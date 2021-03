Him Lam Land tự tin khẳng định, vị trí đắc địa cùng khả năng kết nối giao thông cũng chính là ưu thế đặc biệt tạo sức hút của dự án Him Lam Vạn Phúc.

Không chỉ sở hữu nhiều ưu thế khi tọa lạc tại trung tâm quận Hà Đông, dự án Him Lam Vạn Phúc còn thừa hưởng hạ tầng giao thông đồng bộ và thuận tiện giao thương tới các tuyến phố lớn cũng như khu dân cư hiện hữu xung quanh. Đặc biệt, hệ thống giao thông nội - ngoại khu tại Him Lam Vạn Phúc liên tục được đầu tư và hoàn thiện.

Mới đây, Lễ thông xe nút giao thông kết nối Him Lam Vạn Phúc với khu dân cư lân cận đã diễn ra vào sáng ngày 18/3. Sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cũng như tạo thuận tiện cho hoạt động giao thương buôn bán bởi lưu lượng người qua lại tăng cao.

Lễ thông xe nút giao thông kết nối Him Lam Vạn Phúc với khu dân cư lân cận diễn ra vào sáng ngày 18/3

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Thế Hòa - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam cho biết: “Việc hoàn thành đúng tiến độ tuyến đường kết nối giữa Him Lam Vạn Phúc với khu dân cư lân cận sẽ là yếu tố nâng tầm giá trị dự án bởi các căn shophouse 6 tầng 2 mặt tiền nằm giữa hệ thống giao thông đa dạng và thuận tiện. Điều này cho thấy tâm huyết của Him Lam Land khi mang đến những sản phẩm chất lượng, góp phần tạo dựng niềm tin cho khách hàng và khẳng định thương hiệu tại thị trường bất động sản miền Bắc”.

Him Lam Vạn Phúc nằm giữa hệ thống giao thông đa dạng và thuận tiện

Cùng với hạ tầng giao thông nội khu hoàn chỉnh, Him Lam Vạn Phúc còn sở hữu giá trị vượt trội với khả năng kết nối liên vùng vô cùng thuận tiện. Tọa lạc tại tâm điểm Tây Hà Nội, Him Lam Vạn Phúc thuộc số ít những vị trí vàng còn lại trên trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương. Đây là tuyến đường huyết mạch, trung tâm về giao thông - giao thương, giao thoa giữa các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, khu vực phía Tây đang “lột xác” từng ngày bởi sự xuất hiện của các trục đường giao thông huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo mở rộng, Tố Hữu - Lê Văn Lương, Vành đai 3 - Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi… được đầu tư phát triển kéo theo sự tăng trưởng không ngừng của thị trường bất động sản nơi đây.

Thêm vào đó, với vị trí cửa ngõ của Thủ đô, việc di chuyển từ Him Lam Vạn Phúc với các tỉnh thành thuận tiện. Nơi đây cũng là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: QL6, QL21B, ĐT72... đi các tỉnh phía Tây Bắc Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

Vị trí tâm điểm khu tây Hà Nội của Him Lam Vạn Phúc

Mặt khác, bao quanh Him Lam Vạn Phúc là “hệ sinh thái” tiện ích đa dạng và phong phú. Dự án nằm giữa quần thể các KĐT sầm uất như: KĐT Dương Nội, KĐT Văn Khê, KĐT An Hưng, Park City…, gần với nhiều cao ốc văn phòng và chung cư hứa hẹn mang đến cho cư dân một môi trường sống văn minh và hiện đại.

Được thiết kế mang dáng dấp đại lộ sầm uất của châu Âu, dự án Him Lam Vạn Phúc được kiến tạo để trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại mới của Thủ đô, sở hữu đầy đủ tiện ích nội khu như: Trường Quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… cùng hệ thống các chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng sẽ sớm được hình thành khi cư dân vào sinh sống. Sự sầm uất trong giao thông và kinh doanh buôn bán sẽ là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư.

Xuân Thạch