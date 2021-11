Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI) vừa phát hành thành công gói trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có giá trị 690 tỷ đồng cho quỹ VIAC Limited Partnership - đơn vị đầu tư trực thuộc Vietnam Oman Investments (VOI).

Gói trái phiếu có thời hạn 3 năm với tài sản đảm bảo là 22,5 triệu cổ phiếu VPI. Số trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của Văn Phú - Invest hoặc được tổ chức phát hành mua lại vào ngày đáo hạn.

Theo thông tin từ Văn Phú - Invest, số vốn huy động qua đợt phát hành trái phiếu này sẽ được sử dụng để đầu tư tăng nguồn vốn chủ sở hữu đối ứng và bổ sung vốn cho phần tham gia của Văn Phú - Invest cho 2 dự án trọng điểm trong 3 năm tới gồm: Dự án Phong Phú Riverside và Hà Phú Riverside tại Nhơn Trạch, Đồng Nai (khoảng 453 tỷ đồng); Dự án BT Sài Gòn (khoảng 100 tỷ đồng).

“Các dự án này sẽ đóng góp lớn vào quỹ đất năm 2022 và 2023 tại thị trường phía Nam của doanh nghiệp. Số còn lại dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của đơn vị”, lãnh đạo Văn Phú - Invest cho biết.

Khách sạn Oakwood Residence Hà Nội của Văn Phú - Invest được vận hành bởi tập đoàn Oakwood Residence

Hiện kết quả kinh doanh sơ bộ trong 9 tháng đầu năm 2021 của Văn Phú - Invest cũng cho thấy những tín hiệu tích cực khi doanh thu và lợi nhuận luỹ kế lần lượt đạt 639,9 tỷ đồng và 106,9 tỷ đồng. Các chỉ số thể hiện thanh khoản của doanh nghiệp là hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt ở mức 1,37 và 0,84 trong quý III/2021. Còn chỉ số thể hiện hiệu quả hoạt động là vòng quay hàng tồn kho ở mức 0,59.

Về triển vọng tăng trưởng, lãnh đạo Văn Phú - Invest cho biết, dự kiến quý IV/2021 sẽ là “điểm rơi” lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp khi dự án The Terra - An Hưng bàn giao.

“Việc bàn giao phần cao tầng của dự án The Terra - An Hưng dự kiến giúp doanh nghiệp ghi nhận khoảng 2.000 tỷ đồng doanh thu trong quý IV/2021. Qua đó, giúp doanh nghiệp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021. Hiện doanh nghiệp đã ghi nhận hơn 2.015 tỷ đồng tại khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tính tới cuối quý III/2021, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước nhờ số thu từ dự án An Hưng”, lãnh đạo Văn Phú - Invest cho biết.

Grandeur Palace - Giảng Võ là dự án hạng sang của Văn Phú - Invest tọa lạc tại trung tâm TP. Hà Nội

Ngoài ra, đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, trọng tâm đầu tư của Văn Phú - Invest trong năm tới có dự án Vlasta - Sầm Sơn với quy mô 28,4ha bao gồm các sản phẩm liền kề, biệt thự, shophouse dự kiến mở bán quý I/2022 và dự án Khu đô thị mới Cồn Khương tại Cần Thơ với quy mô 53,3ha gồm các sản phẩm biệt thự đơn lập cao cấp, liền kề... dự kiến mở bán vào quý I/2023.

Về phía Vietnam Oman Investments, quỹ đặt kỳ vọng vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường BĐS Việt Nam nói riêng trong thời gian tới. Đồng thời, quỹ cũng tin tưởng vào năng lực của chủ đầu tư Văn Phú - Invest.

Quỹ Vietnam Oman Investments (VOI) thành lập từ năm 2009, là liên doanh giữa Ủy ban Đầu tư Vương quốc Oman (Oman Investment Authority) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước Việt Nam (SCIC). Quy mô vốn của quỹ ban đầu là 100 triệu USD, sau đó tăng lên 200 triệu USD vào năm 2014. Sau 12 năm hoạt động tại Việt Nam, quỹ VOI đã thực hiện giải ngân gần 300 triệu USD, tập trung vào các ngành có lợi thế cạnh tranh và đóng góp cho sự phát triển bền vững lâu dài của nền kinh tế Việt Nam như hạ tầng, điện, nước, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và bất động sản. Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của quỹ này vào Việt Nam là dự án Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Long An, Việt Nam - một trong những nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên của tỉnh Long An có công suất thiết kế 40,6 MWp với 123.000 tấm pin năng lượng mặt trời. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.000 tỷ đồng.

Doãn Phong