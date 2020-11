Vinhomes Grand Park bao gồm 4 dự án cao tầng và 2 dự án thấp tầng do Vinhomes trực tiếp phát triển quỹ đất, thiết kế xây dựng, phân phối và vận hành quản lý. Tính đến năm 2020, 4 dự án đã được ra mắt gồm The Rainbow, The Origami, The Manhattan và The Manhattan Glory, mang đến nhiều kỷ lục chưa từng có trên thị trường bất động sản