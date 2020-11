Với mức chi trả ban đầu chỉ từ 168 triệu đồng, các gia đình có thể đón cuộc sống mới trong mơ ngay trước thềm năm mới tại căn hộ hiện đại Sapphire 1 và Sapphire 2 - Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Thị trường bất động sản sôi động những tháng cuối năm

Theo đánh giá của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, trong quý III/2020, lượng cung mới chào bán quý III/2020 tăng 1,21 lần so với quý I/2020 và 1,23 lần so với quý II/2020; nhưng lượng giao dịch từ các sản phẩm mới chào bán tăng khoảng 3,54 lần so với quý I/2020 và 1,43 lần so với quý II/2020.

Cuối năm cũng là thời điểm nhiều ngân hàng sẵn sàng mời gọi bằng chính sách hỗ trợ khoản vay siêu hấp dẫn với lãi suất thấp cũng như các chủ đầu tư dự án tung ra nhiều ưu đãi để mở rộng cơ hội cho khách hàng mua nhà. Đặc biệt, một số dự án sẵn sàng bàn giao nhưng khách mua hàng vẫn được hưỡng những ưu đãi lãi suất cực kỳ hấp dẫn.

Điểm mặt một trong số những cái tên đang được “chọn mặt gửi vàng” nhiều nhất tại thị trường phía tây Thủ đô là Đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội), với 2 phân khu Sapphire 1, Sapphire 2 đã đi vào bàn giao.

“Mừng tân gia, đón tân niên” với ưu đãi “3 nhất”

Nằm trên trục giao thông huyết mạch - Đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn, Vinhomes Smart City là dự án hiếm hoi sở hữu quy mô “khủng”, lên tới 280ha trong không gian “tấc đất tấc vàng” của đô thị chật hẹp. “Thành phố quốc tế” này được đầu tư cảnh quan độc đáo với bộ ba công viên liên hoàn: công viên thể thao Sportia Park, công viên trung tâm Central Park và công viên phong cách Nhật Bản Zen Park.

Không gian vườn Nhật tại Vinhomes Smart City rộng tới 6ha với các điểm nhấn đậm chất Nhật Bản: hồ cá Koi, con đường đèn lồng, thác đá cao gần 20m nhập nguyên khối từ Nhật Bản…

Bên cạnh vị trí giao thông hoàng kim, cảnh quan quy mô, không thể bỏ qua là hạ tầng tiện ích vượt trội, cũng là lợi thế đi đầu trên thị trường của Vinhomes. Tại đây, cư dân được hưởng trọn vẹn trải nghiệm sống tiện nghi trong một bước chân từ hệ thống Mầm non & Phổ thông liên cấp Vinschool, các điểm trường công - tư trong quần thể, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec với sân đỗ trực thăng và phòng tổng thống đặc biệt, TTTM Vincom Mega Mall lớn bậc nhất cả nước, khu shop Downtown sầm uất hay các shop dưới chân tòa căn hộ thuận tiện.

Cộng gộp cùng những lợi thế hoàn hảo trên, chính sách hỗ trợ tài chính “3 nhất”: giá tốt nhất, hỗ trợ tài chính tốt nhất, chỉ có duy nhất tại Sapphire 1&2 đã chinh phục những khách hàng có mong muốn đón Tết tại nhà mới nhưng còn lăn tăn về vấn đề tài chính.

Cơ hội đón “tân niên” trong căn hộ cao cấp tại đô thị lõi phía tây Thủ đô - Vinhomes Smart City với ưu đãi “3 nhất”

Cụ thể, áp dụng duy nhất tại hai phân khu đã sẵn sàng đón chủ nhân về ở Sapphire 1 và Sapphire 2, khách hàng sẽ được hỗ trợ tài chính tốt nhất, cho vay đến 80% giá trị căn hộ. Đồng thời, với mức chi trả ban đầu tốt nhất chỉ từ 168 triệu (tương đương 15% giá trị căn hộ), những người trẻ thành đạt, tự lập có thể đón một khởi đầu mới tại căn hộ hiện đại. Các gia đình có thể đón cuộc sống mới trong mơ ngay trước thềm năm mới tại căn hộ đa năng 2 phòng ngủ tối ưu diện tích, tọa lạc tại trung tâm phía tây Thủ đô năng động.

Tổ hợp sân thể thao đa dạng: sân tennis, sân cầu lông, sân tập bóng rổ, bóng bàn...tại nội khu Sapphire 2 là lựa chọn lý tưởng cho những cư dân năng động

Tại đây, các cảnh quan và tiện ích nội khu bậc nhất: bể bơi ngoài trời lên tới 1.000m2, sân thể thao, sân chơi trẻ em, vườn dạo bộ, khu shop thương mại dịch vụ đã được hoàn thiện. Cộng đồng cư dân văn minh, sầm uất đang sinh sống cùng với thủ tục bàn giao nhanh chóng đã sẵn sàng chào đón cư dân về ở ngay trong tháng 11.

Minh Tuấn