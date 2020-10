Dự án công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An đang thu hút sự quan tâm của khách hàng với chương trình tặng gói bảo hiểm trị giá tối thiểu 5 tỷ đồng và chính sách trả chậm lên đến 50 năm.

Hoa viên Bình An gây chú ý trên thị trường với vị trí đắc địa, cảnh quan đẹp và dịch vụ tốt. Không ít khách hàng sẵn sàng chi tiền để đầu tư mộ phần như một món quà báo hiếu cho đấng sinh thành.

Vị trí đẹp của Hoa viên Bình An.

Dự án tọa lạc tại xã Bình An, huyện Long Thành - nơi trong tương lai sẽ phát triển đồng bộ cùng sân bay quốc tế Long Thành để trở thành một khu đô thị sầm uất.

Hoa viên Bình An có tiềm năng là nguồn cung mạnh cho nhu cầu tiêu thụ BĐS công viên nghĩa trang trong khu vực và TP.HCM. Việc di chuyển từ dự án đến TP.HCM ngày càng thuận tiện, khi chỉ mất 30 - 40 phút qua các tuyến quốc lộ hoặc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án được công nhận là thành viên của Tổ chức quản trang quốc tế NFDA, có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ. Mọi mộ phần tại dự án luôn được chăm sóc chuyên nghiệp và chu đáo. Chủ đầu tư sử dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và hệ thống hỏa táng không khói, không mùi, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

Hoa viên Bình An sở hữu quang cảnh xanh mát, thanh bình.

Với hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, Hoa viên Bình An còn sở hữu những công trình có tính mỹ quan cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: tượng Phật Thích Ca cao 18m, các công trình đền, chùa và thiên nhiên xanh mát với bóng cây Sala, hồ cá Koi, suối Thanh Long…

Kỷ niệm 5 năm thành lập, chủ đầu tư Hoa Viên Bình An mở bán phân khu đẹp nhất dự án liền kề chùa Vĩnh Nghiêm với chương trình ưu đãi hấp dẫn: tặng kèm gói bảo hiểm trị giá tối thiểu 5 tỷ đồng cho mỗi sản phẩm và chính sách trả chậm lên đến 50 năm.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn của Hoa viên Bình An.

Bà Đinh Thị Ngọc Sương - GĐ Kinh doanh Hoa viên Bình An chia sẻ: “Chúng tôi hiểu được niềm tin của khách hàng dành cho Hoa viên Bình An và luôn đặt sự hài lòng của họ làm mục tiêu hướng đến. Việc sở hữu một nơi an nghỉ được chăm sóc chu đáo, bao quanh bởi cảnh quan thanh bình là ước nguyện của nhiều bậc cao niên. Và thế hệ con cháu cũng mong muốn mua được một mộ phần như vậy cho đấng sinh thành.

Với chính sách trả chậm 50 năm, chúng tôi muốn tạo thêm điều kiện để khách hàng gặp khó khăn tài chính có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm hơn. Đồng thời, gói bảo hiểm mệnh giá 5 tỷ đồng cũng là yếu tố đặc biệt giúp cho khách hàng loại trừ nỗi lo về tài chính khi mua sản phẩm tại Hoa viên Bình An”.

Đẳng cấp quốc tế sẽ tạo nên sự khách biệt cho Hoa Viên Bình An.

