Với sự phát triển của du lịch, Hạ Long đang vươn lên đón đầu xu hướng sống năng động và hiện đại. Nhiều dự án BĐS chất lượng đang được hình thành, đáp ứng nhu cầu về không gian sống ngày càng cao của người dân.

Tiêu chuẩn sống mới tại TP. Hạ Long

Song song với việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, Hạ Long đang dần hình thành những trung tâm mới với các dự án hướng tới nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Hạ Long đang dần hình thành những trung tâm mới với các dự án hướng tới nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân

Sự xuất hiện của các “ông lớn” địa ốc tại Hạ Long với đa dạng các loại hình BĐS đã hình thành chuẩn mực sống mới tại thành phố này. Người dân nơi đây cũng dần thay đổi tiêu chuẩn trong việc lựa chọn chốn an cư, với mong muốn được sống tại các vị trí gần trung tâm, tiện ích đồng bộ, hiện đại, môi trường sinh thái.

Cùng với đó, nhu cầu được sở hữu “ngôi nhà thứ 2” tại Hạ Long trở nên phổ biến hơn, một ngôi nhà không chỉ là nơi nghỉ dưỡng thảnh thơi mỗi dịp nghỉ lễ, ngày cuối tuần mà còn là kênh đầu tư có giá trị lâu dài hoặc làm tài sản để lại cho con cháu.

Bắt kịp “khẩu vị” của khách hàng, The Ruby Hạ Long do MBLand phát triển đã đón đầu xu hướng sống mới của tầng lớp cư dân thời thượng tại Hạ Long và các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Được định vị là dự án căn hộ cao cấp tại Hạ Long, The Ruby Hạ Long mong muốn nâng tầm chất sống mới cho cộng đồng.

Nơi hội tụ cư dân thời thượng

The Ruby Hạ Long nằm tại vị trí vàng trên đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh với mặt tiền hướng Vịnh, sau lưng là công viên xanh. Dự án được bố trí 2 tòa tháp, thiết kế hình cánh cung mở, vươn mình đón làn gió tươi mát và vượng khí từ biển thổi vào.

Với chủ trương quy hoạch không gian thấp tầng, từ tổ ấm của mình, cư dân The Ruby Hạ Long có thể phóng tầm mắt ra ngoài, quan sát cảnh quan hùng vĩ của thiên nhiên bên Vịnh di sản. Thiết kế đặc trưng của tòa căn hộ còn giúp thu trọn vẻ đẹp của biển trời Hạ Long, mang ánh sáng và gió biển ngập tràn không gian sống, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống như nghỉ dưỡng của cư dân.

Là sản phẩm mang tâm huyết của MBLand, The Ruby Hạ Long được định hình tiêu chuẩn sống cao cấp cùng hệ thống tiện ích cảnh quan hiện đại, được thiết kế bởi West Green Design (Canada), đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách toàn diện.

Hơn 45 tiện ích đẳng cấp được bố trí bên trong nội khu dự án, nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân, từ những khu vườn trên tầng thượng mang thiên nhiên đến gần con người, đài thiên văn giúp quan sát toàn cảnh thành phố sầm uất hay bể bơi vô cực giúp tinh thần thư thái mỗi khi ngâm mình trong làn nước mát.

Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích như bãi đỗ xe thông minh, khu dạo bộ, vườn dưỡng sinh, khu vui chơi trẻ em, giúp các thế hệ khi lựa chọn sống tại The Ruby Hạ Long được đáp ứng tối đa nhu cầu.

Bể bơi vô cực giúp cư dân vừa thả mình trong làn nước mát, vừa ngắm mặt trời lúc bình minh hay hoàng hôn trên biển

Sức hút của dự án The Ruby Hạ Long không chỉ ở nội khu dự án, cư dân tại đây có thể nhanh chóng tiếp cận với hệ thống tiện ích ngoại khu chỉ với vài phút di chuyển, như: chợ Hạ Long, trung tâm thương mại, bệnh viện, siêu thị, trường học...

Đa năng với thiết kế căn hộ +1

Không chỉ có lợi thế về tiện ích, kiến trúc tổng thể của dự án, tại The Ruby Hạ Long, khái niệm căn hộ +1 chính là điểm cộng. Căn hộ +1 là không gian mà gia chủ có thể tùy biến sáng tạo thành điểm đến của bạn bè, người thân khi tới chơi cần nghỉ lại, hay thiết kế thành phòng làm việc yên tĩnh.

Lựa chọn loại căn hộ này, chủ nhân có thể tối ưu được tính ứng dụng của ngôi nhà. Từng không gian được được thiết kế vuông vức, khoa học, giúp tổng thể trở nên gọn gàng hơn.

Cách bố trí tham khảo không gian + 1 trong căn 1PN+1

Nhờ thiết kế +1, không gian căn hộ rộng hơn nhiều so với diện tích thực, đáp ứng tiêu chí “ở rộng, sống sang" của cư dân. Hơn nữa, các căn hộ tại dự án có diện tích đa dạng, với thiết kế từ căn hộ studio đến căn hộ 3PN+1, phù hợp cho từng nhu cầu như chốn về nghỉ dưỡng ngắn ngày hay là nơi an cư của gia đình đa thế hệ.

Tiên phong trong việc tạo ra các giá trị mới khác biệt, bền vững cho xã hội, MBLand đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường BĐS khi xây dựng hàng loạt công trình tiêu biểu. Với The Ruby Hạ Long, một lần nữa người dân Hạ Long được trải nghiệm một cuộc sống hiện đại, tiện nghi, đồng thời, hưởng thụ giá trị sống khác biệt đến từ cộng đồng thịnh vượng.

Thông tin liên hệ: Hotline: 1900 988 996 Website: www.therubyhalong.com.vn Đơn vị phát triển dự án: MBLand Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH Phát triển & Kinh doanh BĐS Weland Đại lý phân phối: Liên Minh Nhật Minh Land - MLAND Miền Bắc, VHS Group, Homes Real Estate, Four Home, Liên minh MGLand - VHomes, Duyên Hải Land, Hải Phát Land, Liên Minh Tland - Á Đông.

Doãn Phong