Trong dịch Covid-19, thị trường BĐS định hình rõ ràng hơn nhu cầu thực của khách hàng, các sản phẩm hướng tới chất lượng không gian sống, tốt cho sức khỏe được xem là điểm mấu chốt để khách hàng lựa chọn.

Thị trường chậm lại nhưng là điều cần thiết

Hơn 2 tháng qua, cả thế giới quay cuồng với đại dịch Covid-19. Tại Việt Nam, giới chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn nền kinh tế có thể sẽ chịu một số tác động, suy giảm ở một số ngành nghề bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, về dài hạn, sự nỗ lực, đồng lòng và quyết tâm chống dịch của người Việt Nam đang tạo ấn tượng mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế. Nếu thành công trong việc khống chế và kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam sẽ trở thành điểm dừng chân lý tưởng của các doanh nghiệp nước ngoài và đón nhận lượng vốn FDI đổ về lớn, nhất là trong lĩnh vực du lịch và bất động sản.

Đặc biệt, với những chính sách hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước và chương trình kích cầu của các đơn vị phát triển kinh doanh, thị trường BĐS vẫn nhìn thấy tương lai tươi sáng khi nhu cầu sở hữu bất động sản thực vẫn rất lớn. Đây sẽ là giai đoạn dành cho những khách hàng có tầm nhìn dài hạn, với cơ hội tiếp cận các dự án tốt.

Không chỉ nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, trong dịch Covid -19 thị trường BĐS định hình rõ ràng hơn nhu cầu thực của khách hàng, hướng sâu hơn vào chất lượng sản phẩm với không gian sống xanh và thông thoáng, đảm bảo sức khỏe cho khách hàng. Do đó, từ giai đoạn này về sau, những dự án hiện hữu, sở hữu không gian sống trong lành sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Cơ hội cho những dự án có không gian xanh, pháp lý hoàn thiện

Nằm trong tổng thể KĐT Đông Tăng Long, quận 9, phân khu Đông Tăng Long - An Lộc đã khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để duy trì tiến độ xây dựng khẩn trương, đảm bảo an toàn trong thời gian qua. Hiện, các căn nhà tại đây đã hoàn thiện mặt ngoài, chuẩn bị bàn giao vào quý IV/2020.

Phân khu Đông Tăng Long - An Lộc nổi bật nhìn từ trên cao.

Tại Đông Tăng Long - An Lộc, chất lượng không gian sống được đề cao, mỗi căn nhà đều được thiết kế đảm bảo thông gió, ưu tiên không gian xanh với nhiều cây xanh bao quanh khuôn viên, tạo cảm giác thoải mái cho người ở.

Xung quanh mỗi căn nhà là hệ thống tiện ích ngoại khu với 7 ha hồ điều hòa, 13 ốc đảo công viên, bao quanh bởi 18 công trình nội khu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, sân chơi thể thao...

Đông Tăng Long - An Lộc được xem là đủ xa để tách biệt phố thị chật chội, ồn ào nhưng vẫn đủ gần để cư dân có thể tiếp cận các điểm đến lân cận một cách nhanh chóng, dễ dàng. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 2 phút đi xe để kết nối với trung tâm hành chính quận 9, 15 phút với khu trung tâm quận 1, Thủ Thiêm, 30 phút tới sân bay Long Thành.

Ngoài ra, các tuyến đường huyết mạch và hiện đại đang hình thành, trong tương lai sẽ giúp cho việc giao thông càng thuận tiện hơn, giá trị bất động sản gia tăng. Có thể kể đến tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đường Vành đai 2 kết nối quận 9 đến các khu vực khác của TP.HCM, đường Vành đai 3 kết nối khu vực này với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Giới chuyên gia cho rằng, sau đại dịch, thị trường BĐS sẽ có sự vươn mình mạnh mẽ. Theo đó, những sản phẩm bất động sản tích hợp nhiều ưu điểm về hạ tầng, tiện ích, không gian xanh và pháp lý hoàn chỉnh như Đông Tăng Long - An Lộc sẽ có giá trị cao trên thị trường, là cơ hội đầu tư cho khách hàng.

Hiện nay, các căn nhà phố và biệt thự vườn tại phân khu Đông Tăng Long - An Lộc đang có mức giá từ 5,5 tỷ bao gồm VAT/căn nhà phố và 7,9 tỷ bao gồm VAT/căn biệt thự. Để biết thêm chi tiết liên hệ: Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản TLH Hotline: 0906 77 66 88 Website: www.dongtanglonganloc.vn

