ đề chính “Biển yến” đem đến cho cư dân sự đa dạng hóa về trải nghiệm. Bên cạnh được hưởng trọn các tiện ích đẳng cấp của toàn khu như hồ bơi vô cực, khu trung tâm thương mại, Sky Bar, phòng Gym, khu BBQ, nhà hàng sang trọng… chủ nhân căn hộ The Sol còn được trải nghiệm những tiện ích đặc quyền như sảnh yến, thác mặt trời, cà phê yến, hồ bơi yến.

Sắp tới, những căn hộ đẹp nhất của block The Sol sẽ được Tập đoàn Danh Khôi chính thức giới thiệu ra thị trường. Sở hữu những giá trị ấn tượng, block The Sol thuộc dự án The Aston Luxury Residence sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu “tấm vé” gia nhập cộng đồng thượng lưu với căn hộ hạng sang xứng tầm vị thế và tiên phong trải nghiệm những tiêu chuẩn sống đẳng cấp mới bên vịnh biển xinh đẹp.

Thông tin chi tiết về tòa The Sol và dự án The Aston Luxury Residence: - Hotline: 0903 719 779 - Website: https://theaston.vn/ - Show Gallery: tầng 11 tòa nhà Gold Coast, 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang

Minh Hòa