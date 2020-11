Sau dịch Covid-19, Việt Nam được Condé Nast Traveler - Tạp chí du lịch của Mỹ bình chọn là một trong 20 điểm đến được yêu thích nhất năm 2020. Thu hút khách du lịch là yếu tố giúp phân khúc BĐS nghỉ dưỡng giữ lợi thế dài hạn.

Ngành du lịch phục hồi, BĐS nghỉ dưỡng khởi sắc

Ngành du lịch Việt Nam đang có những bước phục hồi nhờ chương trình kích cầu du lịch nội địa lần hai được Tổng cục Du lịch phát động, giải toả “cơn khát” du lịch của người dân trong nhiều tháng nay.

Theo thống kê và báo cáo của CBRE, nếu như trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, người Việt Nam có xu hướng đi du lịch nước ngoài hoặc chọn những nơi đông đúc thì sau khi dịch bệnh xuất hiện, xu hướng du lịch đã thay đổi, ưu tiên du lịch trong nước. Khách du lịch nội địa chính là “chiếc phao” của ngành du lịch và được kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi thị trường, bù đắp vào sự sụt giảm của lượng khách quốc tế trong năm 2020.

Bên cạnh đó, ngày 6/10, tạp chí danh tiếng của Mỹ công bố kết quả giải thưởng Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards năm 2020. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 9 trong 20 quốc gia là điểm đến được yêu thích nhất thế giới. Đây là giải thưởng uy tín về du lịch trên toàn cầu, được bình chọn bởi độc giả của tạp chí nổi tiếng này.

Kết quả của cuộc bình chọn đã dự báo cho những cơ hội, ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế trên toàn cầu, Việt Nam sẽ thu hút sự trở lại của đông đảo khách du lịch quốc tế.

BĐS nghỉ dưỡng vẫn giữ ưu thế trong dài hạn

Dù dịch bệnh được kiểm soát, nhưng du lịch an toàn vẫn là yếu tố được du khách ưu tiên hàng đầu. Các khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao có ưu điểm biệt lập, đảm bảo an toàn, đồng thời làm thỏa mãn “cơn khát” du lịch sau thời gian bị “kìm hãm” bởi dịch bệnh đã trở thành sự lựa chọn của phần lớn du khách. Sau những khó khăn do dịch bệnh gây ra, BĐS nghỉ dưỡng vẫn là phân khúc sở hữu nhiều ưu thế để dễ dàng phục hồi trên thị trường.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra lần đầu tiên, nhiều nhà đầu tư dè chừng xuống tiền sở hữu BĐS nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau một thời gian giãn cách xã hội, dịch bệnh được kiểm soát, du lịch nội địa nhanh chóng hồi phục, khách du lịch ngay lập tức thực hiện những kế hoạch du lịch đã từng phải gác lại. Đây là lý do giúp BĐS nghỉ dưỡng nhanh chóng khởi sắc.

Ocean Luxury Villa thuộc Khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort Cam Ranh

Theo quan điểm của ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam: Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là phân khúc có lợi thế và dư địa lớn nhất. Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế - TS. Cấn Văn Lực cho rằng bất động sản du lịch vẫn luôn có những dư địa tăng giá dành cho các nhà đầu tư tính đường dài.

Ocean Luxury Villa by Radisson Blu – “đích ngắm” của nhiều nhà đầu tư

Tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards diễn ra ngày 23/07/2020, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu - sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp do Eurowindow Holding phát triển, đã được vinh danh với hạng mục giải thưởng “Biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển cao cấp nhất Việt Nam 2020”.

Biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển cao cấp nhất Việt Nam

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Bãi Dài - thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu là khu nghỉ dưỡng khai trương đầu tháng 12/ 2019, được đầu tư bởi Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang - một thành viên của Eurowindow Holding.

Mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm quý giá khi nghỉ dưỡng tại đây, chủ đầu tư đã chăm chút kĩ lưỡng từng chi tiết nhỏ, thông minh trong từng thiết kế với phương châm nghỉ dưỡng tại các căn biệt thự nghỉ dưỡng biển là phải hòa mình vào biển.

Theo chủ đầu tư, với thiết kế độc đáo “có một không hai” so le và chênh lệch độ cao 3.5m, 100% các căn biệt thự nghỉ dưỡng tại đây đều có tầm nhìn trực diện ra biển, giúp du khách đắm chìm trong sắc xanh của biển cả Bãi Dài, cảm nhận sự thảnh thơi, khoan khoái khi bỏ lại sau lưng những ồn ào nơi phố thị.

100% các căn biệt thự nghỉ dưỡng có tầm nhìn trực diện biển

Đặc biệt, đây cũng là khu nghỉ dưỡng do thương hiệu khách sạn hàng đầu Thế giới Radisson Blu trực tiếp quản lý và vận hành các căn villa. Dưới sự vận hành của Radisson Blu, du khách sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tiện ích hàng đầu mang đẳng cấp 5 sao quốc tế tại các spa, nhà hàng, quán bar mang cảm hứng làng chài.

Sự tinh tế trong phong cách thiết kế cùng những trải nghiệm hấp dẫn là yếu tố giúp Ocean Luxury Villa by Radisson Blu trở thành “đích ngắm” của nhiều nhà đầu tư thông thái.

Lê Hương