Ngày 21/12, Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên 3 lĩnh vực: Phát triển đô thị & Kinh doanh BĐS, Quản lý đô thị thông minh & Chuyển đổi Kỹ thuật số, Chuyển đổi năng lượng.

Hiện thực hoá bước đầu tiên của sự hợp tác, Vinhomes và Mitsubishi Corporation sẽ đồng hành phát triển các dự án The Origami và The Miyako thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP.HCM và một dự án nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội.

Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển đô thị, hai bên sẽ hợp tác để kiến tạo các khu đô thị phức hợp quy mô lớn với tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, đẳng cấp để từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân và góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Vinhomes và Mitsubishi Corporation sẽ phối hợp để áp dụng các giải pháp thông minh vào quá trình vận hành, quản lý các tòa nhà, mang tới cho khách hàng cuộc sống hiện đại, tiện nghi ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới.

Đặc biệt, sự hợp tác toàn diện này cũng góp phần giải quyết các vấn đề xã hội khi hai bên thống nhất sẽ nghiên cứu các giải pháp tối ưu hóa sử dụng năng lượng để cắt giảm lượng khí thải CO2, phát triển đô thị gắn với phát triển cơ sở hạ tầng, qua đó thúc đẩy quá trình đô thị hóa gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng xã hội bền vững.

Chia sẻ về lý do hợp tác với Vinhomes, ông Shigeyuki Ikeda - Giám đốc CN TP.HCM Mitsubishi Việt Nam khẳng định: “Vinhomes là doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam. Hợp tác với một đối tác tin cậy như vậy, chúng tôi tin tưởng có thể tạo nên những sản phẩm có chất lượng vượt trội và đặc biệt sẽ mang đến cho khách hàng một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và bền vững”.

Bày tỏ tin tưởng về tương lai của sự hợp tác giữa hai đơn vị, ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của sự hợp tác này. Uy tín, kinh nghiệm của nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam cùng danh tiếng của Mitsubishi Corporation nói riêng cũng như tiêu chuẩn Nhật Bản vang danh thế giới hứa hẹn sẽ khởi tạo một phong cách sống khác biệt, nhân văn”.

Đại diện Vinhomes cũng khẳng định sự hợp tác giữa hai đơn vị uy tín hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam sẽ góp phần đưa Vinhomes Grand Park và Vinhomes Ocean Park trở thành những đại đô thị đẳng cấp quốc tế, đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Vinhomes Grand Park - “thành phố” đại công viên nằm trong lòng TP.HCM, nổi bật với không gian xanh bất tận của chuỗi công viên liên hoàn diện tích lên đến 36ha và vườn cây ánh sáng lấy cảm hứng từ Gardens By The Bay (Singapore). Dù mới bàn giao và vận hành từ giữa năm 2020, Vinhomes Grand Park đã thu hút gần 2 vạn cư dân về sinh sống, tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sầm uất, đầy đủ tiện ích tại khu Đông thành phố. Vinhomes Grand Park gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư nước ngoài nhờ kết nối hoàn hảo. Đặc biệt, Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là điểm nhấn kết nối khiến Mitsubishi đã quyết định đầu tư vào hai dự án The Origami và The Miyako của đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Tại Hà Nội, Vinhomes Ocean Park được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi danh là đại đô thị sở hữu bộ đôi biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt trải cát trắng lớn nhất thế giới. Vinhomes cũng ghi điểm với khách hàng và nhà đầu tư nhờ hệ thống tiện ích dịch vụ “all-in-one” đầy đủ với hệ sinh thái: Vincom - Vinschool - Vinmec - VinUni - Vinbus và không gian cây xanh - mặt nước rộng lớn.

Là đô thị lớn nhất của Vinhomes đến thời điểm hiện tại, Vinhomes Ocean Park cũng sở hữu hạ tầng kết nối hoàn hảo với tuyến metro số 8 - một yếu tố không thể thiếu với các nhà đầu tư Nhật Bản như Mitsubishi. Thời điểm hiện tại, Vinhomes Ocean Park cũng đã thu hút gần 3 vạn cư dân về sinh sống, hình thành nên một trung tâm mới phía đông Thủ đô.

