CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HOSE: VPI) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2020 với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 32% so cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VPI đã dương trở lại và dư nợ vay ngân hàng giảm.

Dự án The Terra - An Hưng đang được Văn Phú - Invest triển khai

Cụ thể, trong quý II/2020, doanh thu thuần của VPI xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt gần 470 tỷ đồng. Song, giá vốn hàng bán lại giảm đến 18%, kéo theo đó lãi gộp đạt gần 161 tỷ, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lãi gộp quý II/2020 đạt trên 34%, cải thiện đáng kể so với con số hơn 20% của cùng kỳ năm trước.

Kết quả là VPI ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 26 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm 2019. Theo VPI, kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý vừa qua là nhờ Công ty thực hiện ghi nhận doanh thu từ dự án The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam, dự án khu căn hộ dịch vụ khách sạn Hồ Tây Oakwood Residence Hanoi và dự án Grandeur Palace - Giảng Võ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, VPI đạt doanh thu 549 tỷ và lợi nhuận sau thuế 28.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 39% so với nửa đầu năm 2019.

Đi kèm kết quả kinh doanh khả quan, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VPI cũng dương trở lại trong 6 tháng đầu năm, khi đạt 421 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2020, sức khỏe tài chính của VPI có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Theo đó, VPI vẫn duy trì lượng tiền mặt và tương đương tiền trên 624 tỷ đồng, giảm nhẹ giá trị hàng tồn kho.

Cùng với đó, nợ vay của VPI cũng đã giảm hơn 473 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức giảm hơn 11%. Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế nói chung đang đối mặt với tương lai đầy bất định trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ tại Hà Nội của chủ đầu tư VPI

Một điểm đáng chú ý nữa là VPI cũng ghi nhận khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 1,100 tỷ đồng, tăng đến 71% so với đầu năm. Đây là số tiền mà khách hàng mua nhà tại các dự án The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam và dự án Grandeur Palace - Giảng Võ.

Trong quý II/2020, VPI mở bán tòa V1 tại dự án The Terra - An Hưng, tiếp tục duy trì hoạt động bán hàng tại dự án Grandeur Palace - Giảng Võ. Trong 6 tháng, VPI đã bán được 439 sản phẩm gồm cả cao tầng và thấp tầng từ các dự án. Đáng chú ý, trong bối cảnh kinh doanh bất động sản trầm lắng do dịch bệnh, dự án The Terra - An Hưng vẫn tạo được sức hút lớn tại thị trường Hà Nội. Trong vòng chưa đầy một năm, chủ đầu tư đã bán được 958 căn trên tổng số 1.328 căn chung cư và 162 căn trên tổng số 166 căn thấp tầng của dự án The Terra - An Hưng.

Về công tác mở rộng đầu tư tại các tỉnh thành, dự án Cồn Khương nằm ở vị trí đắc địa của quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ do Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư có quy mô 51 ha và tổng mức đầu tư dự kiến 4.900 tỷ đồng đã có quy hoạch 1/500 và sẽ được khởi công vào đầu năm 2021. Đây được xem là dự án trọng điểm trong thời gian tới của Văn Phú - Invest, được doanh nghiệp dành nhiều nguồn lực đầu tư.

Sanh Tín