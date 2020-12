Ngày 18/12/2020, Vinhomes ra mắt The Origami Park (S6) thuộc dự án The Origami (Vinhomes Grand Park, TP.HCM). Là phân khu có vị trí “kim cương” đắt giá, The Origami Park mở ra cuộc sống xanh, an nhiên và đẳng cấp giữa lòng thành phố mới Thủ Đức.