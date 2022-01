Ngày 9/1, tại sự kiện Pre Launching (chuẩn bị mở bán) khu căn hộ hạng sang Phoenix Legend Mgallery- MGallery, chủ đầu tư Thuận Phát đã giới thiệu những thông tin mới nhất về sản phẩm này, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh, 4 yếu tố đáng giá của căn hộ Phoenix Legend - MGallery là: vị trí độc tôn, kiến trúc độc bản, giá trị độc nhất và đơn vị quản lý vận hành quốc tế.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, căn hộ Phoenix Legend - MGallery là sản phẩm bất động sản hàng hiệu đặc sắc, hứa hẹn mang lại giá trị đầu tư vượt trội khi sở hữu vị trí đắc địa và có sự “bảo chứng” từ thương hiệu quản lý khách sạn Accor.

Ông Đào Đức Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Thuận Phát giới thiệu về Phoenix Legend – MGallery

Các nhà đầu tư lớn có mặt tại sự kiện không khỏi ấn tượng với căn hộ Phoenix Legend Mgallery- MGallery. Dự án nằm ở vị trí đắc địa, trên đỉnh đồi 1, phía Tây cầu Bãi Cháy, (phường Bãi Cháy), là nơi cửa ngõ du lịch Hạ Long. Nhờ đó, căn hộ Phoenix Legend - MGallery sở hữu tầm nhìn bao trọn vịnh Hạ Long và vịnh Cửa Lục. Không những vậy, khi Quảng Ninh đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch kết nối liên vùng, nơi đây sẽ là giao điểm kết nối đến các danh thắng, di tích, các điểm tham quan du lịch và trung tâm TP. Hạ Long.

Sản phẩm căn hộ Phoenix Legend - MGallery có kiến trúc độc đáo, được lấy cảm hứng từ truyền thuyết phượng hoàng và hình tượng hòn Trống Mái, kết hợp hài hoà giữa con người - thiên nhiên - kiến trúc. Chủ đầu tư Thuận Phát ra mắt bộ sưu tập MGallery Collection phiên bản giới hạn (chỉ 163 căn) có thiết kế độc bản cùng những tiện ích đặc quyền được đầu tư chỉn chu, đẳng cấp như: hầm rượu vang, CLB Cigar, vườn treo giếng trời, bể bơi vô cực, Avatar Skybar cao nhất Hạ Long… Tất cả hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, làm đẹp… cho mọi cư dân và khách du lịch trong tương lai.

Những khách hàng may mắn sở hữu kim cương Lucky Star 5.1 ly khi mua căn hộ Phoenix Legend Mgallery (Ảnh: Thuận Phát)

Đại diện chủ đầu tư Thuận Phát cho biết: “Trong không khí sôi động của sự kiện, nhiều khách hàng đã hoàn tất thủ tục để sở hữu căn hộ “hàng hiệu” ngay giữa lòng di sản, nhất là sau khi các thông tin hấp dẫn về dự án được chủ đầu tư chính thức công bố”. .

Để tri ân sự quan tâm của khách hàng đối với dự án, ngay trong sự kiện, chủ đầu tư đã tổ chức chương trình bốc thăm may mắn với những phần quà có giá trị lớn. “Chương trình bốc thăm may mắn diễn ra công khai theo đúng thể lệ quy định. Nhiều khách hàng may mắn sở hữu những phần quà giá trị; trong đó giải thưởng lớn nhất là 3 viên kim cương Lucky Star 5.1ly và 1 viên kim cương 6.0 ly cho các khách hàng giao dịch thành công. Ngoài ra, những khách quan tâm và tham dự sự kiện còn có cơ hội bốc thăm may mắn 3 chỉ vàng 9999 thay lời tri ân của chủ đầu tư nhân dịp Tết Nguyên đán”, đại diện Thuận Phát chia sẻ thêm.

Khách hàng may mắn trở thành chủ nhân viên kim cương Lucky Star 6.0ly (Ảnh: Thuận Phát)

Sự kiện càng “nóng” hơn khi chủ đầu tư tung các chính sách trước khi chính thức ra mắt Phoenix Legend - MGallery như: chia sẻ doanh thu 45 - 55%; ưu tiên mua lại sau 10 năm bằng 130% giá trị căn hộ ban đầu; thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán; hỗ trợ lãi xuất 0% cho 70% giá trị căn hộ trong 30 tháng; chính sách thanh toán linh hoạt chia 14 đợt thanh toán và miễn phí quản lý 3 năm.

Sự kiện là bước đệm để chuẩn bị cho lễ ra mắt chính thức khu căn hộ hạng sang Phoenix Legend - MGallery dự kiến sẽ diễn ra vào đầu xuân Nhâm Dần 2022 sắp tới.

