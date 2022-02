Thị trường mua bán và cho thuê BĐS đang có nhiều tín hiệu hồi phục khả quan khi "hộ chiếu vắc xin” dần trở nên phổ biến, những đô thị cao cấp tiêu chuẩn quốc tế sẽ trở thành “điểm đến vàng” cho cộng đồng ngoại quốc tại Hà Nội.

Thị trường cho thuê dần cải thiện

5 căn hộ của chị Kim Huệ không căn nào rơi vào tình trạng “trống phòng” trong năm 2021 vừa qua, dù khách thuê đều là người nước ngoài. Chị chia sẻ: “Khách ký hợp đồng với tôi chủ yếu làm việc tại các công trình trọng điểm của Thủ đô. Dù dịch bệnh căng thẳng, có những lúc giãn cách kéo dài với quy định nghiêm ngặt thì họ vẫn được tạo điều kiện nhập cảnh”. Do đó, việc kinh doanh của chị Huệ được duy trì đều đặn, doanh thu không bị sụt giảm.

Với các doanh nghiệp, áp lực lớn hơn nhiều nhưng mọi chuyện đang dần sáng trở lại. Công ty môi giới và cho thuê căn hộ của anh Phan Đinh Tùng 2 năm qua đã phải “vật lộn” với đủ thứ chi phí để duy trì hoạt động. “Nhóm khách hàng lao động nước ngoài thanh toán liền lúc 6 tháng tiền nhà, sử dụng đồ đạc cẩn thận, tỉ lệ khấu hao thấp, đảm bảo tỉ suất lợi nhuận gần 10%/ tháng. Do đó, tôi vẫn luôn kỳ vọng vào thị trường, khó khăn đang qua đi, sự sôi động đang trở lại” - anh Tùng nói.

Nhân tố tạo nên niềm tin cho các nhân viên kinh doanh bất động sản như anh Tùng chính là sự thay đổi chiến lược từ “zero Covid” sang “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh”. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong nước, Việt Nam cũng công nhận hộ chiếu vắc xin của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo việc đi lại bình thường giữa các quốc gia trong tương lai gần.

Vinhomes Smart City được ví như thỏi nam châm hút dòng cư dân quốc tế dịch chuyển về phía tây Hà Nội một cách mạnh mẽ

Là 1 trong 3 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, Hà Nội sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của lao động nước ngoài trong giai đoạn “bình thường mới”. Lúc cao điểm, hơn 2 vạn người tới từ nhiều quốc gia trên thế giới đổ về đây để tìm kiếm cơ hội việc làm mà phần lớn số này là các chuyên gia, quản lý, lao động có trình độ kỹ thuật.

“Với thu nhập cao, họ luôn đặt ra đòi hỏi khắt khe về nơi an cư. Thay vì tìm tới các khu phố Tây như trước đây, nhiều người đang dần chuyển vào các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, nơi có hệ thống tiện ích đa dạng mà lại đảm bảo được an ninh, an toàn. Phía tây Hà Nội đang khá hút khách mà Vinhomes Smart City là lựa chọn hàng đầu”, anh Phan Đinh Tùng khẳng định.

Vinhomes Smart City được “chọn mặt, gửi vàng”

Một khảo sát vừa được chuyên trang batdongsan.com.vn thực hiện cho thấy, dịch bệnh đã tạo ra những nhu cầu mới với người mua nhà. Theo đó, 40% số người tham gia khảo sát gia tăng nhu cầu đối với khu vực ít đông đúc hoặc ngoại thành. Đặc biệt, gần 60% ưu tiên lựa chọn môi trường sống xanh, gần các tiện ích giao thông công cộng... Xét về các tiêu chí này, Vinhomes Smart City ở phía Tây Hà Nội là một trong những dự án hội đủ các điều kiện “tất cả trong một”.

Vinhomes Smart City là một trong các dự án sở hữu không gian xanh lớn, được ví như “lá phổi xanh” của khu vực phía tây Hà Nội

Với mật độ xây dựng chỉ 14,7%, chủ đầu tư đã dành phần lớn diện tích cho cây xanh và mặt nước. Bộ ba công viên Central Park, Sportia Park và Zen Park rộng hơn 16ha được ví như “lá phổi xanh” lớn phía Tây Hà Nội. Đây cũng chính là không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho cư dân với những tạo hình đẹp mắt giữa không gian trong lành, tinh khiết.

Đặc biệt, Vinhomes Smart City còn làm thay đổi cuộc sống của cư dân nhờ khả năng kích thích tinh thần vận động mỗi ngày. Trong đó, nổi bật là Central Park với danh hiệu “công viên trung tâm đa dạng chủ đề thể thao nhất Việt Nam" - nơi mọi người đều có thể tìm thấy năng lượng tích cực trong công viên golf mini, công viên khiêu vũ, khu chèo thuyền Kayak hay công viên cờ vua, hồ câu cá thư giãn…

Vinhomes Smart City cũng sở hữu 163 sân tập thể thao với đầy đủ bộ môn như tennis, bóng rổ, cầu lông hay bóng bàn… giúp cư dân khởi đầu cuộc sống năng động, khỏe mạnh. Theo khuyến cáo của WHO, vận động thể chất nhẹ nhàng từ 150 phút/tuần hoặc vận động thể lực mạnh 75 phút/tuần sẽ giúp phòng tránh nguy cơ mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Gia nhập cộng đồng cư dân ở Vinhomes Smart City là khởi đầu cho một cuộc sống năng động, khỏe mạnh

Vinhomes Smart City còn đắt giá bởi sự đa dạng bản sắc văn hóa ở từng phân khu, tạo cảm giác như được “về nhà” cho cư dân quốc tế. Khu đô thị là mái nhà chung của khoảng 2 vạn người, tới từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây cũng là điểm thu hút với nhiều gia đình người Việt, với mong muốn con cái có hành trang hội nhập toàn cầu ngay từ nơi an cư, giữa một cộng đồng quốc tế đa sắc.

Bao quanh cuộc sống của cư dân là hệ sinh thái đẳng cấp của tập đoàn Vingroup với “thiên đường mua sắm, giải trí” Vincom Mega Mall; bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường mầm non và liên cấp Vinschool, hệ thống xe bus điện Vinbus. Sở hữu nhiều mảnh ghép đắt giá, không khó hiểu vì sao Vinhomes Smart City liên tục đứng đầu bảng danh sách các dự án được săn tìm ở phía tây Hà Nội.

Thế Định