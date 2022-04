Người thuê nhà luôn chọn dự án căn hộ đáp ứng các tiện ích nội khu, ngoại khu thuận lợi trong sinh hoạt. Do đó, dự án có chất lượng dịch vụ tốt ở Dĩ An có cơ hội đạt tỉ lệ thuê cao, có thể trên 10 triệu đồng/tháng.

Hấp lực từ thị trường căn hộ cho thuê Bình Dương

Số liệu thống kê dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, Bình Dương là tỉnh có nhu cầu thuê BĐS cao nhất cả nước, đạt 74,5%. Tỷ suất di cư thuần cao (200%) cùng mức giá cho thuê hấp dẫn khiến thị trường căn hộ tại Bình Dương sở hữu tỷ lệ hấp thụ kỷ lục lên tới 97%, theo báo cáo của CBRE. Điều này có nghĩa: cứ 100 căn hộ được chào bán tại Bình Dương thì có 97 căn được hấp thụ.

Theo DKRA Vietnam, Bình Dương có tỉ suất cho thuê căn hộ dẫn đầu cả nước, đạt 8 -12%, tương đương 10 - 17 triệu đồng. Tỷ lệ này cao hơn ở TP.HCM hiện chỉ còn 3,7% - loại hình căn hộ cao cấp cho thuê (theo Savills Việt Nam và batdongsan.com.vn, báo cáo quý II/2021).

Dự án căn hộ cao cấp ở Bình Dương đáp ứng nhu cầu cho thuê luôn được quan tâm hàng đầu

Nhận định về thị trường căn hộ cho thuê Bình Dương, đại diện Batdongsan.com.vn cho rằng, nhu cầu ở thực cao gần KCN - nơi có đội ngũ kỹ sư lành nghề và chuyên gia nước ngoài, đã dẫn tới tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê cao. Ngoài ra, Bình Dương đang có sự thay đổi lớn về chất lượng căn hộ khi có nhiều chủ đầu tư lớn về phát triển dự án. Điều này đã giúp nâng cao chất lượng sống về các phương diện như: tiện ích, trải nghiệm, không gian sống, thiết kế…

Trong đó, thị trường cho thuê căn hộ tại Dĩ An hướng đến các chuyên gia đang làm việc ở KCN, khu chế xuất và nhiều tòa nhà văn phòng, nên vẫn giàu dư địa phát triển.

Giá trị bất động sản tăng mạnh

Property Guru Việt Nam cho biết, thị trường căn hộ Bình Dương trong 2 năm từ 2018-2020, giá đã tăng đến 68%.

Trong đó, giá BĐS tại TP. Dĩ An đang tăng mạnh, theo chuyên gia Colliers Việt Nam. Nhiều dự án hiện mở bán với giá 40 - 45 triệu đồng/m2, cao hơn từ 50 - 70% so với những dự án lân cận trước đó. Thậm chí, khu trung tâm hành chính Dĩ An chạm mức 60 - 70 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia, việc giá BĐS Dĩ An liên tục “lập đỉnh” trong những năm vừa qua là điều dễ hiểu. Điều này xuất phát từ vị trí “cửa ngõ giữa các thành phố”, sự nâng cấp cơ sở hạ tầng và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với nhiều tuyến đường nội tỉnh, quốc lộ, cao tốc, vành đai, cầu vượt....

Các dự án có đầy đủ tiện ích đang có "hấp lực" lớn đối với người mua ở thực cũng như các nhà đầu tư. Dự kiến, giá bán căn hộ tại đây vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới khi mật độ dân cư đang tăng lên nhanh chóng, quỹ đất trống, đẹp không còn nhiều.

Đáp ứng tiêu chuẩn cao từ chuyên gia

Nhận định về chất lượng căn hộ cho thuê, CBRE Việt Nam cho biết, các chủ đầu tư nên nắm bắt tâm lý của chuyên gia nước ngoài - nhóm khách hàng trọng tâm mà các dự án hướng đến. Căn hộ phải thỏa mãn được các điều kiện: gần trung tâm thương mại, khu công nghiệp, thiết kế tiêu chuẩn cao cấp, sở hữu tiện ích bài bản. Theo đó, người thuê nhà luôn chọn khu vực gần các tiện ích để thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, dự án có chất lượng dịch vụ tốt sẽ có tỉ lệ thuê tốt.

Theo một nhà đầu tư, dự án gần KCN VSIP, Việt Hương, Sóng Thần, Đồng An ghi nhận căn hộ có giá thuê phổ biến 8-9 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, các chung cư có vị trí gần đường lớn, nội thất hoàn chỉnh, có thể cho thuê mức giá trên 10 triệu đồng/tháng.

Các dự án gần TTTM luôn được khách hàng quan tâm bởi tính khan hiếm và vị trí đắt giá (Ảnh phối cảnh)

Tại khu phức hợp dự án Charm City nằm ngay ngã tư 550, chủ đầu tư cho biết block Charm Shappire đã bàn giao có tỷ suất cho thuê là 7 - 8%, tương đương 10 - 12 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ.

“Mức tỷ suất này sẽ là tham chiếu triển vọng đối với tòa tháp cao cấp cuối cùng Charm Diamond đang được giới thiệu thị trường. Đặc biệt, việc đầu tư BĐS tại nơi có vị trí trung tâm Dĩ An mang nhiều tiềm năng sinh lời”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Charm Diamond có TTTM Vincom nằm trong khuôn viên. Dự án cũng đem tới nhiều tiện ích 5 sao nhằm kiến tạo môi trường sống xanh - sạch - khỏe cho cư dân tương lai. Xu hướng này phù hợp với mô hình đang thịnh hành tại các quốc gia phát triển, khi nơi an cư, làm việc cũng là nơi thụ hưởng dịch vụ tiện ích đầy đủ. Cùng với đó, dự án có khả năng thu hút chuyên gia đến sinh sống cao nhờ đáp ứng thói quen khắt khe về nhu cầu sống hiện đại, cao cấp. Chủ đầu tư nhận định, do đó thanh khoản cho thuê dự kiến rất khả thi.

Doãn Phong