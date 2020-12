Năm 2020, dù thị trường BĐS Long An chưa có nhiều đột phá, nhưng được đón nhận nhiều thông tin đầu tư về hạ tầng, kỳ vọng trở thành tâm điểm đầu tư trong 5 năm tới.

Hạ tầng mở lối phát triển vùng

Xét về tiềm năng, so với Bình Dương, Đồng Nai thì tỉnh Long An vẫn dồi dào về cả quỹ đất lẫn giá BĐS. Bên cạnh đó, Long An cũng có cảng biển và khu công nghiệp. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa được khai thác và đầu tư hiệu quả. Dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực để xây dựng hạ tầng giao thông nhưng chưa thể đáp ứng được nhu cầu di chuyển cũng như thúc đẩy tiềm năng kinh tế vùng.

Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải Long An mới đây đã đưa ra thông tin dự kiến năm 2021 sẽ khởi công xây dựng 3 cầu trên trục động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang. Thời gian hoàn thành sau 5 năm, vốn đầu tư từ Ngân sách Trung ương, tỉnh và các nguồn khác.

Sau khi hoàn thành, 3 cầu kết nối đường tỉnh 827E, hình thành tuyến giao thông xuyên suốt từ TP.HCM đến Tiền Giang, tăng trường kết nối giao thông giữa các tỉnh miền Tây với TP.HCM và ngược lại.

Đây được xem là dự án giao thông tạo động lực để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, hút vốn đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển tỉnh Long An và các địa phương lân cận trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Cùng với 3 dự án trên, Long An đang đầu tư nâng cấp, mở rộng 7 tuyến đường nối TP.HCM, tổng kinh phí 24.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Ngoài ra, tuyến cao tốc Mộc Bài - TP.HCM cũng đang được đẩy mạnh nhằm đảm bảo sớm triển khai. Tuyến cao tốc này có điểm đầu giao với đường Vành đai 3, điểm cuối tại Khu kinh tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, có chiều dài 53km. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sau khi hoàn thành sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tăng năng lực khai thác tuyến đường liên vận quốc tế nối TP.HCM với Campuchia. Công trình cũng phá thế độc đạo, tạo tuyến đường mới kết nối TP.HCM - Tây Ninh và giúp giảm tải quốc lộ 22.

Có thể thấy, tiềm năng mở thêm cho thị trường BĐS Long An trong vòng 5 năm tới là rất lớn, cả về BĐS và những ngành nghề khác đi cùng.

“Đón sóng” đầu tư khu đô thị khép kín

Các chuyên gia nhận định, tỉnh Long An là một trong những thị trường BĐS vùng ven còn nhiều dư địa để phát triển, so với các tỉnh vùng ven khác, Long An hoàn toàn không lép vế về lợi thế vùng, từ vị trí cho đến tiện ích phát triển kinh tế như: cảng biển, cửa khẩu…

Long An cũng là tỉnh có mật độ dân số đông thứ 15 trên toàn quốc. Trong đó, thành phố trực thuộc tỉnh là TP Tân An cũng được đánh giá là thành phố trẻ có tiềm lực phát triển mạnh mẽ.

Dù là tỉnh sở hữu nhiều lợi thế phát triển, nhưng hiện nay vẫn còn gặp khó khăn ở việc kêu gọi vốn đầu tư. Theo đó, đến nay toàn tỉnh có một số doanh nghiệp nổi bật đầu tư phát triển các dự án BĐS nhằm thay đổi diện mạo, đồng thời cung ứng nhu cầu nhà ở mới. Từ khảo sát của kênh batdongsan.com, nhu cầu tìm kiếm nhà ở tại Long An vẫn tăng mạnh dù năm 2020 thị trường chịu tác động lớn từ dịch Covid-19.

Khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển tại TP Tân An

Trước xu hướng thịnh hành sống tại các khu đô thị khép kín với nhiều tiện ích đồng bộ, Trần Anh Group, một trong những tập đoàn phát triển nhiều dự án tại Long An đã nhanh chóng đưa ra thị trường nhiều khu đô thị hiện đại và thu hút đông đảo dân cư về sinh sống.

Đơn cử tại TP Tân An, nằm đối diện trung tâm hành chính của tỉnh, khu đô thị La Villa Green City được Trần Anh Group phát triển theo tiêu chuẩn của một khu đô thị với tổ hợp tiện ích rộng lớn, từ công viên cây xanh được chia thành nhiều cụm công viên lớn, nhỏ; hồ bơi; sân thể thao; phòng gym; công viên ven sông với những biểu tượng bắt mắt… Sản phẩm chủ yếu của La Villa Green City là nhà phố và biệt thự, không gian sống phù hợp với nhiều đối tượng từ gia đình trẻ đến gia đình đa thế hệ…

Tại hội thảo về “Phát triển thị trường BĐS nhà ở minh bạch, bền vững thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" mới đây, một chuyên gia đã cho biết, với tỷ lệ dân số đô thị hiện khoảng 40% và tăng lên 45% vào năm 2030 đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70m2 nhà ở đô thị.

Với việc đi trước đón đầu, phát triển và xây dựng bài bản những khu đô thị lớn, dự án La Villa Green City được kỳ vọng là sự lựa chọn hoàn hảo cho cư dân tại Long An cũng như nhà đầu tư các khu vực lân cận.

